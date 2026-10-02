空気階段・水川かたまり、前田哲監督から演技絶賛 度なしめがねが活躍「ふてぶてしい顔をしていました」
お笑いコンビ・空気階段の水川かたまりと前田哲監督が2日、都内で行われた映画『ファーストボイス』 初日舞台あいさつに登壇した。
【集合ショット】和やかな雰囲気で鏡開きをする綾瀬はるか＆水川かたまり
水川演じる雑誌の編集長・澤口裕人は年下で優秀な恵（ファーストサマーウイカ）の才能を認められず、追い詰めていく。
前田監督は、主演する綾瀬はるかの次にキャスティングが決まったのが水川だと明かし、「水川さんしかあの役はできないですし、あのまんまだろうと思って。素晴らしい演技をやっていただきました」と冗談めいて語った。
その後、司会が「前田監督が、顔の筋肉を見事に操っている。法廷で第一声を発する際の口の乾いた感じがブラボーだったと絶賛されているそうです」と話題を振ると、水川は裁判の場面を回顧。役の衣装としてめがねを着用していたが、度が入っていないため視界がぼんやりとしていたそう。「被告として相対しているので、ずっとふてぶてしい表情をしていたんです」と語り、「（ファーストサマーウイカらが）かなり怖い顔をしていたので、度が入っためがねをしていたら泣いていたと思います。撮影中は裸眼だったので、ぼんやりしていたのでふてぶてしい顔をしていました」と撮影裏を明かした。
今作は、1989年に起きた日本初のハラスメント裁判に挑んだ弁護士たちの実話に着想を得た物語。女性は結婚までの“腰掛け”として働く存在だと思い込んでいた時代に、新たな未来を切り開こうと、声を上げることを諦めなかった型破りな弁護士たちの姿を描く。
イベントにはほかに、綾瀬はるか、ファーストサマーウイカ、松本穂香、鈴鹿央士、前田哲監督が参加した。
【集合ショット】和やかな雰囲気で鏡開きをする綾瀬はるか＆水川かたまり
水川演じる雑誌の編集長・澤口裕人は年下で優秀な恵（ファーストサマーウイカ）の才能を認められず、追い詰めていく。
前田監督は、主演する綾瀬はるかの次にキャスティングが決まったのが水川だと明かし、「水川さんしかあの役はできないですし、あのまんまだろうと思って。素晴らしい演技をやっていただきました」と冗談めいて語った。
今作は、1989年に起きた日本初のハラスメント裁判に挑んだ弁護士たちの実話に着想を得た物語。女性は結婚までの“腰掛け”として働く存在だと思い込んでいた時代に、新たな未来を切り開こうと、声を上げることを諦めなかった型破りな弁護士たちの姿を描く。
イベントにはほかに、綾瀬はるか、ファーストサマーウイカ、松本穂香、鈴鹿央士、前田哲監督が参加した。