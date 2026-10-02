「恥を知るべき」中国女子の衝撃蛮行が波紋 母国メディアの「うっかり噛んだ」の報道に批判殺到「人を噛む行為がうっかり？ 言い訳はやめろ」【アジア大会】
前田に噛み付き、反則負けを喫した唐婧(C)Getty Images
前代未聞の決着だった。
32年ぶりに日本で開催されている愛知・名古屋アジア大会は10月1日、愛知国際アリーナで柔道の女子70キロ級の準々決勝で、日本の前田凛が中国の唐婧に左腕を噛まれる、まさかのアクシデントに見舞われた。
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壮絶な試合展開だった。開始の組み手から唐婧が前田を寝技に引き込むと、態勢を変えながら覆い被さり押さえ込みにいく流れの中で、唐婧が下から前田の左上腕に噛み付く。その後も場外にもつれて審判から「待て」が宣告されるまで約20秒以上も道着の上から中国の31歳は噛み付きをやめようとはしなかった。
当然ながら前田は審判に腕を噛まれたことを猛アピール。左手首付近に残った歯型を確認した審判が唐婧の反則負けを宣告。前田の準決勝進出が決まると、同選手は「なんで負けなの？」と言わんばかりの不服そうな表情を浮かべた。
映像で確認できる歯形だけを見ても前田が相当な痛みに耐えていたのは創造に難くない。試合を『U-NEXT』で解説した2008年北京、16年リオ五輪銅メダリストの中村美里さんも「道着の上から噛んでいるなら、わざとに近い」と呆然。国際大会において類を見ない唐婧の反則を嘆いている。
「思い切り噛まなければ、あんな形にならない。噛む行為は反則になりますので。あれだけの歯型はかなり痛かったんじゃないですか。相当噛んでいたと思います」
興味深いのは、中国国内でも唐婧の振る舞いが問題視されているところだ。
中国メディア『捜狐』は「愛知・名古屋アジア大会の女子柔道競技で、大きな物議を醸す判定が下された」と一連の顛末をリポート。反則を取られた当該シーンについて「もみ合いの最中、唐婧は“うっかり”と前田の左腕を噛んでしまい、噛み跡が残ってしまった」と伝えると、読者から「言い訳はやめるべき。馬鹿げてる」と批判が噴出。「人を噛むことが『うっかり』？ ありえない」「勝てないなら、噛みつくという手段に出るとは…。出場停止処分を受けるべき」「人を噛むことを『うっかり』というのか。恥を知るべき」といったシビアな意見が相次いだ。
試合後は取材に応じなかったという唐婧。彼女は今、何を想っているだろうか。