綾瀬はるか、天然発言炸裂で会場和ます 訪問エピソードに自らツッコミ「すみません（笑）」【ファーストボイス】
【モデルプレス＝2026/10/02】女優の綾瀬はるかが2日、都内で開催された映画「ファーストボイス」初日舞台挨拶に出席。天然発言で会場を和ませた。
【写真】41歳大河女優「首筋まで綺麗」大胆肩出しドレス姿
本作は、お金にならない案件ばかり引き受けてしまうお人好し弁護士・朝日道子（綾瀬）が、会社と上司を相手に提訴をしたいと相談に訪れた女性・恵（ファーストサマーウイカ）と出会い、社会の理不尽に立ち向かっていく痛快リーガルエンターテインメント。この日はウイカ、松本穂香、水川かたまり（空気階段）、鈴鹿央士、前田哲監督も出席していた。
綾瀬は「いよいよ本日から公開ということで、ようやく公開されるんだなと、嬉しくほっとしております」と笑顔。恵が勤めていた出版社の担当雑誌の編集長・澤口裕人を演じた水川は「まず皆さん、申し訳ございませんでした（笑）。劇中では謝罪はなかったんですけど、私本人としては、非常に謝罪したいなという気持ちがありましたので、まず先に謝罪の方をさせていただきます。役ということなので、皆さん映画をご覧いただいた後で、僕に対して腹立たしいような感情を抱いていたりすると思うんですけれども、僕はすごく優しい人間で。田舎で育ちまして、本当に愛というものを深く考えている人間なので」と謝罪交じりに語った。
改めて公開後の心境を聞かれた綾瀬は「本当に恵さんの第一歩が、朝日先生もそうですけど、こうして周りだったり、世の中を変えていくという、その一人の勇気がすごく皆さんに伝わったのかなと思って。嬉しい感想をたくさんいただき、ありがとうございます」と喜びのコメント。先日、福岡を訪れて道子のモデルとなった2人の弁護士と対面したことに関しては「どうして弁護士になられたのかとか、今の差別に対してどう思いますかとか、いろんなお話を聞かせていただいたんですけど…本当にかっこよくて。監督も一緒に。あ、監督はいなかったか。監督はいなかったです。すみません（笑）。1人でした（笑）」と天然ぶりを見せて笑いを呼んだ。
そして「お二人の先生を1人にして、朝日道子先生っていうイメージの先生にしたんですよね。実際の先生方も3人お子さんがいらっしゃって。本当に大変な中。自分たちが女性だからっていう風に育ってきてないって」「先生たちも、この作品を見て大変喜んでくださったので、映画化できてよかったなっていうのも思いましたし、あんな先生が近くにいたら、どれほど心強いんだろうということも感じるくらい。優しくてあったかくて強くて、本当にかっこいい先生でした」と印象を明かしていた。（modelpress編集部）
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◆水川かたまり、作中の演技を弁明「僕はすごく優しい人間」
本作は、お金にならない案件ばかり引き受けてしまうお人好し弁護士・朝日道子（綾瀬）が、会社と上司を相手に提訴をしたいと相談に訪れた女性・恵（ファーストサマーウイカ）と出会い、社会の理不尽に立ち向かっていく痛快リーガルエンターテインメント。この日はウイカ、松本穂香、水川かたまり（空気階段）、鈴鹿央士、前田哲監督も出席していた。
◆綾瀬はるか、天然発言炸裂で会場和ます
改めて公開後の心境を聞かれた綾瀬は「本当に恵さんの第一歩が、朝日先生もそうですけど、こうして周りだったり、世の中を変えていくという、その一人の勇気がすごく皆さんに伝わったのかなと思って。嬉しい感想をたくさんいただき、ありがとうございます」と喜びのコメント。先日、福岡を訪れて道子のモデルとなった2人の弁護士と対面したことに関しては「どうして弁護士になられたのかとか、今の差別に対してどう思いますかとか、いろんなお話を聞かせていただいたんですけど…本当にかっこよくて。監督も一緒に。あ、監督はいなかったか。監督はいなかったです。すみません（笑）。1人でした（笑）」と天然ぶりを見せて笑いを呼んだ。
そして「お二人の先生を1人にして、朝日道子先生っていうイメージの先生にしたんですよね。実際の先生方も3人お子さんがいらっしゃって。本当に大変な中。自分たちが女性だからっていう風に育ってきてないって」「先生たちも、この作品を見て大変喜んでくださったので、映画化できてよかったなっていうのも思いましたし、あんな先生が近くにいたら、どれほど心強いんだろうということも感じるくらい。優しくてあったかくて強くて、本当にかっこいい先生でした」と印象を明かしていた。（modelpress編集部）
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