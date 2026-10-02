なにわ男子・西畑大吾、子役・泉谷星奈の願いを即実現「らなちゃーん！」大歓声に「今度うちのライブ出よう！」【時給三〇〇円の死神】
【モデルプレス＝2026/10/02】なにわ男子の西畑大吾と俳優の福本莉子が10月2日、都内で行われたW主演を務める映画『時給三〇〇円の死神』初日舞台挨拶に、共演の渋谷凪咲、泉谷星奈、佐津川愛美、小澤征悦、メガホンをとった酒井麻衣監督とともに出席。西畑が、泉谷の願いを叶える場面があった。
【写真】アイドルのようにファンに手を振る泉谷星奈
映画では、時給300円の死神のアルバイトを半年間終えると、どんな願いでも1つ叶えてもらえるという設定にちなみ、キャスト陣がそれぞれの「叶えたい願い」を発表。
泉谷が「西畑さんと福本さんは出てきたらいつも『キャー！』って言ってもらえて、福本さんは『莉子ちゃーん！』とか呼ばれていて、いつも羨ましそうに聞いていた」と明かし、「一度だけでいいので、みんなに『キャー！』って言ってもらいたいです」と可愛らしい願いを告白した。
すると西畑はすかさず、「そんなのすぐ叶うよ！」と反応。客席に向かって「せーの！って言ったら『らなちゃーん！』って言ってもらっていいですか」と呼びかけると、会場から「らなちゃーん！」の大歓声が。泉谷は「はーい！」と全力で手を振りながら応え、「叶いました！」とにっこり。
西畑は頭を抱えて悶絶しながら「よかったぁ」と微笑み、さらに「今度、うちのライブ一緒に出よ！すごい量の『キャー』がもらえるから」となにわ男子のライブに招待。すると、なぜか小澤が「えー、いいんですかぁ！？」と乗っかり、会場を笑わせていた。
一方、西畑自身が挙げた切なる願いは、「どんだけ食べて、どんだけ飲んでも太らない、むくまない」体質になること。「僕、むくみやすくて、朝とかすごいんですよ」と明かし、「ツアーとかでいろんな場所に行って、名産のものをいっぱい食べて、気にせずいっぱい飲んでみたい」と語るも、「次の日のことを考えると、歳を重ねるごとに抑えて抑えての生活になってる」と切実な悩みを告白した。
さらに西畑が「もう暴食しまくっても大丈夫、みたいな体質になりたい」と話すと、泉谷からは「あっ…（笑）」と思わず笑いが。西畑は「らなちゃんはちょっとまだわからないかもしれないけど、だいたい20代後半くらいになってくると、お腹とか戻らなくなってくるの」と、泉谷に“20代後半の体の変化”を説明。無邪気に笑う泉谷と、真剣に悩みを語る西畑のやり取りに、会場は和やかな笑いに包まれた。
本作は作家・藤まる氏による累計発行部数36万部突破の同名小説を実写映画化。『美しい彼』シリーズや、映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』などを手掛けた酒井監督と、映画『366日』製作陣が、切なくも美しいヒューマンストーリーを描く。
物語の舞台は、未練を残して死んだ者に与えられる人生の“ロスタイム”。父が起こした事件をきっかけに希望を失った大学生・佐倉真司（西畑）が、天真爛漫な同級生・花森雪希（福本）に誘われ、“死神のアルバイト”を始める。2人は“死神バディ”として、死者たちの心残りに寄り添い、あの世へと導いていく。（modelpress編集部）
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◆西畑大吾、子役・泉谷星奈の願いを即実現「らなちゃーん！」
映画では、時給300円の死神のアルバイトを半年間終えると、どんな願いでも1つ叶えてもらえるという設定にちなみ、キャスト陣がそれぞれの「叶えたい願い」を発表。
すると西畑はすかさず、「そんなのすぐ叶うよ！」と反応。客席に向かって「せーの！って言ったら『らなちゃーん！』って言ってもらっていいですか」と呼びかけると、会場から「らなちゃーん！」の大歓声が。泉谷は「はーい！」と全力で手を振りながら応え、「叶いました！」とにっこり。
西畑は頭を抱えて悶絶しながら「よかったぁ」と微笑み、さらに「今度、うちのライブ一緒に出よ！すごい量の『キャー』がもらえるから」となにわ男子のライブに招待。すると、なぜか小澤が「えー、いいんですかぁ！？」と乗っかり、会場を笑わせていた。
一方、西畑自身が挙げた切なる願いは、「どんだけ食べて、どんだけ飲んでも太らない、むくまない」体質になること。「僕、むくみやすくて、朝とかすごいんですよ」と明かし、「ツアーとかでいろんな場所に行って、名産のものをいっぱい食べて、気にせずいっぱい飲んでみたい」と語るも、「次の日のことを考えると、歳を重ねるごとに抑えて抑えての生活になってる」と切実な悩みを告白した。
さらに西畑が「もう暴食しまくっても大丈夫、みたいな体質になりたい」と話すと、泉谷からは「あっ…（笑）」と思わず笑いが。西畑は「らなちゃんはちょっとまだわからないかもしれないけど、だいたい20代後半くらいになってくると、お腹とか戻らなくなってくるの」と、泉谷に“20代後半の体の変化”を説明。無邪気に笑う泉谷と、真剣に悩みを語る西畑のやり取りに、会場は和やかな笑いに包まれた。
◆西畑大吾＆福本莉子W主演「時給三〇〇円の死神」
本作は作家・藤まる氏による累計発行部数36万部突破の同名小説を実写映画化。『美しい彼』シリーズや、映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』などを手掛けた酒井監督と、映画『366日』製作陣が、切なくも美しいヒューマンストーリーを描く。
物語の舞台は、未練を残して死んだ者に与えられる人生の“ロスタイム”。父が起こした事件をきっかけに希望を失った大学生・佐倉真司（西畑）が、天真爛漫な同級生・花森雪希（福本）に誘われ、“死神のアルバイト”を始める。2人は“死神バディ”として、死者たちの心残りに寄り添い、あの世へと導いていく。（modelpress編集部）
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