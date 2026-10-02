吉田仁人主演『溺愛』キービジュアル解禁 西原亜希・日比茉鈴・野口チ優も出演決定
10月30日より順次放送がスタートする吉田仁人主演ドラマ『溺愛 ～ 実は、最強ヒーロー ～』（TOKYO MXほか）より、作品の世界観を凝縮したキービジュアルが解禁。あわせて、西原亜希、日比茉鈴、野口チ優の出演も発表された。
【写真】ドラマ『溺愛』追加キャストの西原亜希、日比茉鈴、野口チ優
本作は、シリーズ累計3400万ダウンロードを突破した大ヒットコミック『実は私、溺愛されてました！？ ～最低彼氏から最強彼氏へ～』（一城れもん・海咲ねむる／DPNブックス）を原作とする実写ドラマ。吉田演じるハイスペックな年下男子・藤崎真白（ふじさき・ましろ）が、クズ彼氏の浮気やモラハラによって悲劇のどん底に突き落とされたヒロインを一途に“溺愛”し、守り続ける痛快な最強ヒーロー恋愛譚を描く。
9月25日には、ヒロイン・高原皐月（たかはら・さつき）役を桃月なしこ、皐月のクズ彼氏・相川樹（あいかわ・いつき）役を池田彪馬（SUPER★DRAGON）が演じることが発表。樹のキャラクターを表現した「クズ界のラスボス」がXでトレンド入りを果たすなど、SNSを中心に大きな盛り上がりを見せた。
このたび解禁されたキービジュアルには、夜景をバックに、スーツ姿で包帯を巻いた腕を見せながら鋭い眼光を向ける主人公・真白（吉田）と、その背後でどこか切ない表情を浮かべるヒロイン・皐月（桃月）の姿が。「悪役は去り際がかっこ良くないと」というキャッチコピーとともに、“最強ヒーロー”真白のクールさと内に秘めた正義感が際立つビジュアルに仕上がっている。オフィスラブコメにアクション・ヒーロー要素が加わり、どのような物語が展開されるのか。さらに、ひときわ目を引く真白の右腕の包帯が何を意味するのかにも注目だ。キービジュアルの解禁にあわせ、公式サイトもリニューアルされた。
あわせて、真白や皐月を取り巻く個性豊かなキャラクターを演じる追加キャストが発表された。皐月と同じ総務部の先輩・井上あさ美（いのうえ・あさみ）役には、ドラマ『花より男子』『渡る世間は鬼ばかり』『ラスト・フレンズ』など数々の作品に出演してきた西原亜希。あさ美は皐月の良き理解者であり、職場を温かく包み込む母のような存在。悲劇に立ち向かう皐月を優しく導き、真白との恋を後押しする頼もしい人物だ。
皐月（桃月）のクズ彼氏・樹（池田）の浮気相手・吉澤佳奈（よしざわ・かな）役には、『不適切にもほどがある！』への丸刈り姿での出演が話題を呼び、ドラマや舞台、CMなど多方面で活躍する日比茉鈴。佳奈は、自分が一番でなければ気が済まない“承認欲求モンスター”。皐月を敵視し、激しくマウントを取る悪女として登場する。
真白（吉田）の同期社員・川島百合香（かわしま・ゆりか）役には、山崎貴監督の映画『海賊とよばれた男』で映画デビューし、映画やドラマ、CM、MVなどで活躍する野口チ優。百合香は真白の“素”の一面を知る存在で、持ち前のコミュニケーション能力の高さから、真白にも“バグ級”の距離感で接していく。クールな真白とのテンポの良いやり取りや、職場の日常を彩るリアルな空気感も見どころとなる。
ドラマ『溺愛 ～ 実は、最強ヒーロー ～』は、TOKYO MXにて10月30日より毎週金曜23時放送。テレビ岩手にて11月1日より毎週日曜25時25分、MBC南日本放送にて11月2日より毎週月曜24時55分、FBS福岡放送にて11月4日より毎週水曜24時59分、群馬テレビにて11月12日より毎週木曜23時、とちぎテレビにて11月17日より毎週火曜23時30分放送。
※追加キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■西原亜希／井上あさ美役
企画書を読んでいた段階で、共演は初めてにも関わらず、吉田仁人さんが演じられる藤崎真白のイメージがすぐに思い浮かび…「これは楽しみだなぁ」と率直に感じました。
私が演じる井上あさ美は、原作には出てこないキャラクターですが、先輩、姉、ときどき、母のように藤崎君とはまた違う目線で皐月を見守る存在です。
ヒーローって守るだけじゃなく、その存在が近くに居ることで相手の心をも強くさせるパワーがあるんだ、と二人を近くで見ながら感じていました。
葛藤しながら何を選び、決めていくのか、ヒロインの姿にも、きっと共感していただけるかと思います。放送をお楽しみに！
■日比茉鈴／吉澤佳奈役
お話をいただいた時は、嬉しさと同時にかなり身が引き締まる思いでした。佳奈の大胆さに引っ張ってもらいながら、周りの皆さんに支えていただき、のびやかに佳奈と過ごせた撮影期間だったと思います。たくさんの方に受け取っていただけたら嬉しいです。
■野口チ優／川島百合香役
