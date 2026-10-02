◇パ・リーグ ロッテ3-4ソフトバンク（2026年10月2日 ZOZOマリン）

引退試合のロッテ・角中勝也（39）は「6番・左翼」でスタメン出場するも3打数無安打に終わった。内容は空振り三振、一ゴロ、空振り三振。8回2死から打順が回るも代打・藤原が告げられ交代となった。

試合後に行われたセレモニーでは元ロッテの今江敏晃氏、亀梨和也らからのビデオメッセージが届いた。最後のスピーチでは「20年間いつも熱く、心から震える応援。マリーンズファンの皆さん本当に応援ありがとうございました」と熱く語った。

言葉を詰まらせる場面も見られたが「感動してるんじゃなくて真っ白になって。今思い出してます」と話し笑いを誘った。

スピーチ終盤には「今からインスタグラムでコメントを投稿します。一旦、フォローして頂き、過去最高のいいねをよろしくお願い致します」とその場でファンに自身のSNSのフォローと“いいね”のお願いをするなど終始、和やかな引退セレモニーとなった。

角中は日本航空二、IL・高知を経て06年7位で入団。12年、16年と2度の首位打者に輝いたほか、独立リーグ出身の選手として初安打、初本塁打を記録し、初の日本代表入り、初のオールスター出場、初の通算1000安打を達成するなど独立リーグからNPBへの道を切り拓いたパイオニア的存在。