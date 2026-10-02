国立大卒グラドル29歳、二の腕＆背中ざっくり衣装に「スタイルよすぎ」「プリンセスかと思った」
グラビアアイドルの宇佐美彩乃が、2日までにInstagramを更新。タイの民族衣装姿を披露すると、ファンから「スタイルよすぎ」の声が相次いだ。
【写真】国立大卒グラドル29歳が「スタイルよすぎ」 美背中や大胆な水着姿も（全9枚）
宇佐美彩乃は、長崎県・五島列島出身の女優、モデル、グラビアアイドル。元ご当地アイドル「MilkShake（ミルクセーキ）」のメンバーで、地元の国立大学を卒業し、写真集やドラマ出演など幅広く活躍している。
この日は「タイの民族衣装チャックリーを着てワット・アルンを観光」とつづり、鮮やかなブルーの民族衣装姿を披露。二の腕や背中がのぞくデザインながら、上品で清楚な雰囲気を漂わせている。
ファンからは「スタイルよすぎ」「プリンセスかと思った」「似合っててばり可愛い！！！」「相変わらずめちゃくちゃ綺麗」「神秘的」などの声が寄せられている。
引用：「宇佐美彩乃」Instagram（＠ayanon_usami1224）
【写真】国立大卒グラドル29歳が「スタイルよすぎ」 美背中や大胆な水着姿も（全9枚）
宇佐美彩乃は、長崎県・五島列島出身の女優、モデル、グラビアアイドル。元ご当地アイドル「MilkShake（ミルクセーキ）」のメンバーで、地元の国立大学を卒業し、写真集やドラマ出演など幅広く活躍している。
この日は「タイの民族衣装チャックリーを着てワット・アルンを観光」とつづり、鮮やかなブルーの民族衣装姿を披露。二の腕や背中がのぞくデザインながら、上品で清楚な雰囲気を漂わせている。
ファンからは「スタイルよすぎ」「プリンセスかと思った」「似合っててばり可愛い！！！」「相変わらずめちゃくちゃ綺麗」「神秘的」などの声が寄せられている。
引用：「宇佐美彩乃」Instagram（＠ayanon_usami1224）