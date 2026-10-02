なにわ男子・西畑大吾、泉谷星奈の歓声おねだりに悶絶「うちのライブに出ない？」
なにわ男子の西畑大吾が2日、都内で行われた映画『時給三〇〇円の死神』の初日舞台あいさつに登壇した。子役の泉谷星奈のかわいらしい願いごとに、W主演の福本莉子らとともにもん絶した。
【写真】黒スーツでにっこり！クールな西畑大吾
この日は、キャストの渋谷凪咲、佐津川愛美、小澤征悦、酒井麻衣監督が登壇するなか、泉谷は「西畑さんと福本さんは、（イベントで）出てきたらいつも“キャーッ”って言ってもらってて『莉子ちゃーん！』とかうちわとかあって。私はそれをいつもうらやましく聞いていて。一度だけでもみんなに“キャーッ”って言ってもらいたい」と初々しくリクエスト。
そんなおねだりに、福本は「言う言う！」とノリノリで、会場一体となって「星奈ちゃ～ん！」と声をかけてあげることに。西畑が「いきますよ」と合図を出し、観客の「星奈ちゃ～ん！」と呼びかけると「はーい！」と元気よくお返事。福本も「かわい～！」とメロメロで西畑も思わず頭を抱えた。
「なんだこの時間、癒やされる…」とつぶやく福本に、西畑も「今度うちのライブに一緒に出よう！すごいよ。すごい量の“キャーッ”がもらえるから！」とまさかのスカウト。小澤が「ええ、いいんですか？」と乗っかって笑いを誘い、渋谷は「私の願いを使ってもう一回“星奈ちゃ～ん！”をやってほしい」と登壇者全員がほっこりしていた。
今作は藤まる（ふじまる）氏による小説『時給三〇〇円の死神』（双葉文庫）の実写映画化。未練を残したまま死んだ者に与えられる人生の“ロスタイム”を描く。西畑は、父の逮捕と両親の離婚、さらに多額の借金を抱えて人生に絶望している大学生の佐倉真司を、そんな佐倉を“時給三〇〇円の死神”という謎のアルバイトに勧誘する大学の同級生・花森雪希を福本が演じる。
【写真】黒スーツでにっこり！クールな西畑大吾
この日は、キャストの渋谷凪咲、佐津川愛美、小澤征悦、酒井麻衣監督が登壇するなか、泉谷は「西畑さんと福本さんは、（イベントで）出てきたらいつも“キャーッ”って言ってもらってて『莉子ちゃーん！』とかうちわとかあって。私はそれをいつもうらやましく聞いていて。一度だけでもみんなに“キャーッ”って言ってもらいたい」と初々しくリクエスト。
「なんだこの時間、癒やされる…」とつぶやく福本に、西畑も「今度うちのライブに一緒に出よう！すごいよ。すごい量の“キャーッ”がもらえるから！」とまさかのスカウト。小澤が「ええ、いいんですか？」と乗っかって笑いを誘い、渋谷は「私の願いを使ってもう一回“星奈ちゃ～ん！”をやってほしい」と登壇者全員がほっこりしていた。
今作は藤まる（ふじまる）氏による小説『時給三〇〇円の死神』（双葉文庫）の実写映画化。未練を残したまま死んだ者に与えられる人生の“ロスタイム”を描く。西畑は、父の逮捕と両親の離婚、さらに多額の借金を抱えて人生に絶望している大学生の佐倉真司を、そんな佐倉を“時給三〇〇円の死神”という謎のアルバイトに勧誘する大学の同級生・花森雪希を福本が演じる。