「最初の1台が僕の人生を決めた」創業58年のラジコン専門店「フタバ模型」3代目社長が語る店を守り続ける理由

荻原次晴が語るラジコンの魅力「イラストの箱は捨てられない」タミヤ新橋店で厳選RCに迫る

【レトロキッズコラボ】怪しい雑居ビルに潜むモデラーの聖地をテツオさんに案内してもらいました。

チャンネル情報

スキー・ノルディック複合選手として長野五輪に出場した荻原次晴の公式YouTubeチャンネル「次晴ホビーチャンネル」。大好きなRCの話題はもちろん、プラモデルや鉄道模型など"ホビー”の世界をとことん掘り下げます！モットーは「とにかく楽しむこと！」おもちゃ好きのみなさん、チャンネル登録と高評価、宜しくお願いします！