深川麻衣、井口理は「ピュアで純朴な方」 役との向き合い方を絶賛
ロックバンド・King Gnuの井口理と俳優の深川麻衣が2日、都内で行われた映画『逃げろお嬢さん』公開記念舞台あいさつに登壇。互いの印象を語った。
【写真】爽やかな笑顔を浮かべる井口理＆深川麻衣ら
今作は、『国宝』『横道世之介』などで知られる吉田修一氏の短編集『逃亡小説集』（角川文庫）に収録された同名小説を映画化。人生を支えてくれた“推し”を信じ抜き、守ろうとする1人のファンの、小さな奇跡の1日を描く。
今作で初共演する井口と深川。元アイドル・鮎川舞子（深川）を推す主人公・康太を演じる井口は「演じる上で、舞子という人を好きでいなきゃいけないという気持ちがありました」と語り、深川の映像を見て役作りにつなげたという。実際に会い、「メディアに出ている時の深川さんと現場で会った時の印象は全然変わらないです。すごく自然な方だなと」と印象を明かした。
一方で深川は、「お会いする前はKing Gnuさんのイメージだったので、サングラスかけてたりするのかな」と告白。しかし「実際にお会いしてみると、本当にピュアで純朴な方で。現場でも、役への向き合い方が、監督と丁寧に話しながらすり合わせていく。本当に真っ直ぐな方だなという印象」と語った。
主人公は、親の仕事を継ぎ、温泉宿をつつましく営む康太（井口理）。いつもの日常の中、康太が前を走る車の様子がおかしいことを心配して車を止めると、運転していたのは、高校時代から康太が推している元アイドル・鮎川舞子（深川麻衣）だった。しかし康太は、舞子の夫が薬物事件で逮捕され、舞子自身も疑惑のなかで行方不明になっているという報道を見たばかり。混乱する康太だったが、人生を照らし続けてくれた推しである舞子に、今自分ができることを全うしようと心に決める。
【写真】爽やかな笑顔を浮かべる井口理＆深川麻衣ら
今作は、『国宝』『横道世之介』などで知られる吉田修一氏の短編集『逃亡小説集』（角川文庫）に収録された同名小説を映画化。人生を支えてくれた“推し”を信じ抜き、守ろうとする1人のファンの、小さな奇跡の1日を描く。
今作で初共演する井口と深川。元アイドル・鮎川舞子（深川）を推す主人公・康太を演じる井口は「演じる上で、舞子という人を好きでいなきゃいけないという気持ちがありました」と語り、深川の映像を見て役作りにつなげたという。実際に会い、「メディアに出ている時の深川さんと現場で会った時の印象は全然変わらないです。すごく自然な方だなと」と印象を明かした。
主人公は、親の仕事を継ぎ、温泉宿をつつましく営む康太（井口理）。いつもの日常の中、康太が前を走る車の様子がおかしいことを心配して車を止めると、運転していたのは、高校時代から康太が推している元アイドル・鮎川舞子（深川麻衣）だった。しかし康太は、舞子の夫が薬物事件で逮捕され、舞子自身も疑惑のなかで行方不明になっているという報道を見たばかり。混乱する康太だったが、人生を照らし続けてくれた推しである舞子に、今自分ができることを全うしようと心に決める。