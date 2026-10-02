UEFAネーションズリーグの代表活動中に離脱

ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドのチーム離脱を巡り、姉のエルマ・アヴェイロさんが怒りの言葉で弟を擁護したという。

フランスメディア「RMC Sport」が報じた。

ロナウドは現在のインターナショナル・マッチウィークで代表チームに招集されたが、代表合宿を離れた。デンマーク代表戦前の記者会見で厳しい言葉を向けられた41歳のロナウドは「適切な時期に、代表を離れた理由についてポルトガル国民へ真実を話す」としている。

この件について姉のエルマさんは、自身のSNSに「もっと敬意を払われるべきだった」と怒りの投稿。「代表チームには、もっとしっかりした体制が必要。ポルトガルのジャーナリズムには、もっと能力があり、憶測が少ない報道が必要だった」とした。

さらに「ポルトガル人について言えば、どんな分野においても最高のものを手にする資格などない。私たちポルトガル人は嫉妬深く、他人を見下し、無知だ。そして、CR7（ロナウド）が現れる以前のポルトガルサッカーにあった、あの平凡さへ戻るに値する。CR7、すべてに対してありがとう。あなたはもっと報われるべきだった」と、ポルトガル国民全体にも矛先を向けた。

ポルトガルは2016年の欧州選手権で優勝し、その後、UEFAネーションズリーグでも2019年と2025年の2度、頂点に立った。今後、ロナウド抜きでのチームが栄光を手にできるのか。そして、ロナウドの口から真実が語られる日が来るのか注目される。（FOOTBALL ZONE編集部）