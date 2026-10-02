小澤征悦、0歳の我が子に願い「首がすわってほしい」 西畑大吾がツッコミ「生まれたばっかでしょ？」
俳優の小澤征悦が2日、都内で行われた西畑大吾（なにわ男子）と福本莉子のW主演映画『時給三〇〇円の死神』の初日舞台あいさつに登壇した。
【全身ショット】シックな衣装姿のオーラがすごい！西畑大吾＆福本莉子ら
物語の内容にちなみ、「もし願いごとが叶うなら？」と聞かれた小澤は「首をすわらせてほしい」と発表。ピンときていない様子の福本が「首…？」と不思議がり、西畑が「赤ちゃんですか？」と聞くと「うちにね、今、首のすわってない人がいるんです。なにやってもご飯を食べてても首すわってないし、聞いたんですよ。『首すわってないけどどうやったら治るの？』って聞いたらわからないって。だから早く首がすわってほしい」と真面目に回答。
なにやらシュールな雰囲気になると、西畑は「わからないって0歳でしょ？生まれたばっかでしょ」と確認しながらツッコミ。小澤が「首すわってほしいなって願いです」とすると、共演の渋谷凪咲も「かなうと思います」とうなずいていた。
今作は藤まる（ふじまる）氏による小説『時給三〇〇円の死神』（双葉文庫）の実写映画化。未練を残したまま死んだ者に与えられる人生の“ロスタイム”を描く。西畑は、父の逮捕と両親の離婚、さらに多額の借金を抱えて人生に絶望している大学生の佐倉真司を、そんな佐倉を“時給三〇〇円の死神”という謎のアルバイトに勧誘する大学の同級生・花森雪希を福本が演じる。
小澤は、先月12日に自身の出演する番組で、妻でNHKの桑子真帆アナウンサーの出産を報告していた。このほか、泉谷星奈、佐津川愛美、酒井麻衣監督が登壇した。
【全身ショット】シックな衣装姿のオーラがすごい！西畑大吾＆福本莉子ら
物語の内容にちなみ、「もし願いごとが叶うなら？」と聞かれた小澤は「首をすわらせてほしい」と発表。ピンときていない様子の福本が「首…？」と不思議がり、西畑が「赤ちゃんですか？」と聞くと「うちにね、今、首のすわってない人がいるんです。なにやってもご飯を食べてても首すわってないし、聞いたんですよ。『首すわってないけどどうやったら治るの？』って聞いたらわからないって。だから早く首がすわってほしい」と真面目に回答。
今作は藤まる（ふじまる）氏による小説『時給三〇〇円の死神』（双葉文庫）の実写映画化。未練を残したまま死んだ者に与えられる人生の“ロスタイム”を描く。西畑は、父の逮捕と両親の離婚、さらに多額の借金を抱えて人生に絶望している大学生の佐倉真司を、そんな佐倉を“時給三〇〇円の死神”という謎のアルバイトに勧誘する大学の同級生・花森雪希を福本が演じる。
小澤は、先月12日に自身の出演する番組で、妻でNHKの桑子真帆アナウンサーの出産を報告していた。このほか、泉谷星奈、佐津川愛美、酒井麻衣監督が登壇した。