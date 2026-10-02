King Gnu・井口理、質問に汗止まらず「吹き出してきました」 今逃亡するなら“楽屋へ”
ロックバンド・King Gnuの井口理が2日、都内で行われた映画『逃げろお嬢さん』公開記念舞台あいさつに登壇した。
【写真】穏やかな笑顔の井口理＆深川麻衣ら
井口にとって今作が映画主演第2作。公開初日を迎え、井口は来場者に感謝を述べた後、心境を問われると「マスコミが入っているの知らなくて、30分前くらいに知ってめっちゃ緊張しています」と明かした。
その後、俳優活動を行う中で芝居の向き合い方に変化があったかという質問が投げかけられた。井口は「そういうのないです、全然。恥ずかしいんで。汗が吹き出してきました」と照れ笑い。そして「昨年舞台をやっていたんですけど、そういうのを経ると、ライブのあり方みたいなのは変わった気はします。誰が何やっているかというアンテナは、もしかしたら少し成長があるかもしれません」と語る中でも、照れも汗も止まらない様子。
イベント終盤は「今逃亡するとしたら」という話題に。井口は「楽屋に逃げたい。壇上から降りて向かいたいです」と即答し、会場の笑いを誘った。
今作は、『国宝』『横道世之介』などで知られる吉田修一氏の短編集『逃亡小説集』（角川文庫）に収録された同名小説を映画化。人生を支えてくれた“推し”を信じ抜き、守ろうとする1人のファンの、小さな奇跡の1日を描く。
主人公は、親の仕事を継ぎ、温泉宿をつつましく営む康太（井口理）。いつもの日常の中、康太が前を走る車の様子がおかしいことを心配して車を止めると、運転していたのは、高校時代から康太が推している元アイドル・鮎川舞子（深川麻衣）だった。しかし康太は、舞子の夫が薬物事件で逮捕され、舞子自身も疑惑のなかで行方不明になっているという報道を見たばかり。混乱する康太だったが、人生を照らし続けてくれた推しである舞子に、今自分ができることを全うしようと心に決める。
【写真】穏やかな笑顔の井口理＆深川麻衣ら
井口にとって今作が映画主演第2作。公開初日を迎え、井口は来場者に感謝を述べた後、心境を問われると「マスコミが入っているの知らなくて、30分前くらいに知ってめっちゃ緊張しています」と明かした。
その後、俳優活動を行う中で芝居の向き合い方に変化があったかという質問が投げかけられた。井口は「そういうのないです、全然。恥ずかしいんで。汗が吹き出してきました」と照れ笑い。そして「昨年舞台をやっていたんですけど、そういうのを経ると、ライブのあり方みたいなのは変わった気はします。誰が何やっているかというアンテナは、もしかしたら少し成長があるかもしれません」と語る中でも、照れも汗も止まらない様子。
今作は、『国宝』『横道世之介』などで知られる吉田修一氏の短編集『逃亡小説集』（角川文庫）に収録された同名小説を映画化。人生を支えてくれた“推し”を信じ抜き、守ろうとする1人のファンの、小さな奇跡の1日を描く。
主人公は、親の仕事を継ぎ、温泉宿をつつましく営む康太（井口理）。いつもの日常の中、康太が前を走る車の様子がおかしいことを心配して車を止めると、運転していたのは、高校時代から康太が推している元アイドル・鮎川舞子（深川麻衣）だった。しかし康太は、舞子の夫が薬物事件で逮捕され、舞子自身も疑惑のなかで行方不明になっているという報道を見たばかり。混乱する康太だったが、人生を照らし続けてくれた推しである舞子に、今自分ができることを全うしようと心に決める。