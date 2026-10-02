赤西仁インスタに同世代大物女優＆俳優が登場しファン驚き 懐かしの『タイヨウのうた』思い出す声も
歌手で俳優の赤西仁が1日にInstagramを更新。山田孝之や沢尻エリカとのオフショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】芸能人オーラがすごい 赤西仁＆大物女優
赤西が「今宵は僕の彼女達と」と投稿したのは山田や沢尻と並んだ3ショット。写真には、グラスを持った赤西に寄り添う山田と沢尻の姿が収められている。
なお赤西は、山田がメインパートナーを務める俳優オーディションプロジェクト『THE OPEN CALL -MAIN PARTNER 山田孝之-』に、ゲストパートナーとして参加している。
同世代の3人が並んだオフショットに、ファンからは「もうもう最高です」「この組み合わせさすが」などの反響が続出。さらに「タイヨウのうたの2人やん」「タイヨウのうた！激アツ」といった2006年放送の山田と沢尻の共演作を思い出す声も相次いでいた。
■赤西仁（あかにし じん）
1984年7月4日生まれ。東京都出身。2001年結成のKAT-TUNメンバーに選ばれると、2005年放送のドラマ『ごくせん』（日本テレビ系）でブレイク。KAT-TUN脱退、事務所退所を経て国内外で俳優、歌手としての活動を展開。2025年にはライブの模様を収めた『JIN AKANISHI LIVE 2024 “WEEKEND”』をリリース。ドラマ『匿名の恋人たち』（Netflix）に出演した。
引用：「赤西仁」Instagram（@jinstagram_official）
【写真】芸能人オーラがすごい 赤西仁＆大物女優
赤西が「今宵は僕の彼女達と」と投稿したのは山田や沢尻と並んだ3ショット。写真には、グラスを持った赤西に寄り添う山田と沢尻の姿が収められている。
なお赤西は、山田がメインパートナーを務める俳優オーディションプロジェクト『THE OPEN CALL -MAIN PARTNER 山田孝之-』に、ゲストパートナーとして参加している。
■赤西仁（あかにし じん）
1984年7月4日生まれ。東京都出身。2001年結成のKAT-TUNメンバーに選ばれると、2005年放送のドラマ『ごくせん』（日本テレビ系）でブレイク。KAT-TUN脱退、事務所退所を経て国内外で俳優、歌手としての活動を展開。2025年にはライブの模様を収めた『JIN AKANISHI LIVE 2024 “WEEKEND”』をリリース。ドラマ『匿名の恋人たち』（Netflix）に出演した。
引用：「赤西仁」Instagram（@jinstagram_official）