ブラッドリー・クーパーが、米パラマウント製作の新たな『G.I.ジョー』映画でデューク役を演じることがわかった。脚本を手がけてきたダニー・マクブライドが監督も務める。米が報じた。

クーパーは数週間にわたる交渉を経て出演契約を結んだという。マクブライドは早い段階からデューク役にクーパーを希望していたが、クーパーは現在、マーゴット・ロビーと共演する『オーシャンズ11』前日譚で監督・脚本・主演を兼任しており、スケジュールが懸念されていた。しかし脚本を読み、マクブライドと話し合った末に出演を決めたという。

クーパーとマクブライドは、HBOドラマ「ジェムストーン家の敬虔なる私生活」で共演経験がある。マクブライドは同作で組んできたジェフ・フラドリー、ジョン・カルシエリと『G.I.ジョー』の脚本を共同執筆しており、本作で長編映画監督デビューを飾る。ロレンツォ・ディ・ボナヴェンチュラ、マーク・ヴァフラディアン、ハズブロ・エンターテインメントのゼヴ・フォアマンがプロデューサーを務める。

デュークはG.I.ジョーを率いるシリーズの代表的キャラクター。実写映画では、チャニング・テイタムが『G.I.ジョー』（2009）と『G.I.ジョー バック2リベンジ』（2013）で演じていた。今回の新作は過去の実写映画を引き継ぐ続編ではなく、新たな解釈による作品となる。

マクブライドは2026年7月の時点で、「うまくいけば来年撮影できる」と2027年の撮影開始を目指していた。物語の中心となるのはデュークと彼に続くジョー隊員たち。舞台には、一見すると普通の町ながら、実はコブラに支配されている「スプリングフィールド」が選ばれているという。マクブライドはコメディではなく、「サスペンスとアクション」の作品になるとも説明していた。

一方、『G.I.ジョー』をめぐっては大きな方針変更も判明した。『トランスフォーマー／ビースト覚醒』（2023）のラストでは『トランスフォーマー』シリーズの合流が示唆され、2024年にはされていたが、こちらは現在開発中止になっているという。

幻となったクロスオーバー企画ではクリス・ヘムズワースの出演が伝えられていた。プロデューサーのボナヴェンチュラは2024年、THE RIVERの取材に対して。今回のマクブライド版はそうした構想とは別に、『G.I.ジョー』単独の新たなスタートとして進められることになる。

新『G.I.ジョー』の公開日は未定。

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