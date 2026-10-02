Instagramアカウント「我が家のギャング【ソーとポコ】（@so_poko）」に投稿されたのは、兄弟猫の間で起きたまさかの出来事です。記事執筆時点で47万回以上再生され、1.4万件のいいねを記録。「ほんと理不尽すぎて笑えて来た」「大げんかにならないのは兄弟だからかな？」といった声が寄せられています。

【動画：2段ベッドの上段でくつろいでいた猫→下段にいた猫から突然…理不尽すぎる展開】

ベッドで過ごしていると

登場するのは、兄弟猫の「ソーニャくん」と「ポコニャンくん」です。この日、2匹は2段になったベッドで過ごしており、上段にはソーニャくん、下段にはポコニャンくんがそれぞれ入っていたそうです。

すると、下段のポコニャンくんが前足を伸ばし、ソーニャくんの顔をめがけて猫パンチ。突然のパンチに、ソーニャくんは口を開けて反応していたそうです。横になったまま、思わぬ出来事に戸惑っているようにも見えます。

一度では終わらない猫パンチ

パンチは一度では終わらず、なんと4連発。何もしていないはずのソーニャくんへ、次々と前足が飛んできます。それでもソーニャくんはやり返すことなく、横になったままだったそうです。

やがてパンチが収まると、ソーニャくんはちらりと様子をうかがいます。ポコニャンくんも下段から顔を出して上を見つめていたそうです。しばらく何事もなく、ようやく落ち着いたかのように見えました。

「終わったかニャ…？」と思いきや

ところが、ポコニャンくんの猫パンチはまだ終わっていませんでした。今度はベッドから身を乗り出して再びパンチ。いったん体を引っ込めたかと思えば、もう一度前足を伸ばしたそうです。

その後、ポコニャンくんは気が済んだのか、下段のベッドへ戻っていきました。一方、ソーニャくんは最後までやり返さず、横になったままだったのだとか。まるで上下の階で起きた「ご近所トラブル」のようなやり取りなのでした。

投稿には「猫界もご近所トラブル大変ですね」「理不尽過ぎて笑ってしまいました」「やり返さないのは、エライですね～」「下の階の住人強すぎますね」「本当に理不尽だった。反撃しない優しい子、許したげて～」といったコメントが寄せられています。2匹のやり取りに、驚きや笑いの声が数多く集まりました。

Instagramアカウント「我が家のギャング【ソーとポコ】」では、一度生き別れた兄弟の保護猫・ソーニャくんとポコニャンくんの日常が投稿されています。2匹の可愛らしい姿や、思わず笑ってしまうユニークなやり取りを見ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「我が家のギャング【ソーとポコ】（@so_poko）」さま

執筆：あいす

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております