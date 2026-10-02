『トイ・ストーリー5』デジタル配信開始、9分超の無料プレビュー公開 パッケージ版は12・23発売
今夏大ヒットしたディズニー＆ピクサーの映画『トイ・ストーリー5』の本編から、9分を超える無料プレビューが公開された。本日（10月2日）のデジタル配信開始（購入）を記念して公開された映像で、ボニーのもとにやってきたタブレット〈リリーパッド〉と、おもちゃたちの出会いが描かれる。
【動画】『トイ・ストーリー5』本編映像（約9分）を無料で公開
映像では、これまでボニーと遊んできたカウガール人形のジェシーたちの前に、ボニーの関心を一気に引きつけるリリーパッドが登場。画面に夢中になるボニーによって、おもちゃたちの日常にも変化が訪れる。後半では、ボニーを見つめるジェシーが、離れて暮らすウッディに胸の内を打ち明け、助けを求める場面も収められている。
シリーズ第1作の日本公開から30年を迎えた本作は、“おもちゃ vs.デジタル”という今の時代ならではのテーマを通して、ウッディとバズの再会と絆、ボニーの成長と彼女を見守ってきたジェシーの愛と勇気、そして、時が流れても変わらないものを描く。
監督は、『ファインディング・ニモ』『ウォーリー』を手がけ、「トイ・ストーリー」シリーズ全5作に携わってきたアンドリュー・スタントン。共同監督をケナ・ハリスが務める。スタントンは「おもちゃ自体は年を取らないが、世界は歳月を経ている」と語り、現代の子どもたちを取り巻く環境の変化を物語に取り込んだ。共同監督のケナ・ハリスは、シリーズらしい楽しさ、スリル、ユーモアを大切にしながら、これまで描いてこなかった子ども時代の側面にも焦点を当てたと説明している。
日本版では、ウッディ役の唐沢寿明、バズ・ライトイヤー役の所ジョージが続投。新キャラクターのリリーパッド役を広瀬アリス、スマーティー・パンツ役を佐野勇斗、スナッピー役を乃木坂46の井上和、アトラス役を令和ロマンの松井ケムリが担当している。
12月23日には、アウターケース付きのブルーレイ＋DVDセット、4K UHD＋ブルーレイセット、DVDを発売。ブルーレイ＋DVDセット、4K UHD＋ブルーレイセット、デジタル配信（購入）には、『トイ・ストーリー５』の本質に迫る「帰ってきたオモチャたち」をはじめ、キャストのアフレコ風景を紹介する「楽しい収録現場」や、総勢50体のバズの誕生に迫る「“バズ軍団”の誕生秘話」、幻のキャラクターや初期デザイン＆アイデアを紹介する「まぼろしのオモチャたち」のほか、NGシーン集、未公開シーンなどのボーナス・コンテンツが収録される。
【動画】『トイ・ストーリー5』本編映像（約9分）を無料で公開
映像では、これまでボニーと遊んできたカウガール人形のジェシーたちの前に、ボニーの関心を一気に引きつけるリリーパッドが登場。画面に夢中になるボニーによって、おもちゃたちの日常にも変化が訪れる。後半では、ボニーを見つめるジェシーが、離れて暮らすウッディに胸の内を打ち明け、助けを求める場面も収められている。
監督は、『ファインディング・ニモ』『ウォーリー』を手がけ、「トイ・ストーリー」シリーズ全5作に携わってきたアンドリュー・スタントン。共同監督をケナ・ハリスが務める。スタントンは「おもちゃ自体は年を取らないが、世界は歳月を経ている」と語り、現代の子どもたちを取り巻く環境の変化を物語に取り込んだ。共同監督のケナ・ハリスは、シリーズらしい楽しさ、スリル、ユーモアを大切にしながら、これまで描いてこなかった子ども時代の側面にも焦点を当てたと説明している。
日本版では、ウッディ役の唐沢寿明、バズ・ライトイヤー役の所ジョージが続投。新キャラクターのリリーパッド役を広瀬アリス、スマーティー・パンツ役を佐野勇斗、スナッピー役を乃木坂46の井上和、アトラス役を令和ロマンの松井ケムリが担当している。
12月23日には、アウターケース付きのブルーレイ＋DVDセット、4K UHD＋ブルーレイセット、DVDを発売。ブルーレイ＋DVDセット、4K UHD＋ブルーレイセット、デジタル配信（購入）には、『トイ・ストーリー５』の本質に迫る「帰ってきたオモチャたち」をはじめ、キャストのアフレコ風景を紹介する「楽しい収録現場」や、総勢50体のバズの誕生に迫る「“バズ軍団”の誕生秘話」、幻のキャラクターや初期デザイン＆アイデアを紹介する「まぼろしのオモチャたち」のほか、NGシーン集、未公開シーンなどのボーナス・コンテンツが収録される。