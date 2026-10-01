マッツ・ミケルセン＆ダニエル・ローガンが来日決定！「東京コミコン2026」来日セレブ第三弾発表

「東京コミコン2026」の来日セレブ第三弾としてマッツ・ミケルセンとダニエル・ローガンの参加が決定。あわせてPR大使情報やセレブチケットの発売スケジュールが発表された。

マッツ・ミケルセン＆ダニエル・ローガンの“最強レギュラー”が10周年の幕張へ

10周年イヤーのテーマに「BEYOND」を掲げる「東京コミコン2026」。節目を彩る来日セレブ第三弾として発表されたのは、これまで何度も会場を沸かせてきたマッツ・ミケルセンとダニエル・ローガンの二人だ。

デンマーク出身の世界的名優マッツ・ミケルセンは、映画『007 カジノ・ロワイヤル』や『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』、『ドクター・ストレンジ』、『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』、『インディ・ジョーンズと運命のダイヤル』、ドラマ『ハンニバル』などで知られ、今回で通算7度目の参加となる。

一方、『スター・ウォーズ エピソードII／クローンの攻撃』で少年時代のボバ・フェットを演じたダニエル・ローガンは、通算9度目の参加となり、来日セレブ歴代最多記録を更新。ファンとの交流を大切にする二人が、メインステージ登壇や撮影会、サイン会を実施予定となっている。

PR大使にBEYOOOOONDSが就任！最終日にはスペシャルライブも実施

さらに「東京コミコン2026」のPR大使に、ハロー！プロジェクトのグループBEYOOOOONDS（ビヨーンズ）から岡村美波、平井美葉、里吉うたの、小島はなの4名が就任した。

会期最終日となる12月13日（日）には、ステージにてBEYOOOOONDSメンバー全員によるスペシャルライブの開催も決定。グループ名の由来である「枠を超えて、その向こう側へ」という意味が今年のテーマ「BEYOND」に通じることから、メンバーも喜びのコメントを寄せている。

BEYOOOOONDS コメント全文

「このたび『東京コミコン2026』のPR大使を務めさせていただくことになりました、BEYOOOOONDSです。10周年という特別な節目のコミコンに関わらせていただけること、本当に光栄に思います。

私たちBEYOOOOONDSは、歌とダンスだけでなく、物語や演技を織り込んだステージを大切にしてきたグループです。『なりきること』『世界に飛び込むこと』の楽しさは、コスプレをはじめコミコンの魅力そのものと重なるところがあると感じています。グループ名の『BEYOOOOONDS』には“枠を超えて、その向こう側へ”という意味が込められていますが、今年のコミコンのテーマ『BEYOND』とも偶然そろっていて、ご縁を感じています！

最終日の12月13日には、メンバー全員でスペシャルライブを披露させていただきます。10周年の締めくくりを、会場の皆さまと一緒に最高の時間にできたら嬉しいです。幕張メッセでお会いできるのを楽しみにしています。ぜひ一緒に『東京コミコン2026』を盛り上げましょう！」

セレブチケットが10月3日（土）12：00より順次発売

発表済み来日セレブ8名のセレブチケット（撮影券・サイン券）の発売日も決定。ニコラス・ケイジ、ジャンカルロ・エスポジート、フェルプス兄弟（ジェームズ・フェルプス、オリバー・フェルプス）、ジェイミー・キャンベル・バウアーのチケットは10月3日（土）12：00より発売開始となる。

また、チャーリー・コックス、ヴィンセント・ドノフリオ、マッツ・ミケルセンのチケットは10月6日（火）より順次発売予定。なお、サイン会・撮影会への参加には、各チケットのほかに別途「東京コミコン2026」の入場券が必要となる。

「東京コミコン2026」開催概要

「東京コミコン2026」は、2026年12月11日（金）から12月13日（日）までの三日間、幕張メッセにて開催。（海外ドラマNAVI）

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