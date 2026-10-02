中村悠一、アニメ『カグラバチ』薊奏士郎役に！ キャラビジュ＆PV解禁 コメント到着
2027年4月放送開始のアニメ『カグラバチ』より、妖術師組織・神奈備に所属している妖術師・薊奏士郎を中村悠一が演じることが明らかとなった。併せて、キャラクタービジュアル＆PVが解禁されたほか、中村からコメントが到着した。
【動画】薊奏士郎役に中村悠一！ アニメ『カグラバチ』薊奏士郎キャラクターPV
原作は、外薗健による「週刊少年ジャンプ」連載の同名漫画。連載開始直後から国内外で熱狂的な支持を集め、コミックス累計発行部数はデジタル版を含め400万部を突破。血塗られた復讐劇を軸に、息をのむような剣戟アクションを描く人気作が、数々の話題作を手がけてきたアニメーションスタジオ・Cypicの手によってアニメ化される。
刀匠を志す少年・六平千鉱と、高名な刀匠である父・国重。笑いの絶えない二人の日々は、謎の妖術師組織「毘灼（ひしゃく）」の襲撃により、無惨に切り裂かれた。奪われたのは、国家の命運を左右するほど絶大な力を持つ6本の「妖刀」と、優しく温かい日常。すべてが変わった“あの日”から、闇が渦巻く世界に残された少年は、父が遺した7本目の妖刀「淵天（えんてん）」を手に、血塗られた復讐の道を歩む。
中村が演じるのは、神奈備に所属している妖術師。世間には秘匿されていた千鉱の存在を知る、数少ない人物。圧倒的殴殺力で相手を蹂躙（じゅうりん）する膂力（りょりょく）を有しており、神奈備の中でもずば抜けた実力者の一人だ。
中村は「オーディションに当たり原作を拝見したのですが、近年の『ジャンプ魂』のようなものを感じ、先が気になり過ぎて既刊全て読み切ってしまいました！あのシーンこのシーンがアニメで描かれるのが楽しみ過ぎます」と期待を寄せている。
アニメ『カグラバチ』は、2027年4月放送開始。
中村のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■薊奏士郎役：中村悠一
--アフレコを行って、キャラクターの印象や意識した点
まだ少ないとはいえ他キャラクターとのバランスは気にしました。今後沢山のキャラクターが出始めた時に効いてくるはず……！ 真面目でありつつ、少しドライさも持ち合わせたキャラクターの認識で始めさせて頂きました。
--役が決まった時の気持ちや、アニメへの意気込み
オーディションに当たり原作を拝見したのですが、近年の「ジャンプ魂」のようなものを感じ、先が気になり過ぎて既刊全て読み切ってしまいました！ あのシーンこのシーンがアニメで描かれるのが楽しみ過ぎます。
--作品の第一印象
暗い雰囲気で始まるのですが、主人公の信念、目指す所がハッキリしていて、読んでいて楽しいです。アクションが一番目を引くかなと思いますが、世界観や作画センス、展開からも目が離せません。
--薊奏士郎の最大の魅力
ロマンチストな柴と対照的なリアリストに感じます。情は持ち合わせていますがどこか少し引いてみている点が面白いです。先々の展開でどんどんと面白さが出てくるキャラと思います。
-『カグラバチ』の魅力を「一言（ワンフレーズ）」で表すなら？
耀！
【動画】薊奏士郎役に中村悠一！ アニメ『カグラバチ』薊奏士郎キャラクターPV
原作は、外薗健による「週刊少年ジャンプ」連載の同名漫画。連載開始直後から国内外で熱狂的な支持を集め、コミックス累計発行部数はデジタル版を含め400万部を突破。血塗られた復讐劇を軸に、息をのむような剣戟アクションを描く人気作が、数々の話題作を手がけてきたアニメーションスタジオ・Cypicの手によってアニメ化される。
中村が演じるのは、神奈備に所属している妖術師。世間には秘匿されていた千鉱の存在を知る、数少ない人物。圧倒的殴殺力で相手を蹂躙（じゅうりん）する膂力（りょりょく）を有しており、神奈備の中でもずば抜けた実力者の一人だ。
中村は「オーディションに当たり原作を拝見したのですが、近年の『ジャンプ魂』のようなものを感じ、先が気になり過ぎて既刊全て読み切ってしまいました！あのシーンこのシーンがアニメで描かれるのが楽しみ過ぎます」と期待を寄せている。
アニメ『カグラバチ』は、2027年4月放送開始。
中村のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■薊奏士郎役：中村悠一
--アフレコを行って、キャラクターの印象や意識した点
まだ少ないとはいえ他キャラクターとのバランスは気にしました。今後沢山のキャラクターが出始めた時に効いてくるはず……！ 真面目でありつつ、少しドライさも持ち合わせたキャラクターの認識で始めさせて頂きました。
--役が決まった時の気持ちや、アニメへの意気込み
オーディションに当たり原作を拝見したのですが、近年の「ジャンプ魂」のようなものを感じ、先が気になり過ぎて既刊全て読み切ってしまいました！ あのシーンこのシーンがアニメで描かれるのが楽しみ過ぎます。
--作品の第一印象
暗い雰囲気で始まるのですが、主人公の信念、目指す所がハッキリしていて、読んでいて楽しいです。アクションが一番目を引くかなと思いますが、世界観や作画センス、展開からも目が離せません。
--薊奏士郎の最大の魅力
ロマンチストな柴と対照的なリアリストに感じます。情は持ち合わせていますがどこか少し引いてみている点が面白いです。先々の展開でどんどんと面白さが出てくるキャラと思います。
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