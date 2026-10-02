韓国の李在明大統領は2日、ウクライナのゼレンスキー大統領が北朝鮮兵捕虜の韓国への引き渡しを公表したことについて、謝罪しないのなら「追加措置」を講じると警告しました。

ゼレンスキー大統領は先月の国連総会の演説で、北朝鮮兵の捕虜2人を韓国に移送したと明らかにしました。

韓国側はこれまで、移送については「非公開」とすることで合意していたとして、ウクライナ側に公式な謝罪を求めてきました。

李在明大統領は2日、自身のXへの投稿で、ウクライナ側が合意の事実はないと主張し「相手国の国家元首をうそつきに仕立て上げた」と不満を示しました。また、合意の事実を認めて謝罪するよう求めたところ、ウクライナ側が「南北間の軍事衝突が迫っているなどと、朝鮮半島での戦争勃発を企てるような発言をした」として深い遺憾を表明しています。

その上で、李大統領は「事実認定と公開謝罪を引き続き拒否するなら、追加措置を講じる」と警告しました。