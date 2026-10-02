6年連続のBクラスが確定した中日ドラゴンズ。9月29日、井上一樹監督は辞任を表明。

【写真を見る】球団関係者も｢ネットニュースで知った｣ 中日ドラゴンズ井上監督の“電撃辞任” 新監督は誰に？決定権を握るキーマンは？いつ頃発表？【若狭敬一解説 前編】（9/30取材）

一夜明けた9月30日のナゴヤ球場で、CBCアナウンサーの若狭敬一が、球団幹部や関係者へ独自取材。次期監督は誰になるのか、今後の戦力外、ドラフトはどうなるのか徹底解説します。

（※2026年9月30日時点の取材に基づく情報です）

■若狭 敬一（CBCアナウンサー）

1998年CBC入社。

中日ドラゴンズ応援番組「サンデードラゴンズ」のMCを18年間務め、現在は「チャント！」「newsX」CBCラジオ「若狭敬一のスポ音」などを担当。

中日ドラゴンズの取材歴は四半世紀を超える。

この記事は前編です。中編と後編は以下のリンクから読むことができます。

【中編】中日ドラゴンズ 新監督は内部昇格？他球団経験者？求められる条件は？｢スーパー監督だから成功する時代じゃない｣ 球団が進める“組織改革”【若狭敬一解説】

【後編】中日ドラゴンズ 今後の戦力外通告は続く？ ｢あと8人は覚悟しなければ｣ 井上監督がチームに残したモノ【若狭敬一解説】

井上監督辞任の衝撃… 球団内のリアクション

（若狭敬一アナウンサー）

今回は、中日ドラゴンズ井上一樹監督辞任を受けて、緊急収録です（撮影：9月30日)。私はまず驚きましたね。と言いますのも、正直2027年も井上監督だと思っていました。これは根拠があります。



ナゴヤ球場、バンテリンドームナゴヤで私もよく取材をしてるんですが、そこでドラゴンズ関係者、そしてドラゴンズの選手、さらには報道陣と「来年の監督誰になりますかね」みたいな話をそこまでがっつり真剣に話し込むというわけではなく、会話の延長線上でそういった話題にもなることは多かったんですが、異口同音に「井上さんでしょう」「井上監督の続投だろう」という答えだったので。

いろいろありますよ、今年確かに借金が多かった。そして現在も最下位である球団創設90周年のメモリアルイヤーにこれは…っていう思いはあるんだけれども、来季も井上監督、井上ドラゴンズでいくものだと私も思っていたので、ものすごく驚きました。

ドラゴンズ関係者も「ネットニュースで知った」

私も昨日の夕方のネット情報で知りましたし、今日私ナゴヤ球場でどうでしょうね…結局3時間ぐらいいろいろな人に話を聞いて、どうだったのか、いつ知ったのかという話を聞きましたが、ほとんどのドラゴンズ関係者および選手が昨日の夕方私と同じタイミングにネットニュースで知って、びっくり仰天ということだったんですよね。

おそらく当然なんですが、一軍の共に戦うコーチや、球団の本当の幹部の幹部には、その前には伝えていたんでしょうけれども、本当にここ最近井上監督の独断で決めたことだと思います。

いつ・なぜ辞任を決断？

実は今日（9月30日）もバンテリンドームナゴヤで、CBCのスタッフも取材のためにカメラを持って出かけてはいるんですけれども、今日は井上監督取材対応はありませんでした。

したがって、昨日（9月29日）の囲み会見でのコメントが全てになるんですが、決断したのはいつか。ここ最近ですねと。

関東の試合でこれだけ負けが込んでしまったということは、ここ最近確かに東京ドームでも連敗。横浜スタジアムでも連敗。そして神宮でも連敗と。関東には連日レフトスタンドを真っ青に染めるドラゴンズファンが詰めかけて、声をからして応援しているにも関わらず、この9月の最後の連敗で責任を感じて1人、いろいろと思い悩んで下した決断だと思うので。

私もそうですし、選手もそうですし関係者もそうですし、何よりファンの皆さんもそうでしょうし、もっと言うとフロントの皆さんも今回の決断は急転直下で驚いてると思います。

次の監督は誰に？ドラゴンズ関係者に聞くと…

したがって、今まさに「次の監督を誰にしようか」という話になってると思います。ただこれもですね、私もアホなふりをして「次は誰ですか」と、今日（9月30日）いろいろな人に聞きましたが「そんなこと知るわけないじゃないですか」と。



そりゃそうですよね。つまり、当然ですがドラゴンズ関係者誰1人として次誰が監督になるのかは知りません。誰1人と言いましたけれども、事前に私はこういう話も聞きました。

次期監督決定の“キーマン”

監督人事というのは、今のドラゴンズは大島オーナー、加藤球団社長、朝田球団本部長の3人、このトップ3人の話し合いで人選および、ひょっとしたら決定までいくのではないかということだったので、それ以外の人たちが知るわけがないということです。

現状今いろいろな名前が出てます。週刊誌などなどいろいろな報道がでていますがひょっとしたらその中で出てきている人が次期監督になる可能性もありますし、ただ私の20年のこのドラゴンズの監督交代劇の歴史をさかのぼると、早く名前が出てくる人って意外に監督にならないということもあるので、このあたりは本当にわかりませんが、これは時期が来たらわかることです。

次期監督はいつ決まる？「スケジュールはかなりタイト」

ではその時期がいつなのか。1つの目安はドラフトです。10月22日にドラフトがあります。そして、ドラフト前にスカウト会議というものがあり、これは前日に行われます。もちろん当日も行われますので、10月22日、10月21日、そして聞いた話でいくと、10月の8日9日10日、この辺りにスカウト会議があると。

ここに新監督が同席するのであれば、この前までには…もうだからあっという間ですよ。スケジュール的にはかなりタイトです。このスカウト会議に同席するのであれば、もうさすがにね、143試合終了してからの発表になると思うんですが、10月上旬にババっと決まる可能性もあります。

一方で、そこではさすがに決まらないと。確かに候補AさんBさんCさんがいれば、Aさんにまず連絡する。第1希望だから。でも、Aさんの返事待ちをしてる状態でBさんにオファーは出せませんから。その返答の締め切りも、ある程度球団は提示しなければいけない。それを1日2日で決めるっていうのはかなり大変なことなので、私はこの10月8、9、10あたりに行われるであろうスカウト会議には、間に合わないのではないかと思っています。

ただ、ドラフト当日あるいは前日の会議には間に合っていると思うので、10月上旬以降中旬までという…普通そうなんですけどね。当たり前のことをもっともらしく言ってるだけなんですが、そのあたりには決まらないとおかしいということなんですよね。では具体的には誰なのか…

この記事は前編です。

【前編】球団関係者も｢ネットニュースで知った｣ 中日ドラゴンズ井上監督の“電撃辞任” 新監督は誰に？決定権を握るキーマンは？いつ頃発表？【若狭敬一解説】

【中編】中日ドラゴンズ 新監督は内部昇格？他球団経験者？求められる条件は？｢スーパー監督だから成功する時代じゃない｣ 球団が進める“組織改革”【若狭敬一解説】

【後編】中日ドラゴンズ 今後の戦力外通告は続く？ ｢あと8人は覚悟しなければ｣ 井上監督がチームに残したモノ【若狭敬一解説】

YouTube「NextTV ネクストテレビ」2026年09月30日配信より