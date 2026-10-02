妊娠中のアン・ハサウェイ、激辛番組出演を医師がストップ
新作映画『ヴェリティ／真実』（11月6日日本公開）をプロモーション中のアン・ハサウェイ。第3子妊娠中のアンは、先日開催されたニューヨークプレミアでエレガントな装いを披露するなど、意欲的に活動しているが、残念ながら激辛チキンウィングに挑戦する人気番組『Hot Ones（原題）』の出演は見送ったそうだ。
【写真】大きなお腹のアン・ハサウェイ、デコルテ輝くブラックドレス姿 最新作プレミアに登場
ショーン・エヴァンスが司会を務める『Hot Ones』は、どんどん辛さのレベルが上がるスパイシーなチキンウィングに挑戦しながら質問に答えていくトーク番組。映画の公開を控えるスターが軒並み出演しており、7月には『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の公開を控えたトム・ホランドとジョン・バーンサルも番組を訪れた。
Varietyによると、ポッドキャスト『Talk of the Townsends（原題）』に出演したアンは、映画『ヴェリティ／真実』の中に『Hot Ones』が登場することから、プロモーションの一環として実際に番組に出演して挑戦できると思ったとコメント。
しかし、「その後で妊娠したので、早産になるかもしれないと医師から止められました。だからまだ挑戦できていません。いつチャレンジできるか分からない。来年なら大丈夫かも」と語り、出演への期待をにじませた。
アンは今年、『Mother Mary（原題）』『プラダを着た悪魔２』『オデュッセイア』『オークストリートの異変』『ヴェリティ／真実』と、出演作5本が立て続けに公開。『プラダを着た悪魔２』の世界プロモーションを終えたばかりの6月に、俳優でプロデューサー、ジュエリーデザイナーでもある夫アダム・シュルマンとの間に第3子を授かったことをサプライズ発表した。その後も積極的にプロモーション活動を続けており、プレミアなどでエレガントなマタニティルックを見せている。
【写真】大きなお腹のアン・ハサウェイ、デコルテ輝くブラックドレス姿 最新作プレミアに登場
ショーン・エヴァンスが司会を務める『Hot Ones』は、どんどん辛さのレベルが上がるスパイシーなチキンウィングに挑戦しながら質問に答えていくトーク番組。映画の公開を控えるスターが軒並み出演しており、7月には『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の公開を控えたトム・ホランドとジョン・バーンサルも番組を訪れた。
しかし、「その後で妊娠したので、早産になるかもしれないと医師から止められました。だからまだ挑戦できていません。いつチャレンジできるか分からない。来年なら大丈夫かも」と語り、出演への期待をにじませた。
アンは今年、『Mother Mary（原題）』『プラダを着た悪魔２』『オデュッセイア』『オークストリートの異変』『ヴェリティ／真実』と、出演作5本が立て続けに公開。『プラダを着た悪魔２』の世界プロモーションを終えたばかりの6月に、俳優でプロデューサー、ジュエリーデザイナーでもある夫アダム・シュルマンとの間に第3子を授かったことをサプライズ発表した。その後も積極的にプロモーション活動を続けており、プレミアなどでエレガントなマタニティルックを見せている。