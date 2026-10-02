自販機でジュースを買ったら2本出てきた！実は飲んではいけない理由とは？
YouTubeチャンネル「【楽しい授業動画】あきとんとん」が「自販機でこういう経験ない？」を公開した。動画では、自動販売機に取り残された飲み物を飲むことの危険性と、その背景にある過去の凄惨な事件について解説している。
あきとんとんは動画の冒頭で、自販機でジュースを1本買ったにもかかわらず、取り出し口から2本のペットボトルが出てくるシチュエーションを再現。「これだいぶ危険やから飲んだらあかんで」と注意を促し、「命を落とす危険がある」と断言した。その根拠として、1985年に日本で発生した「パラコート連続毒殺事件」を取り上げた。
この事件は、自販機の上や取り出し口に、猛毒の除草剤「パラコート」を仕込んだ飲料を置き忘れに見せかけて放置し、それを拾って飲んだ10人以上が亡くなったという無差別毒殺事件である。あきとんとんは、パラコートについて「数日後とかに呼吸が出来んくなって亡くなる怖い薬品」とその恐ろしさを説明。さらに「大さじ1杯程度で致命傷になって、今でも解毒剤がない」と、毒性の強さに言及している。
動画の終盤では、この無差別毒殺事件が現在も未解決事件であり、模倣犯や悪質なイタズラが発生する可能性を指摘。「絶対に口をつけずに無視するか、警察とか自動販売機の管理会社に連絡してください」と適切な対処法を提示した。また、お茶や炭酸飲料の容器に、中身とは異なる黄色の液体が入って放置されているケースもあるとし、不審な飲料への警戒を求めている。日常の些細な「ラッキー」の裏に潜む危険性と、過去の教訓を知ることで身を守るための重要な知識を得られる内容となっている。
あきとんとんは動画の冒頭で、自販機でジュースを1本買ったにもかかわらず、取り出し口から2本のペットボトルが出てくるシチュエーションを再現。「これだいぶ危険やから飲んだらあかんで」と注意を促し、「命を落とす危険がある」と断言した。その根拠として、1985年に日本で発生した「パラコート連続毒殺事件」を取り上げた。
この事件は、自販機の上や取り出し口に、猛毒の除草剤「パラコート」を仕込んだ飲料を置き忘れに見せかけて放置し、それを拾って飲んだ10人以上が亡くなったという無差別毒殺事件である。あきとんとんは、パラコートについて「数日後とかに呼吸が出来んくなって亡くなる怖い薬品」とその恐ろしさを説明。さらに「大さじ1杯程度で致命傷になって、今でも解毒剤がない」と、毒性の強さに言及している。
動画の終盤では、この無差別毒殺事件が現在も未解決事件であり、模倣犯や悪質なイタズラが発生する可能性を指摘。「絶対に口をつけずに無視するか、警察とか自動販売機の管理会社に連絡してください」と適切な対処法を提示した。また、お茶や炭酸飲料の容器に、中身とは異なる黄色の液体が入って放置されているケースもあるとし、不審な飲料への警戒を求めている。日常の些細な「ラッキー」の裏に潜む危険性と、過去の教訓を知ることで身を守るための重要な知識を得られる内容となっている。
YouTubeの動画内容
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