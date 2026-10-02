「Fate／Zero」が劇場アニメ『魔法使いの夜』とコラボ！ 投票で内容が決まるセレクション放送も
TYPE‐MOON×ufotableによる劇場アニメーション最新作『魔法使いの夜』より、「Fate／Zero」のコラボビジュアルが解禁。併せて、フジテレビにて「Fate／Zero」全4夜のセレクション放送が発表された。
【動画】劇場アニメ『魔法使いの夜』主題歌が初お披露目となる最終予告
本作は、Fate／Grand Orderを含む「Fateシリーズ」、小説「空の境界」などその精巧に作り込まれたストーリーで人々を惹きつけ続けるゲームブランド・TYPE‐MOONと「鬼滅の刃」などの圧倒的な映像化で世界中を魅了し続けるアニメーションスタジオufotableがおくる劇場アニメーション最新作。
このたび、「魔法使いの夜」の劇場公開と、「Fate／Zero」シリーズの放送15周年という二つの節目が重なることを記念し、ufotable描き下ろしのコラボビジュアルが解禁となった。
ビジュアルには、「魔法使いの夜」から蒼崎青子、「Fate／Zero」からセイバーが登場。それぞれの作品を象徴する二人のキャラクターが一堂に会した、スペシャルな一枚となっている。
本作の劇場公開に向け、「みんなで観よう！TYPE-MOON×ufotable」と題した特別プロジェクトが本格始動。10月1日にテレビアニメ放送15周年を迎えた「Fate／Zero」では、作品として初となるフジテレビでのセレクション放送が決定。放送エピソードは、視聴者参加による投票で決定される。
■放送日時
11月2日 25時45分
11月4日 26時45分
11月11日 25時45分
11月13日 25時45分
※フジテレビ（関東ローカル）
ABEMAでは10月から「Fate／Zero」の一挙配信も決定。アニメLIVEチャンネルにて10月10日より12日間にわたり、全話を配信する。
さらに、TYPE‐MOON×ufotableの対象作品を、各配信サービスで見放題配信。都度課金にて配信中の『劇場版「空の境界」』シリーズ10作品、『劇場版「Fate／stay night ［Heaven’s Feel］」』シリーズ3作品が見放題配信となる。
加えて、ABEMAでは期間限定の特設チャンネルを開設。これまでのTYPE‐MOON×ufotable作品を無料で一挙放送する、特別なチャンネルとなる。『劇場版「空の境界」』シリーズ、『劇場版「Fate／stay night ［Heaven’s Feel］」』シリーズを含むこれまでの作品をまとめて楽しめる。いずれも配信サービス、配信日などの詳細は追って発表。
劇場アニメーション『魔法使いの夜』は、11月20日より公開。
【動画】劇場アニメ『魔法使いの夜』主題歌が初お披露目となる最終予告
本作は、Fate／Grand Orderを含む「Fateシリーズ」、小説「空の境界」などその精巧に作り込まれたストーリーで人々を惹きつけ続けるゲームブランド・TYPE‐MOONと「鬼滅の刃」などの圧倒的な映像化で世界中を魅了し続けるアニメーションスタジオufotableがおくる劇場アニメーション最新作。
ビジュアルには、「魔法使いの夜」から蒼崎青子、「Fate／Zero」からセイバーが登場。それぞれの作品を象徴する二人のキャラクターが一堂に会した、スペシャルな一枚となっている。
本作の劇場公開に向け、「みんなで観よう！TYPE-MOON×ufotable」と題した特別プロジェクトが本格始動。10月1日にテレビアニメ放送15周年を迎えた「Fate／Zero」では、作品として初となるフジテレビでのセレクション放送が決定。放送エピソードは、視聴者参加による投票で決定される。
■放送日時
11月2日 25時45分
11月4日 26時45分
11月11日 25時45分
11月13日 25時45分
※フジテレビ（関東ローカル）
ABEMAでは10月から「Fate／Zero」の一挙配信も決定。アニメLIVEチャンネルにて10月10日より12日間にわたり、全話を配信する。
さらに、TYPE‐MOON×ufotableの対象作品を、各配信サービスで見放題配信。都度課金にて配信中の『劇場版「空の境界」』シリーズ10作品、『劇場版「Fate／stay night ［Heaven’s Feel］」』シリーズ3作品が見放題配信となる。
加えて、ABEMAでは期間限定の特設チャンネルを開設。これまでのTYPE‐MOON×ufotable作品を無料で一挙放送する、特別なチャンネルとなる。『劇場版「空の境界」』シリーズ、『劇場版「Fate／stay night ［Heaven’s Feel］」』シリーズを含むこれまでの作品をまとめて楽しめる。いずれも配信サービス、配信日などの詳細は追って発表。
劇場アニメーション『魔法使いの夜』は、11月20日より公開。