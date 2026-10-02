Snow Manと歴代MVPがダンス対決！ 『それスノSP』10.9放送
10月9日19時からの『それSnow Manにやらせて下さいSP』（TBS系）では、人気企画「ダンスノ完コピレボリューション」を放送。Snow Man、STARTOダンス選抜チーム、宮舘涼太率いる完コピ歴代MVPチームが、プライドを懸けた三つ巴のダンス対決を繰り広げる。
【写真】Snow Man、STARTOダンス選抜チーム、宮舘涼太率いる完コピ歴代MVPチームが三つ巴のダンス対決！
誰もが一度は見たことのある振り付けをその場で完璧にコピーし、間違えることなく踊り切れるかを競う「ダンスノ完コピレボリューション」。
今回は、Snow Man VS 完コピ歴代MVPチーム VS STARTOダンス選抜チームによる三つ巴対決。宮舘涼太率いる完コピ歴代MVPチームには、韓国から緊急参戦するILLITのIROHA、E-girlsの元メンバー・佐藤晴美と石井杏奈、さらにラウールと共に“BUMPY”としてダンスの世界大会に出場した柚乃ら、歴代MVPが大集結する。
一方、STARTOダンス選抜チームには、河合郁人、Kis-My-Ft2の千賀健永、Travis Japanの宮近海斗と松倉海斗、そしてACEesの浮所飛貴がジュニアから初参戦。ダンスに定評のあるメンバーがグループの垣根を越え、“打倒Snow Man”を掲げて火花を散らす。
今回の完コピバトルでも、平成を彩った懐かしの名曲から令和の最新バズり曲まで、ハイレベルなダンスが続出。さらに、ご本人コラボのゲストには＝LOVEがメンバー全員そろって登場し、話題曲「絶対アイドル辞めないで」で豪華コラボが実現する。キュートなコラボダンスにも注目だ。プライドを懸けた熱い戦いを制するのは、果たしてどのチームか？
『それSnow Manにやらせて下さいSP』は、TBS系にて10月9日19時より放送。
【写真】Snow Man、STARTOダンス選抜チーム、宮舘涼太率いる完コピ歴代MVPチームが三つ巴のダンス対決！
誰もが一度は見たことのある振り付けをその場で完璧にコピーし、間違えることなく踊り切れるかを競う「ダンスノ完コピレボリューション」。
一方、STARTOダンス選抜チームには、河合郁人、Kis-My-Ft2の千賀健永、Travis Japanの宮近海斗と松倉海斗、そしてACEesの浮所飛貴がジュニアから初参戦。ダンスに定評のあるメンバーがグループの垣根を越え、“打倒Snow Man”を掲げて火花を散らす。
今回の完コピバトルでも、平成を彩った懐かしの名曲から令和の最新バズり曲まで、ハイレベルなダンスが続出。さらに、ご本人コラボのゲストには＝LOVEがメンバー全員そろって登場し、話題曲「絶対アイドル辞めないで」で豪華コラボが実現する。キュートなコラボダンスにも注目だ。プライドを懸けた熱い戦いを制するのは、果たしてどのチームか？
『それSnow Manにやらせて下さいSP』は、TBS系にて10月9日19時より放送。