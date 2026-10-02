「俺の店潰さないでくれ」亡き父の遺言で継いだ町の模型屋。創業60年を超える名店の裏側に迫る
YouTubeチャンネル「次晴ホビーチャンネル」が、「Nゲージの病に犯された大人たちが集う名店。亡き父の遺志を継ぐ2代目店主の熱き想い。」と題した動画を公開した。動画では、荻原次晴が東京都板橋区成増にある創業60年以上の模型屋「ホビーショップハヤブサ」を訪問し、懐かしの鉄道模型に感涙しつつ、亡き父の遺言を胸に店を守る2代目店主の想いに迫っている。
店内には天井までプラモデルやNゲージが所狭しと並び、荻原は足を踏み入れた瞬間から興味津々な様子を見せた。横川駅から軽井沢駅間の碓氷峠を越えるための専用機関車の精巧な模型などに触れ、「鉄道マニアはたまんない」と興奮。店主の平井さんは、Nゲージの世界に没頭する人々を「重い病にかかっている」と表現し、家中の部屋に線路を敷き詰めた常連客のエピソードを明かした。
動画の中盤、荻原が「かぼちゃ」と呼んで親しんでいた、オレンジと緑の湘南色をした高崎線の模型が登場する。荻原は「これに乗ってうちのおふくろと上野行きましたよ」と当時の思い出を述懐。実際にレールの上を走る姿に「涙出ちゃうね」と感極まる姿が収められている。
さらに話題は、平井さんが店を継いだ理由へと及ぶ。実は、平井さんの母親は模型が「大嫌い」だったという意外な事実が発覚。それでも平井さんが店を続ける背景には、亡き父親からの「俺の店潰さないでくれ」という遺言があった。模型屋が次々と姿を消し、「模型屋難民」が行き着く最後の砦となっている現状について、荻原は「こういうお店が消えていくのは嫌だね」と本音を漏らした。
平井さんは後継者がいない状況を明かしつつも、「なるべく存続できるように頑張りたい」と語り、店を守り抜く決意を見せている。昭和から愛され続ける町の模型屋の深い歴史と、そこに集う人々の温かい交流が垣間見える内容となっている。
店内には天井までプラモデルやNゲージが所狭しと並び、荻原は足を踏み入れた瞬間から興味津々な様子を見せた。横川駅から軽井沢駅間の碓氷峠を越えるための専用機関車の精巧な模型などに触れ、「鉄道マニアはたまんない」と興奮。店主の平井さんは、Nゲージの世界に没頭する人々を「重い病にかかっている」と表現し、家中の部屋に線路を敷き詰めた常連客のエピソードを明かした。
動画の中盤、荻原が「かぼちゃ」と呼んで親しんでいた、オレンジと緑の湘南色をした高崎線の模型が登場する。荻原は「これに乗ってうちのおふくろと上野行きましたよ」と当時の思い出を述懐。実際にレールの上を走る姿に「涙出ちゃうね」と感極まる姿が収められている。
さらに話題は、平井さんが店を継いだ理由へと及ぶ。実は、平井さんの母親は模型が「大嫌い」だったという意外な事実が発覚。それでも平井さんが店を続ける背景には、亡き父親からの「俺の店潰さないでくれ」という遺言があった。模型屋が次々と姿を消し、「模型屋難民」が行き着く最後の砦となっている現状について、荻原は「こういうお店が消えていくのは嫌だね」と本音を漏らした。
平井さんは後継者がいない状況を明かしつつも、「なるべく存続できるように頑張りたい」と語り、店を守り抜く決意を見せている。昭和から愛され続ける町の模型屋の深い歴史と、そこに集う人々の温かい交流が垣間見える内容となっている。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
スキー・ノルディック複合選手として長野五輪に出場した荻原次晴の公式YouTubeチャンネル「次晴ホビーチャンネル」。大好きなRCの話題はもちろん、プラモデルや鉄道模型など"ホビー”の世界をとことん掘り下げます！モットーは「とにかく楽しむこと！」おもちゃ好きのみなさん、チャンネル登録と高評価、宜しくお願いします！