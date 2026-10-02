広瀬アリス、バッサリカットの“新ヘア”でイメージチェンジ “雨女”ぶりに涙も
俳優の広瀬アリス（31）、木戸大聖（29）、根岸季衣（72）が2日、都内で行われた映画『沖晴くんの涙を殺して』の初日舞台あいさつに登壇した。
【写真】髪をバッサリ…！ショートヘアが似合う広瀬アリス
広瀬は、バッサリと肩上までカットした新ヘアスタイルを披露。根岸から「かっこいい」と褒められる場面もあった。
タイトルにちなみ、最近涙を流した出来事を問われた広瀬は「めちゃめちゃ雨女なんです。私のシーンだけ毎回、雨で飛ぶんです。『雨で中止です』で結局、雨の中撮ったんです、泣きのシーンでした。情けなくて泣きました。天気よくても曇天みたいな」と、“雨女”ぶりを明かした。
一方、木戸は「でも、この作品はありましたっけ…？」と首をかしげた。これに広瀬は「私を打ち消す晴女・男がいたんだと思います」と振り返った。
原作は、額賀澪（ぬかが・みお）氏による同名小説（双葉文庫）。額賀氏は、2015年に松本清張賞と小学館文庫小説賞をW受賞してデビューし、吹奏楽小説『風に恋う』やテレビドラマ原作『転職の魔王様』シリーズが話題となった。
広瀬が演じるのは、余命1年を宣告され、故郷へ戻ってきた音楽教師・踊場京香。そこで京香は、ある出来事をきっかけに「喜び」以外の感情を失った高校生・沖晴と出会う。死を抱えながら生きる2人は、それぞれの限りある人生と向き合い、少しずつ心を通わせていく。
舞台あいさつには、広瀬、木戸、根岸のほか、矢崎仁司監督（69）も登壇した。
【写真】髪をバッサリ…！ショートヘアが似合う広瀬アリス
広瀬は、バッサリと肩上までカットした新ヘアスタイルを披露。根岸から「かっこいい」と褒められる場面もあった。
タイトルにちなみ、最近涙を流した出来事を問われた広瀬は「めちゃめちゃ雨女なんです。私のシーンだけ毎回、雨で飛ぶんです。『雨で中止です』で結局、雨の中撮ったんです、泣きのシーンでした。情けなくて泣きました。天気よくても曇天みたいな」と、“雨女”ぶりを明かした。
原作は、額賀澪（ぬかが・みお）氏による同名小説（双葉文庫）。額賀氏は、2015年に松本清張賞と小学館文庫小説賞をW受賞してデビューし、吹奏楽小説『風に恋う』やテレビドラマ原作『転職の魔王様』シリーズが話題となった。
広瀬が演じるのは、余命1年を宣告され、故郷へ戻ってきた音楽教師・踊場京香。そこで京香は、ある出来事をきっかけに「喜び」以外の感情を失った高校生・沖晴と出会う。死を抱えながら生きる2人は、それぞれの限りある人生と向き合い、少しずつ心を通わせていく。
舞台あいさつには、広瀬、木戸、根岸のほか、矢崎仁司監督（69）も登壇した。