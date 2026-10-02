金子正次主演『竜二』リマスター版、10月23日から公開 川島透監督「何も足さない、何も引かない」
金子正次が脚本・主演を務めた1983年の映画『竜二』が、4Kスキャン・2Kリマスター版として、10月23日より東京・テアトル新宿を皮切りに全国順次公開されることが決定した。あわせて、新たなポスタービジュアルと予告編が公開された。柳楽優弥主演のリメイク作品『RYUJI 竜二』も、10月30日に公開を控えている。
【動画】金子正次主演『竜二』リマスター版、新予告映像
『竜二』は、1980年代の新宿・歌舞伎町界隈を舞台に、ヤクザにも堅気にもなりきれない男の焦燥と葛藤を描く青春群像映画。三東会の花城竜二は、妻まり子と幼い娘のためにヤクザから足を洗い、酒屋で働き始める。家族との平凡で質素な暮らしに安らぎを覚える一方、次第に満たされない思いを抱えていく。
スターになることを夢見て脚本を書いた金子が、映画学校時代の友人たちを巻き込み、35ミリフィルムで作り上げた本作。友人の松田優作が脚本を手に動き、萩原健一が楽曲の使用を快諾、プロデューサーの川島透は監督不在となった現場を率いて映画を完成させた。金子と出演者の菊地健二は配給会社探しにも奔走した。
映画への思いだけで突っ走り、ようやくこぎ着けた公開からわずか8日後、金子は亡くなった。その劇的な運命と生きざま、当時の時代の空気も重なり合い、作品は大きな反響を呼び、日本映画史に語り継がれる“伝説”となった。
今回のリマスターでは、川島がリマスター監督を務め、最終確認を担当。『狂い咲きサンダーロード』『わたしの知らない子どもたち』などの撮影監督・笠松則通が、色調を整えるグレーディングを監修した。
川島監督は、公開から43年を経ても上映され続けることを「『竜二』の呪い。43年間もこんなに振り回されることに腹が立ちます（笑）」とユーモラスに表現。リマスターには懐疑的だったといい、「もっと前よりも良くしようという小賢しくていじましい欲望が湧いてくるんです」と、その理由を明かした。
参加を決めるにあたっては、当時の撮影を担当した川越道彦にも相談。川越が望んだのは「あの当時のまんまにしてください」ということだった。川島監督も賛同し、今回のテーマを「何も足さない、何も引かない」と定めた。
「当時のドキドキ、衝撃、荒っぽさ、稚拙さ…そういうものが全部残ったものに仕上げるということ。自分たちが作ってしまった“奇跡”みたいなものを“そのまま”伝えたかった」と語る川島監督。仕上がった映像をスクリーンで確認すると、「“知ってる”映画だった」と感想を述べた。
さらに、「『映画と言えば35（サンゴー）だろ』と無謀にも35ミリフィルムで撮影した事が長い時代を経てもこんな形で残す事が出来たのも感慨深い」と振り返り、「へたっぴな部分はいっぱいあるんだけど、時々ハッとするような良いカットがあったね。自分でいうのもなんだけど」と笑顔を見せた。
新ポスターは、「フッと、ヤクザの足を洗ってみたが…」というコピーを残し、白いスーツ姿でたばこをくゆらせる竜二の写真を採用。赤を差し色にしたビジュアルとなっている。
新予告編は、「カタギになってやったよ」「こちらこそ、よろしくお願いします」という竜二とまり子の電話でのやり取りから始まる。家族との温かな暮らしと、新宿で出会った人々に呼び戻されるような竜二の姿を映し、最後は「俺ぁ三東会の竜二だ。てめぇら腐った代紋ぶら下げて商売できると思ってんのか」という名せりふで締めくくられる。
テアトル新宿では10月23日から29日、横浜シネマリンでは10月31日から11月6日、新文芸坐では11月6日から12日に上映予定。ほか、順次公開される。上映劇場では、紙の前売り券を1600円で販売している。
【動画】金子正次主演『竜二』リマスター版、新予告映像
『竜二』は、1980年代の新宿・歌舞伎町界隈を舞台に、ヤクザにも堅気にもなりきれない男の焦燥と葛藤を描く青春群像映画。三東会の花城竜二は、妻まり子と幼い娘のためにヤクザから足を洗い、酒屋で働き始める。家族との平凡で質素な暮らしに安らぎを覚える一方、次第に満たされない思いを抱えていく。
映画への思いだけで突っ走り、ようやくこぎ着けた公開からわずか8日後、金子は亡くなった。その劇的な運命と生きざま、当時の時代の空気も重なり合い、作品は大きな反響を呼び、日本映画史に語り継がれる“伝説”となった。
今回のリマスターでは、川島がリマスター監督を務め、最終確認を担当。『狂い咲きサンダーロード』『わたしの知らない子どもたち』などの撮影監督・笠松則通が、色調を整えるグレーディングを監修した。
川島監督は、公開から43年を経ても上映され続けることを「『竜二』の呪い。43年間もこんなに振り回されることに腹が立ちます（笑）」とユーモラスに表現。リマスターには懐疑的だったといい、「もっと前よりも良くしようという小賢しくていじましい欲望が湧いてくるんです」と、その理由を明かした。
参加を決めるにあたっては、当時の撮影を担当した川越道彦にも相談。川越が望んだのは「あの当時のまんまにしてください」ということだった。川島監督も賛同し、今回のテーマを「何も足さない、何も引かない」と定めた。
「当時のドキドキ、衝撃、荒っぽさ、稚拙さ…そういうものが全部残ったものに仕上げるということ。自分たちが作ってしまった“奇跡”みたいなものを“そのまま”伝えたかった」と語る川島監督。仕上がった映像をスクリーンで確認すると、「“知ってる”映画だった」と感想を述べた。
さらに、「『映画と言えば35（サンゴー）だろ』と無謀にも35ミリフィルムで撮影した事が長い時代を経てもこんな形で残す事が出来たのも感慨深い」と振り返り、「へたっぴな部分はいっぱいあるんだけど、時々ハッとするような良いカットがあったね。自分でいうのもなんだけど」と笑顔を見せた。
新ポスターは、「フッと、ヤクザの足を洗ってみたが…」というコピーを残し、白いスーツ姿でたばこをくゆらせる竜二の写真を採用。赤を差し色にしたビジュアルとなっている。
新予告編は、「カタギになってやったよ」「こちらこそ、よろしくお願いします」という竜二とまり子の電話でのやり取りから始まる。家族との温かな暮らしと、新宿で出会った人々に呼び戻されるような竜二の姿を映し、最後は「俺ぁ三東会の竜二だ。てめぇら腐った代紋ぶら下げて商売できると思ってんのか」という名せりふで締めくくられる。
テアトル新宿では10月23日から29日、横浜シネマリンでは10月31日から11月6日、新文芸坐では11月6日から12日に上映予定。ほか、順次公開される。上映劇場では、紙の前売り券を1600円で販売している。