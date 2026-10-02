オアシス再結成ツアー映画、10月9日からディズニープラスで独占配信 兄弟の未公開インタビュー＆ライブ映像も
イギリスのロックバンド・オアシスの再結成ツアー「Oasis Live ’25」を追ったライブ・ドキュメンタリー映画『オアシス：ドント・ルック・バック・イン・アンガー』が、10月9日よりディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」の「スター」で独占配信されることが決定した。
【動画】ディズニープラス配信版の予告編
本作は、世界で200万人以上を動員した再結成ツアーに密着し、リアム・ギャラガーとノエル・ギャラガー兄弟の和解やバンドの再始動の舞台裏に迫る作品。リハーサルやステージ上の姿だけでなく、バックステージの様子、兄弟そろってのインタビューを通じて、再び歩みをともにする2人の姿を捉える。世代や国境を越えて集まったファンたちにもカメラを向け、オアシスの音楽が人々に与えてきた影響を描く。
日本では、劇場公開から3日間で動員3万1186人、興行収入6197万円を記録。配給発表によると、9月30日までの累計動員は9万7038人、興行収入は1億8541万6700円となっている。
ディズニープラスでの配信では、劇場公開版に加え、リアム・ギャラガーとノエル・ギャラガーのインタビューからの未公開映像と、「Wonderwall」「Slide Away」のフルパフォーマンスを収録。さらに、劇場公開版には含まれていない「D’You Know What I Mean?」「Half The World Away」のパフォーマンス映像も初公開される。
新たな予告映像も公開された。映画のタイトルにもなっている、オアシスを代表するアンセム「Don't Look Back In Anger」の大合唱から始まる。熱狂し、涙する観客の姿と、ステージ上でリアムとノエルが強く抱き合う場面も収められている。
【動画】ディズニープラス配信版の予告編
本作は、世界で200万人以上を動員した再結成ツアーに密着し、リアム・ギャラガーとノエル・ギャラガー兄弟の和解やバンドの再始動の舞台裏に迫る作品。リハーサルやステージ上の姿だけでなく、バックステージの様子、兄弟そろってのインタビューを通じて、再び歩みをともにする2人の姿を捉える。世代や国境を越えて集まったファンたちにもカメラを向け、オアシスの音楽が人々に与えてきた影響を描く。
ディズニープラスでの配信では、劇場公開版に加え、リアム・ギャラガーとノエル・ギャラガーのインタビューからの未公開映像と、「Wonderwall」「Slide Away」のフルパフォーマンスを収録。さらに、劇場公開版には含まれていない「D’You Know What I Mean?」「Half The World Away」のパフォーマンス映像も初公開される。
新たな予告映像も公開された。映画のタイトルにもなっている、オアシスを代表するアンセム「Don't Look Back In Anger」の大合唱から始まる。熱狂し、涙する観客の姿と、ステージ上でリアムとノエルが強く抱き合う場面も収められている。