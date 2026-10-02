吉岡里帆「どんぎつね 次の髪型どれが良いと思いますか？」ファン「全部いい！」絶賛の声
女優の吉岡里帆が2日、自身のInstagramを更新し、CMの人気キャラクター“どんぎつね”の姿のヘアスタイルを複数公開し、ファンに「どれが良いと思いますか？」相談。ファンからは「全部いい！」「選べない」といった絶賛の声が巻き起こった。
【写真】選べないよ…吉岡里帆の“どんぎつね”のヘアスタイルが全部かわいいと話題！
吉岡は「どんぎつね 次の髪型どれが良いと思いますか？」「絶賛ヘアメイクさんと悩み中…」とつづり、どんぎつねの“耳”をつけた状態で、鏡に向かって撮影した自撮りを複数枚公開している。写真の中の吉岡はどんぎつねのトレードマークである“耳”をつけた状態で、少しパーマのかかったセミロングからかわいらしく耳が飛び出たスカーフをかぶった姿などを公開している。
どんぎつねとは、日清「どん兵衛」のCMに登場するキャラクターで、吉岡演じるどんぎつねが今年4月に4年ぶりに復活。4月24日からの全国放送に先駆け、日清の公式サイトでは、「帰ってきたどんぎつね 篇」として映像が公開された。
「どれが良いと思いますか？」と問いかけている吉岡だが、コメント欄には「かわいいいい 全部すきッ」「可愛すぎて最後まで見てしまいます！！」「どんな髪型も皆お似合いです」「やっぱりどんキツネさんは吉岡さんじゃないとね」「まじ１００年以上どんぎつねは 吉岡里帆でお願いいたします！」といった声が寄せられている。
引用：「吉岡里帆」Instagram（＠riho＿yoshioka）
【写真】選べないよ…吉岡里帆の“どんぎつね”のヘアスタイルが全部かわいいと話題！
吉岡は「どんぎつね 次の髪型どれが良いと思いますか？」「絶賛ヘアメイクさんと悩み中…」とつづり、どんぎつねの“耳”をつけた状態で、鏡に向かって撮影した自撮りを複数枚公開している。写真の中の吉岡はどんぎつねのトレードマークである“耳”をつけた状態で、少しパーマのかかったセミロングからかわいらしく耳が飛び出たスカーフをかぶった姿などを公開している。
「どれが良いと思いますか？」と問いかけている吉岡だが、コメント欄には「かわいいいい 全部すきッ」「可愛すぎて最後まで見てしまいます！！」「どんな髪型も皆お似合いです」「やっぱりどんキツネさんは吉岡さんじゃないとね」「まじ１００年以上どんぎつねは 吉岡里帆でお願いいたします！」といった声が寄せられている。
引用：「吉岡里帆」Instagram（＠riho＿yoshioka）