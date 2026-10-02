24時間あるのに「時間がない」のはなぜ？あきとんとんが1日の使い方を徹底解説

意味不明だった音が、答えを知ると聞こえる？あきとんとんが脳の不思議を解説

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勉強が苦手な人でも，あきとんとんの授業なら楽しく見ていられる！というようになってもらえるように授業をしてます！ 書籍もたくさん出しているので、あきとんとんで検索してぜひ読んでみて下さい！