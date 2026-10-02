2人で過ごしている間は夫婦円満だったのに、子どもが産まれると家庭がギクシャクしはじめることもあるでしょう。漫画家・ブブさんの作品『ちくわ戦記～おれのカワイイで地球侵略～』では、赤ちゃんが産まれた家庭での夫婦不和が、ペット目線で描かれています。同作は抜粋版がInstagramに投稿されると、合わせて約5.5万いいねの注目を集めました。



【漫画】『ちくわ戦記 3話～5話』（全編を読む）

犬宮家にて飼われている「ちくわ」の正体は、ゲップラー星から来た柴犬型宇宙生物です。人間から『かわいい』という感情を持たれることで得られるエネルギーを調達するために、地球へとやってきていました。そんななか、ちくわを飼っている夫婦のもとに、寧々という小さな生命が産まれます。



寧々が産まれて3週目のこと、母・まどかが寝不足ながらお世話をしていると、夫・伴次郎が「俺の母さんに来週から来てもらわない？」といいます。その提案にまどかは動揺し断り、伴次郎が去ったあと、まどかはため息をついて怖い顔をしていました。



その後、突如泣き出す寧々をまどかが心配していると、伴次郎は「まどか心配しすぎー大丈夫だって～赤ちゃんは泣くもんだろ～」と楽観視しているようです。ちくわは、伴次郎がしゃべるたびにまどかがイライラしているのではないかと、心配そうに見つめていました。



次の日、伴次郎は育休明けの出勤前に突如「やっぱり母さんに来てくれるよういっといた！」と笑顔で言いだします。伴次郎にとっては、まどかがゆっくり休めていいのではという配慮でしたが、それを聞いたまどかは激昂したあと、大声で泣きだしてしまいました。どうやらまどかは出産後、ホルモンバランスの影響もあって、感情の不安定さが抑えきれていないようです。



まどかにとって、伴次郎が困った行動をするのは初めてではありませんでした。つわりで苦しんでいるときに餃子をテイクアウトしてきたり、寧々が産まれたときはまどかに確認を取らずにお客さんを招いたりしたのです。まどかはそのとき、髪がボサボサな寝間着姿のまま、お客さんに対応することになったのでした。



義母が来るまでに少しでも片付けしたいと思ったまどかでしたが、寧々が何をしても泣き止みません。まどかは、お母さんになったら赤ちゃんのことは自然と分かるのかなと思っていましたが、まったく分からず鬱々としていたのでした。



そんななか、ついに義母が自宅にやってきてしまいます。家に来た途端、義母は犬のムダ毛がたくさん落ちていることや、フローリングの犬の足跡が拭けていないことを指摘しはじめたのです。



そのときまどかは、かつて実母から言われたことを思い出します。きれい好きだった実母は、部屋の隅まで拭けていないといつも指摘され、勝手に思い出の品々を捨てられたのでした。



しかし、いま目の前にいる義母は「まどかさん大変だったのね、後は私に任せて」と、掃除をはじめようとします。義母は「できるだけ寝なさい！今すぐよ！」とまどかに小声で叫び、寧々が寝ているすきに、できるだけ深く寝るように促すのでした。



読者からは「義母が神のパターン！」「今後の展開が楽しみ」などの声が寄せられています。そこで、作者のブブさんさんに話を聞きました。



出産と育児は、少なからず夫婦同士のぶつかり合いはあると思い

--『宇宙人の柴犬』を主人公に、作品を描いたきっかけについて教えてください



「猫は宇宙からきたスパイ」という都市伝説から、柴犬もそうだといいなぁと想像して、ちくわが生まれました。



--育児への夫婦不和の様子を、犬視点で描かれているのも斬新に感じました



私自身が子育て中のため、実生活の出来事からお話を思いつくことも多いです。出産と育児という大イベントが開催されると、少なからず夫婦同士のぶつかり合いはあるんじゃないかなぁと思い、このお話を描きました。



--これからちくわや家族がどうなるのか、気になる作品でした！



日々散歩中に会う犬たちからインスピレーションをもらい、描いてます。楽しんで読んでもらえたら、うれしいです！



（海川 まこと／漫画収集家）