藤崎真白の同期・川島百合香を演じました、野口チ優です。お話を頂いた時は素敵な方々とお仕事ができることに感謝と嬉しさで胸が一杯になりました。
私が演じる百合香は原作にはない役柄です。どんな時も明るくパワフルな百合香がどんな風に真白や皐月たちと関わっていくのか楽しみにして頂けると嬉しいです。
ドラマの中での女性陣の服装にもぜひ注目してほしいです！ ドラマ『溺愛』を観ながら一緒にドキドキ、ハラハラ、きゅんきゅん、スカッとしましょう！
【写真】ドラマ『溺愛』追加キャストの西原亜希、日比茉鈴、野口チ優
本作は、シリーズ累計3400万ダウンロードを突破した大ヒットコミック『実は私、溺愛されてました！？ ～最低彼氏から最強彼氏へ～』（一城れもん・海咲ねむる／DPNブックス）を原作とする実写ドラマ。吉田演じるハイスペックな年下男子・藤崎真白（ふじさき・ましろ）が、クズ彼氏の浮気やモラハラによって悲劇のどん底に突き落とされたヒロインを一途に“溺愛”し、守り続ける痛快な最強ヒーロー恋愛譚を描く。
このたび解禁されたキービジュアルには、夜景をバックに、スーツ姿で包帯を巻いた腕を見せながら鋭い眼光を向ける主人公・真白（吉田）と、その背後でどこか切ない表情を浮かべるヒロイン・皐月（桃月）の姿が。「悪役は去り際がかっこ良くないと」というキャッチコピーとともに、“最強ヒーロー”真白のクールさと内に秘めた正義感が際立つビジュアルに仕上がっている。オフィスラブコメにアクション・ヒーロー要素が加わり、どのような物語が展開されるのか。さらに、ひときわ目を引く真白の右腕の包帯が何を意味するのかにも注目だ。キービジュアルの解禁にあわせ、公式サイトもリニューアルされた。
あわせて、真白や皐月を取り巻く個性豊かなキャラクターを演じる追加キャストが発表された。皐月と同じ総務部の先輩・井上あさ美（いのうえ・あさみ）役には、ドラマ『花より男子』『渡る世間は鬼ばかり』『ラスト・フレンズ』など数々の作品に出演してきた西原亜希。あさ美は皐月の良き理解者であり、職場を温かく包み込む母のような存在。悲劇に立ち向かう皐月を優しく導き、真白との恋を後押しする頼もしい人物だ。
皐月（桃月）のクズ彼氏・樹（池田）の浮気相手・吉澤佳奈（よしざわ・かな）役には、『不適切にもほどがある！』への丸刈り姿での出演が話題を呼び、ドラマや舞台、CMなど多方面で活躍する日比茉鈴。佳奈は、自分が一番でなければ気が済まない“承認欲求モンスター”。皐月を敵視し、激しくマウントを取る悪女として登場する。
真白（吉田）の同期社員・川島百合香（かわしま・ゆりか）役には、山崎貴監督の映画『海賊とよばれた男』で映画デビューし、映画やドラマ、CM、MVなどで活躍する野口チ優。百合香は真白の“素”の一面を知る存在で、持ち前のコミュニケーション能力の高さから、真白にも“バグ級”の距離感で接していく。クールな真白とのテンポの良いやり取りや、職場の日常を彩るリアルな空気感も見どころとなる。
ドラマ『溺愛 ～ 実は、最強ヒーロー ～』は、TOKYO MXにて10月30日より毎週金曜23時放送。テレビ岩手にて11月1日より毎週日曜25時25分、MBC南日本放送にて11月2日より毎週月曜24時55分、FBS福岡放送にて11月4日より毎週水曜24時59分、群馬テレビにて11月12日より毎週木曜23時、とちぎテレビにて11月17日より毎週火曜23時30分放送。
※追加キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■西原亜希／井上あさ美役
企画書を読んでいた段階で、共演は初めてにも関わらず、吉田仁人さんが演じられる藤崎真白のイメージがすぐに思い浮かび…「これは楽しみだなぁ」と率直に感じました。
私が演じる井上あさ美は、原作には出てこないキャラクターですが、先輩、姉、ときどき、母のように藤崎君とはまた違う目線で皐月を見守る存在です。
ヒーローって守るだけじゃなく、その存在が近くに居ることで相手の心をも強くさせるパワーがあるんだ、と二人を近くで見ながら感じていました。
葛藤しながら何を選び、決めていくのか、ヒロインの姿にも、きっと共感していただけるかと思います。放送をお楽しみに！
■日比茉鈴／吉澤佳奈役
お話をいただいた時は、嬉しさと同時にかなり身が引き締まる思いでした。佳奈の大胆さに引っ張ってもらいながら、周りの皆さんに支えていただき、のびやかに佳奈と過ごせた撮影期間だったと思います。たくさんの方に受け取っていただけたら嬉しいです。
■野口チ優／川島百合香役
藤崎真白の同期・川島百合香を演じました、野口チ優です。お話を頂いた時は素敵な方々とお仕事ができることに感謝と嬉しさで胸が一杯になりました。
私が演じる百合香は原作にはない役柄です。どんな時も明るくパワフルな百合香がどんな風に真白や皐月たちと関わっていくのか楽しみにして頂けると嬉しいです。
ドラマの中での女性陣の服装にもぜひ注目してほしいです！ ドラマ『溺愛』を観ながら一緒にドキドキ、ハラハラ、きゅんきゅん、スカッとしましょう！