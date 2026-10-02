◇アジア競技大会 バレーボール男子(9月27日～10月3日、岡崎中央総合公園 総合体育館)

アジア競技大会の準決勝が2日、行われ日本が3ｰ2(23-25、25-22、25-18、19-25、15-13)で勝利し決勝に進出しました。

予選から準々決勝まで全て3-0とストレート勝利で勝ち抜いてきた日本は中国と対戦。

第1セットは一進一退の攻防。甲斐優斗選手や西山大翔選手が中国の高いブロックを越えたアタックで得点を重ねますが、終盤で22-23と逆転を許し落とします。

第2セットも激しいラリーが続きます。大塚達宣選手がアタックにレシーブに躍動。そんな中、日本がセッター不在のコートでトスで2選手がぶつかるミスがありリズムを崩すも、リードしていた点差を守りこのセットを制します。

第3セット序盤に日本が大きくリード。いやな流れも大塚選手がテクニックのあるプレーで立て直し得点すると、西本圭吾選手のブロックポイントなどでさらに差を広げ奪い、決勝進出に王手をかけます。

あとがない中国に第4セット初めて序盤リード奪われますが、大きくリードを奪われるも甲斐選手の強烈なサーブに中国はペースを乱され連続得点。しかし大きく開いた差を埋めることができず試合はファイナルセットへ。

15点先取のファイナルセット。1点を取り合いながら日本が8-6でリードし折り返します。3連続ポイントで逆転を許しますが、日本も3連続ポイントですぐに逆転に成功します。中国のサーブミスでマッチポイントを奪うと日本がそのまま勝利しました。

決勝は先月のアジア選手権と同カードとなるイランと対戦。その際は3-0(25-21/26-24/25-23)で日本が勝利していました。日本は16年ぶりの頂点を目指します。

▽準決勝

イラン 3-0 パキスタン

日本 3-2 中国

▽日本日程■予選ラウンド(プールA)第1戦 ○ 3-0 ウズベキスタン(9月27日)第2戦 ○ 3-0 カザフスタン(9月28日)第3戦 ○ 3-0 パキスタン(9月29日)■決勝ラウンド準々決勝 ○ 3-0 カタール(10月1日)準決勝 ○ 3-2 中国(10月2日)決勝 イラン(10月3日)