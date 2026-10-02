月亭方正・次女インフルエンサー22歳が芸能事務所に所属 「可愛い」の声殺到
タレント、落語家の月亭方正の次女でインフルエンサー山崎来蘭（らら）が2日に自身のInstagramを更新し、芸能事務所に所属したことを発表した。
【写真】美人インフルエンサー来蘭、父親・月亭方正とダンスする様子
来蘭は「報告 この度、GROVEに所属させて頂くことになりました。ありがとうございます」と報告し、「これから一生懸命に頑張りますので応援よろしくお願い致します。来蘭」と呼びかけている。
GROVEはインフルエンサーやモデル、タレントなど多彩なクリエイターのマネジメントを手がけるプロダクションで、「竹下☆ぱらだいす」らが所属している。
コメント欄には芸能事務所所属を祝福する「おめでとう」の声のほか「可愛い」「幅広いご活躍楽しみにしておりまする～」といった声が寄せられている。
公式サイトにはすでに来蘭のプロフィールも掲載されており、2003年11月14日生まれの22歳。「趣味 ダンス、歌、ファッション」と表記されている。なお、来蘭はこれまでにもInstagram、TikTokで、父親・月亭方正と仲良く踊る動画を度々公開し、公表を博している。
引用：「来蘭」インスタグラム（＠houhouhouhou21）
【写真】美人インフルエンサー来蘭、父親・月亭方正とダンスする様子
来蘭は「報告 この度、GROVEに所属させて頂くことになりました。ありがとうございます」と報告し、「これから一生懸命に頑張りますので応援よろしくお願い致します。来蘭」と呼びかけている。
GROVEはインフルエンサーやモデル、タレントなど多彩なクリエイターのマネジメントを手がけるプロダクションで、「竹下☆ぱらだいす」らが所属している。
公式サイトにはすでに来蘭のプロフィールも掲載されており、2003年11月14日生まれの22歳。「趣味 ダンス、歌、ファッション」と表記されている。なお、来蘭はこれまでにもInstagram、TikTokで、父親・月亭方正と仲良く踊る動画を度々公開し、公表を博している。
引用：「来蘭」インスタグラム（＠houhouhouhou21）