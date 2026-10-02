「フードコートの呼び出しベル」を最初に導入したラーメンチェーン。袋めんにも“革命”を起こしていた
-［ヒット商品＆サービス「はじまりの物語」］-
どんな物事にも、もれなく「はじまり」がある。
今では、当たり前になったものでも、その始まりには様々なドラマが潜んでいるはずだ。
例えば、フードコートで料理ができたことを知らせる「呼び出しベル」。
実は、日本の飲食業で初めて導入したのは「スガキヤ」なのだ。
スガキヤといえば、名古屋を中心に店舗を展開するラーメン店で、独自の進化を遂げた一杯は東海地方でソウルフードとも呼ばれて久しい。
さて、スガキヤには呼び出しベル以外にも“日本初”のものがある。大抵の人が一度は触れた経験を持つ“アレ”だ。
スガキヤを運営するスガキコシステムズ株式会社のマーケティング部・宮地紫野氏に、詳細を語ってもらったので、気になる方はぜひ目を通していただきたい。
◆いち早く「呼び出しベル」を導入したワケ
かつてのフードコートでは、料理を注文すると番号札を渡され、完成したら呼び出されるのが常であった。今現在一般的になっているのは、ご存じの通り「呼び出しベル」で、先駆者であるスガキヤは1980年（昭和55年）に取り入れている。
「提供する側として、熱々で食べていただきたいのは他のお店も同じだと思いますが、当店の看板商品はラーメン。時間が経つと麺が伸びてしまいますから、いち早くかつ確実にお客様に出来上がりを知らせたいという狙いがあったようです」（宮地氏、以下同じ）
1946年（昭和21年）に創業した同社は、現在約300店舗を構えるが、その多くがフードコートに出店している。いわば得意分野である同社が、フードコートの利用環境向上を担ったのは、必然と言えるのかもしれない。
「もともとは、海外のクリニックなどで使われていたものから着想を得ています。40年以上経っても、当初から変わらず現在も『ソフトコール』という製品を使っています」
◆革命的だった、袋麺の「粉末スープ」
スガキヤが元祖となっているもの、もうひとつ。その答えは、袋ラーメンなどに入っている、「粉末スープ」だ。
袋ラーメンの元祖は、1958年（昭和33年）に日清食品から発売された「チキンラーメン」。
わずかな時間と手間で完成することから「魔法のラーメン」とまで称され、爆発的ヒットを記録した。それに追従する形で、他社も次々とインスタントラーメンを発売。ただ、当時の商品はチキンラーメンのようにスープの成分があらかじめ麺に練りこまれていた。
1962年（昭和37年）には、各社が美味しさの向上や差別化に向けて「スープ別添え」の商品を続々発売。同じ年に「スガキヤ」が発売を始めたのが……。
どんな物事にも、もれなく「はじまり」がある。
今では、当たり前になったものでも、その始まりには様々なドラマが潜んでいるはずだ。
例えば、フードコートで料理ができたことを知らせる「呼び出しベル」。
実は、日本の飲食業で初めて導入したのは「スガキヤ」なのだ。
スガキヤといえば、名古屋を中心に店舗を展開するラーメン店で、独自の進化を遂げた一杯は東海地方でソウルフードとも呼ばれて久しい。
スガキヤを運営するスガキコシステムズ株式会社のマーケティング部・宮地紫野氏に、詳細を語ってもらったので、気になる方はぜひ目を通していただきたい。
◆いち早く「呼び出しベル」を導入したワケ
かつてのフードコートでは、料理を注文すると番号札を渡され、完成したら呼び出されるのが常であった。今現在一般的になっているのは、ご存じの通り「呼び出しベル」で、先駆者であるスガキヤは1980年（昭和55年）に取り入れている。
「提供する側として、熱々で食べていただきたいのは他のお店も同じだと思いますが、当店の看板商品はラーメン。時間が経つと麺が伸びてしまいますから、いち早くかつ確実にお客様に出来上がりを知らせたいという狙いがあったようです」（宮地氏、以下同じ）
1946年（昭和21年）に創業した同社は、現在約300店舗を構えるが、その多くがフードコートに出店している。いわば得意分野である同社が、フードコートの利用環境向上を担ったのは、必然と言えるのかもしれない。
「もともとは、海外のクリニックなどで使われていたものから着想を得ています。40年以上経っても、当初から変わらず現在も『ソフトコール』という製品を使っています」
◆革命的だった、袋麺の「粉末スープ」
スガキヤが元祖となっているもの、もうひとつ。その答えは、袋ラーメンなどに入っている、「粉末スープ」だ。
袋ラーメンの元祖は、1958年（昭和33年）に日清食品から発売された「チキンラーメン」。
わずかな時間と手間で完成することから「魔法のラーメン」とまで称され、爆発的ヒットを記録した。それに追従する形で、他社も次々とインスタントラーメンを発売。ただ、当時の商品はチキンラーメンのようにスープの成分があらかじめ麺に練りこまれていた。
1962年（昭和37年）には、各社が美味しさの向上や差別化に向けて「スープ別添え」の商品を続々発売。同じ年に「スガキヤ」が発売を始めたのが……。