2日、簗和生農林水産大臣が閣議後の記者会見に臨み、自身を支持しなかった地元自治体の道路予算を「大幅に減らした」などと発言したとされる一部週刊誌の報道を巡り、記者団から「お経のような回答」「逃げるつもりか？」などと厳しく追及されたが、一議員時代の活動であることを理由に「コメントを控える」などの回答拒否を繰り返した。

【映像】記者「お経のような回答」→簗大臣の“表情”（実際の様子）

会見の質疑応答は、一部週刊誌の報道を巡る質問に集中した。この問題については、9月30日に木原官房長官が「関係省庁で調査している」と明らかにしている。

政府が公式に調査中である段階で説明を避けるのは矛盾するのではないかと問われると、簗大臣は「大臣就任前の一議員としての活動に関わる事柄についてであるので、大臣としてのコメントは控えたい。調査に対してもコメントは控えたい」と述べ、調査自体への言及も拒否した。

さらに、一般的な話として「選挙に協力しなかったから予算をカットするという、利益誘導ともとれる行動はやっていいことか」と問われると、「農林水産政策の所管外の話については回答を控えたい」とかわした。

報道が事実であれば省庁トップの資質に関わると指摘され、「一議員として説明する責務がある。今後どういう場で説明するのか」と問われても、「一議員としての活動に関する事柄についてはコメントは控えたい」と繰り返し、説明を拒んだ。

記者から「逃げるつもりか？」「音声そのものは自身だと認めるか」と詰め寄られても、簗大臣は「回答は控えたい」と述べるにとどまった。

納得のいかない記者から「お経のような回答をずっと続けるつもりか」「政治家としての資質を含めて反省すべきだ」と重ねて問いただされても、簗大臣は「回答は同じであります」と姿勢を変えなかった。

また、「不当な介入が事実であれば今後の予算編成の公平性に疑義が生じかねない」と問われると、簗大臣は「繰り返しになりますけれども回答は控えたい」と回答拒否の姿勢を崩さなかった。

最後に来週以降の国会でこの問題を追及された場合も回答を拒むのかと問われると、「差し控えたい」として会見を終えた。簗氏は「コメントは控える」「回答は控える」などと、同様の対応を10回以上繰り返した。

簗氏は派閥の裏金問題で1746万円の政治資金収支報告書への不記載があり、党から役職停止6カ月の処分を受けた過去がある。今回の道路予算を巡る報道を受け、国会審議や大臣としての進退にさらに影響が及ぶ可能性がある。

（ABEMA NEWS）