『バイオハザード』再び夢グループとコラボ 映画の前売券紹介「命の保証はありません～！」
映画『バイオハザード』（10月9日公開）公開を記念して、石田重廣社長＆保科有里でおなじみの「夢グループ」とのコラボ動画が解禁された。2人がテレビショッピング映像風に紹介する今回の商品は、ごく普通の配達人が巻き込まれる悪夢の一夜。作品の魅力と、発売中のムビチケ前売券（オンライン）を、夢グループならではのスタイルでお届けしている。
【動画】公開された『バイオハザード』夢グループのコラボ映像
「夢グループ」は、石田重廣社長と歌手・保科有里の掛け合いによる独特なテレビショッピングCMで、幅広い世代に知られる通販会社。今年2月には、ゲーム最新作「バイオハザード レクイエム」とコラボした映像を公開し、ゲームソフトと「夢ぶら下がり健康器」をセットにした限定商品「恐怖の悪夢セット」が即完売するなど、大きな反響を呼んだ。その2人が今度は、映画『バイオハザード』の売り子として登場。社名に夢を掲げる会社がお届けするのは、ただの配達人が体験する悪夢の一夜。
動画の幕開けは、血まみれの人影や変わり果てた街など、本編の不気味な場面をバックに登場する石田社長と保科有里。「90分間ノンストップで！とにかく息つく暇もない！」と本作のスリルを売り込む社長に、保科は「90分アトラクション感覚でドキドキする映画が見られるなんて楽しみ！すごい！」と、おなじみの合いの手で応じる。完全新作なので、これまでのシリーズを観ていなくても楽しめる--と説明したところで、社長の口から飛び出したのが「夢は夢でも悪夢です」のひと言。すかさず保科が「映画をご覧になった後、命の保証はありません～！」と畳みかけ、2人の掛け合いはいつものCMのまま、中身だけがホラーというクセのある仕上がりになっている。
ここで映画宣伝マンが登場し、あらすじを解説。主人公ブライアンは、特殊な戦闘スキルを何ひとつ持たない医療品の配達人で、最悪の一夜に巻き込まれるごく普通の一般人。社長が「銃もまともに撃てないビビりの主人公」に触れると、保科は「私もビビりだから一人で見られないかも…」と不安顔。
後半は商品の紹介。現在発売中のムビチケ前売券（オンライン）を、購入・鑑賞でもらえる特典「ムビチケデジタルカード」とともに案内する。「特典がついているとお値段は高いんじゃないですか社長？」と保科が水を向けると、社長は「いやいや、高くは売れません！驚かないでください。前売オンライン券は税込1700円でのご紹介です！」と価格を発表。保科の「1700円？安い、やす～い！」で、いつものテレビショッピングは完成する。一人何枚でも購入できることと購入方法を案内し、2人そろって「レッツゴー！レッツゴー！」と映画館での鑑賞を元気に呼びかけた。
【動画】公開された『バイオハザード』夢グループのコラボ映像
「夢グループ」は、石田重廣社長と歌手・保科有里の掛け合いによる独特なテレビショッピングCMで、幅広い世代に知られる通販会社。今年2月には、ゲーム最新作「バイオハザード レクイエム」とコラボした映像を公開し、ゲームソフトと「夢ぶら下がり健康器」をセットにした限定商品「恐怖の悪夢セット」が即完売するなど、大きな反響を呼んだ。その2人が今度は、映画『バイオハザード』の売り子として登場。社名に夢を掲げる会社がお届けするのは、ただの配達人が体験する悪夢の一夜。
ここで映画宣伝マンが登場し、あらすじを解説。主人公ブライアンは、特殊な戦闘スキルを何ひとつ持たない医療品の配達人で、最悪の一夜に巻き込まれるごく普通の一般人。社長が「銃もまともに撃てないビビりの主人公」に触れると、保科は「私もビビりだから一人で見られないかも…」と不安顔。
後半は商品の紹介。現在発売中のムビチケ前売券（オンライン）を、購入・鑑賞でもらえる特典「ムビチケデジタルカード」とともに案内する。「特典がついているとお値段は高いんじゃないですか社長？」と保科が水を向けると、社長は「いやいや、高くは売れません！驚かないでください。前売オンライン券は税込1700円でのご紹介です！」と価格を発表。保科の「1700円？安い、やす～い！」で、いつものテレビショッピングは完成する。一人何枚でも購入できることと購入方法を案内し、2人そろって「レッツゴー！レッツゴー！」と映画館での鑑賞を元気に呼びかけた。