福岡県議会の正副議長ポストをめぐる”金銭授受疑惑”で、新たな証言です。自民党県議団に所属する樋口明県議（55）が2日、議長就任前にゴルフ会の費用など、少なくとも600万円を支払ったことを明らかにしました。

■自民党県議団・樋口明議員

「議長就任前に複数の会合等に関し、私自身が慣例に従い、費用負担を求められた事実があります。」



10月2日、県議会の”金銭授受疑惑”について口を開いたのは、自民党県議団の樋口明議員（55）です。





自民党 県議団・樋口明議員「議会の調査が終わったらと思っていたが、なかなか始まらず、いつ終わるかわからない。これ以上、先延ばしするわけにはいかない、説明責任を早くしないといけないと思った。」2017年5月から1年間、 福岡県 議会の議長を務めた樋口議員。その就任前、当時の 自民党 県議団幹部らとの ゴルフ 代や飲食代などを負担したことを明らかにしました。 自民党 県議団・樋口明議員「私が議長に就任する前年の2016年4月、『蔵内会』という 自民党 県議団幹部による ゴルフ 会、もしくは他会派も交えた ゴルフ 会である『 マスターズ の会』いずれかに参加し、その際にかかった費用について、私が全額負担しました。金額は約150万円だったと記憶しています。長年続いてきた慣例に従い、 ゴルフ 会の費用を負担しました。しかし、慣例であったからといって、その行為は正しいものではありませんでした。」樋口県議は、議長就任前の2016年4月から2017年4月にかけて、「蔵内会」と呼ばれる ゴルフ 会の費用のほか、 福岡市 内の料亭や フランス料理 店で開かれた県議団幹部の食事会の費用や車代として、少なくとも600万円を支払ったということです。支払いは、当時の 自民党 県議団の幹部から打診されたといいます。 自民党 県議団・樋口明議員「もし私が支払いに応じなければ、おそらく議長就任、その後の私の議連の会長や県連幹事長就任は危ぶまれたのではないかなと考えます。要職になる、いわゆる今後の私の政治生活において、私が責任あるポジションに就きたいというのは間違いないことです。そのようなことを考えていたのは間違いありません。」

新たな”金銭授受疑惑”を告白した樋口県議。実名での証言は3人目となります。



■福岡県議会・吉松源昭県議（7月）

「人の弱みにつけ込んだカツアゲ、あるいは、みかじめ料的な要求であったと私は理解しています。」



疑惑を最初に告白したのは、2020年6月から1年間、福岡県議会の議長を務めた元自民党の吉松源昭県議でした。



さらに副議長を務めた自民党県議団所属の江藤秀之県議も、自民党県議団の幹部らに800万円余りを支払ったと主張しています。

受け取った側として名指しされたのは、蔵内勇夫氏をはじめとする当時の自民党県議団幹部5人です。



全員が金銭の受け取りを「否定」しましたが、これまでに2人が議員辞職をしています。

■自民党県議団・樋口明議員

Q.カツアゲされたという認識は？

「そういう感覚は持ちませんでした。」

Q.それは接待ではある？

「それはそうです。」

Q.当時おかしいと思わなかった？

「当時もおかしいとは思っていましたけれど、1人が高額な負担をすることには疑問を持っていました。」

また、2016年12月に支払ったというゴルフ会の旅費300万円については。



■自民党県議団・樋口明議員

「16年の12月は、私は参加しませんので、現金を手渡しています。自民党県議団のいろんな部屋があるので、その部屋のどこかで渡しました。」

Q.渡した相手は今も議員として籍を置いている？

「そうです。」

Q.現職の方？

「はい。」

Q.中尾氏と蔵内氏、5人の中の2人は今いないが、それ以外の方？

「いわゆる幹部というくくりで理解いただければと思います。」



最後まで、支払いを求めた幹部の名前を明かさなかった樋口県議。



議員辞職や自民党県議団からの離脱は否定し、「第三者委員会の調査に協力し、議会改革を進めたい」としています。

情報をひとつプラスするヒトモリです。樋口県議の会見を整理します。



まず会見冒頭、樋口県議は「福岡県議会議長に就任するために現金を渡したことも受け取ったことも一切ありません」と強調した上で、議長就任前に費用負担をした過去を明かしました。

2016年、ゴルフ会の費用としておよそ150万円と、県議団幹部の食事会と車代。



12月にはゴルフ会の旅費として300万円。



翌2017年にも、県議団幹部の新年会やゴルフの費用を負担したということです。



2016年から2017年の費用負担を合わせると、少なくとも600万円以上を支払ったことになります。



このうち、2016年12月の「マスターズの会」では、樋口県議自身は参加しておらず、費用は自民党県連の幹部に「手渡し」したということです。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年10月2日午後4時ごろ放送