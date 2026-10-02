なにわ男子・西畑大吾、“切なる願いごと”発表「むくまない」 福本莉子は「どこでも寝れるようになりたい」
なにわ男子の西畑大吾と俳優の福本莉子が2日、都内で行われたW主演映画『時給三〇〇円の死神』の初日舞台あいさつに登壇した。2人が演じる死神のアルバイトが最終的に“どんな願いごともひとつだけ申請できる”という設定にちなみ、西畑と福本はかなってほしい願いごとを発表した。
【全身ショット】泉谷星奈のかわいさに悶絶する西畑大吾＆福本莉子
どんな願いも叶うとしたらどうするか聞かれた西畑は「切なる願いがひとつありまして…」と切り出すと、「どんだけ食べて、どんだけ飲んでも太らない、むくまない」ときっぱり。ピンときていない様子の子役・泉谷星奈に、西畑は「星奈ちゃんはまだわからないかもしれへんけど、大体20代後半になってくるとお腹とかが戻らなくなってくる」と切実な悩みを明かした。
自身は「むくみやすい」といい「朝とかひどいんです。それがなければご飯もいっぱい食べたいし、ツアーでもいろんな場所で名産食べて、気にせず飲んでってしたいんですけど次の日を考えると抑えて抑えて…歳を重ねるごとに抑えての生活になってる」と苦笑した。
さらに福本は「それでいうと、どこでも寝れるようになりたい」と切り出し「入眠するのが苦手で。環境が変わったりホテルとか、舞台あいさつとかも楽しくて寝れなかったり、舞台あいさつも楽しみで寝れなかったり。オンオフスイッチが欲しいです」と明かしていた。
今作は藤まる（ふじまる）氏による小説『時給三〇〇円の死神』（双葉文庫）の実写映画化。未練を残したまま死んだ者に与えられる人生の“ロスタイム”を描く。西畑は、父の逮捕と両親の離婚、さらに多額の借金を抱えて人生に絶望している大学生の佐倉真司を、そんな佐倉を“時給三〇〇円の死神”という謎のアルバイトに勧誘する大学の同級生・花森雪希を福本が演じる。
このほか、渋谷凪咲、泉谷星奈、佐津川愛美、小澤征悦、酒井麻衣監督が登壇した。
【全身ショット】泉谷星奈のかわいさに悶絶する西畑大吾＆福本莉子
どんな願いも叶うとしたらどうするか聞かれた西畑は「切なる願いがひとつありまして…」と切り出すと、「どんだけ食べて、どんだけ飲んでも太らない、むくまない」ときっぱり。ピンときていない様子の子役・泉谷星奈に、西畑は「星奈ちゃんはまだわからないかもしれへんけど、大体20代後半になってくるとお腹とかが戻らなくなってくる」と切実な悩みを明かした。
さらに福本は「それでいうと、どこでも寝れるようになりたい」と切り出し「入眠するのが苦手で。環境が変わったりホテルとか、舞台あいさつとかも楽しくて寝れなかったり、舞台あいさつも楽しみで寝れなかったり。オンオフスイッチが欲しいです」と明かしていた。
今作は藤まる（ふじまる）氏による小説『時給三〇〇円の死神』（双葉文庫）の実写映画化。未練を残したまま死んだ者に与えられる人生の“ロスタイム”を描く。西畑は、父の逮捕と両親の離婚、さらに多額の借金を抱えて人生に絶望している大学生の佐倉真司を、そんな佐倉を“時給三〇〇円の死神”という謎のアルバイトに勧誘する大学の同級生・花森雪希を福本が演じる。
このほか、渋谷凪咲、泉谷星奈、佐津川愛美、小澤征悦、酒井麻衣監督が登壇した。