『パーソン・オブ・インタレスト』チャンネル初放送！10月のDlife注目ラインナップ

海外ドラマ専門チャンネル「Dlife」の10月の注目ラインナップをご紹介。『LOST』のJ・J・エイブラムスと『ウエストワールド』『フォールアウト』のジョナサン・ノーランが手掛ける犯罪予知アクション 『パーソン・オブ・インタレスト』のシーズン1～2が10月12日（月・祝）よりチャンネル初放送。さらに、骨に残されたわずかな痕跡から難事件の真相を解き明かす犯罪捜査ドラマ『BONES』シーズン3～4も放送となる。

Dlife 10月の注目ラインナップ

『パーソン・オブ・インタレスト』シーズン1

10月12日（月・祝）14：30よりチャンネル初放送 ※3話連続放送

すべての人間を監視することで、これから起こる凶悪犯罪を予測する“マシン”。しかし、マシンが導き出すのは、犯罪の被害者になる人物とは限らない。犯罪を引き起こす側かもしれない、謎に包まれた「パーソン・オブ・インタレスト（重要参考人）」なのだ…。

元CIA工作員のジョン・リースは、天才プログラマーのハロルド・フィンチとともに、マシンが示す社会保障番号（SSN）を手がかりに、これから起こる犯罪を阻止していく。防犯カメラや通話履歴、GPSなど、膨大な情報を分析して犯罪を予測するマシンをめぐる謎と、リースとフィンチの関係性にも注目。犯罪捜査のスリルに加え、二人の過去や再生を描く人間ドラマも見どころの、人気シリーズのシーズン1。

『パーソン・オブ・インタレスト』シーズン2

10月21日（水）16：35よりチャンネル初放送 ※3話連続放送

前シーズンの終盤、フィンチを誘拐した謎の天才ハッカー“ルート”がリースとフィンチの前に立ちはだかる。さらに、犯罪予知システム“マシン”がどのように生まれたのか、その秘密やフィンチと共同開発者ネイサン・イングラムの過去も、少しずつ明らかになっていく--。

一方、凶悪犯罪を裏で操る組織「HR」との対立も激化。カーター刑事やファスコ刑事も巻き込まれ、リースとフィンチは次々と新たな危機に直面する。犯罪を未然に防ぐというシリーズの面白さに加え、“マシン”をめぐる物語が大きく動き始める緊迫のシーズン。

『BONES』シーズン3

10月7日（水）10：00より放送 ※2話連続放送

【二ヵ国語版】毎週月～金曜日 10：00～

【字幕版】毎週月～金曜日 18：00～

アメリカで2005年から2017年まで12シーズン続いた大人気シリーズ。“骨”に残された痕跡から難事件の真相を暴く！ 卓越した法人類学の知識を持つテンペランス・ブレナン博士と、FBI特別捜査官シーリー・ブースが、数々の難事件に挑む人気クライム・サスペンス。

焼死体や白骨化した遺体など、身元の特定が困難な遺体から、骨に残されたわずかな痕跡を読み解き、事件の真相に迫るブレナン。科学的な分析を重視するブレナンと、現場で培った直感を武器に捜査するブース。正反対の二人が、それぞれの能力を生かして事件を解決へと導く。個性豊かなチームの活躍と、ブレナンとブースの絶妙なコンビネーションにも注目のシーズン3。

『BONES』シーズン4

10月16日（金）11：00より放送 ※2話連続放送

【二ヵ国語版】毎週月～金曜日 10：00～

【字幕版】毎週月～金曜日 18：00～

“骨”が語る真実を追い、難事件の謎を解き明かす！ ブレナンとブースの名コンビがさらに難解な事件に挑む人気クライム・サスペンス。

二人はイギリスを舞台にした事件にも挑み、これまでとはひと味違う捜査を繰り広げる。一方、チームには新たな変化が訪れる。ザックがチームを離れたことで、ブレナンは後任となる優秀な人材を探すことに。そこへ若き心理学者スイーツが加わり、事件捜査やプロファイリングにも新たな視点が生まれていく。

科学と直感を武器に事件へ挑むブレナンとブース。二人の関係性にも変化が見え始めるシーズン4。

（海外ドラマNAVI）

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