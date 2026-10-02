M！LK塩崎太智が「mini」表紙に！ 地元・和歌山から仕事への思いまで1万字で深掘り
M！LKの塩崎太智が表紙を飾る「mini 11月号増刊 塩崎太智（M！LK）WONDER EDITION」が、10月9日に宝島社より発売される。
【写真】塩崎太智の魅力が詰まったA3両面ピンナップ
11月号は、miniが不定期で展開する“まるっと1冊関西号！”と題した関西フィーチャー号。「mini 9月号」でも表紙を飾り、即日完売となった5人組アイドルグループ・M！LKから、和歌山県出身で観光大使も務める塩崎が再び表紙に登場する。
表紙は、塩崎の担当カラーであるサファイアブルーを基調に、メタリックカラーを取り入れたスペシャル仕様。さらに、塩崎のA3両面ピンナップも付属する。
誌面では、地元・和歌山についてはもちろん、ライブの演出や、メンバーの吉田仁人と展開するYouTube『じんだいチャンネル』などについてインタビュー。塩崎のパーソナルな一面から仕事に向き合う姿勢まで、1万字を超えるボリュームで掘り下げる。
「mini 11月号増刊 塩崎太智（M！LK）WONDER EDITION」は、10月9日に宝島社より発売。
※塩崎太智の「崎」は「たつさき」が正式表記。
【写真】塩崎太智の魅力が詰まったA3両面ピンナップ
11月号は、miniが不定期で展開する“まるっと1冊関西号！”と題した関西フィーチャー号。「mini 9月号」でも表紙を飾り、即日完売となった5人組アイドルグループ・M！LKから、和歌山県出身で観光大使も務める塩崎が再び表紙に登場する。
誌面では、地元・和歌山についてはもちろん、ライブの演出や、メンバーの吉田仁人と展開するYouTube『じんだいチャンネル』などについてインタビュー。塩崎のパーソナルな一面から仕事に向き合う姿勢まで、1万字を超えるボリュームで掘り下げる。
「mini 11月号増刊 塩崎太智（M！LK）WONDER EDITION」は、10月9日に宝島社より発売。
※塩崎太智の「崎」は「たつさき」が正式表記。