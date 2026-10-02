〈「殺されるか、ヤラせるか」若い女性をナイフで脅し、卑猥な写真を撮って無理やり…少年院を出ても「性暴力をやめられなかった」32歳男のその後（平成19年の事件）〉から続く

17歳から性暴力を重ね、21歳で懲役9年の判決を受けた32歳男。出所からわずか7カ月、失業と金欠をきっかけに「どうせオレの人生は終わっている」と再び凶行に走る。一人暮らしの女性宅に狙いを定め、侵入と強姦を繰り返す札付きの性犯罪者・中野は、ある日、とある短大生の寮へと足を踏み入れる--。

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施錠されていない部屋に押し入った男の前に現れたのは、レポートを作成中だった19歳の女性だった。やがてやって来る友人たちも巻き込み、事態は1人の男による凄惨な地獄へと変貌していく。平成19年に起きた凶悪事件のその後とは？ なお、プライバシー保護のため、登場人物はすべて仮名である。（全2回の2回目／最初から読む）



写真はイメージ ©getty

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狙われた19歳女性

そんなマンションの一つに事件現場となる短大生の寮があった。

新たに始めた運送業の親睦会の帰り道、そのマンションのことを思い出した中野は、まだ宵の口の午後6時半というのに、施錠されていない部屋を探して玄関ノブを回していた。

すると、第1の被害者のA子さん（当時19）の部屋の扉がスッと開いた。A子さんは部屋の中で学校に提出するためのレポートを作成中だった。そこへナイフを持った中野が押し入り、首筋にナイフを突きつけ、こんなふうに脅したのだ。

「静かにしろよ、殺されたいんか。お前を冷たい体にしてやってもええんやぞ！」

中野はA子さんの衣服をナイフで切り裂き、性行為を強要。さらに過激な行為に進もうとしたが、A子さんが「やめてください。もうすぐここに友達が来るんです」と言うので、「ウソをつけ！」といなしたものの、「本当です。今日はここで夕食を一緒に食べることになっているんです」と真剣な表情だった。

「友達と一緒に料理を作るということか？」

「そうです」

「ここが会場になるってわけだな？」

そんな話をしているとき、部屋のインターホンが鳴った。中野が玄関の覗き穴から見ると、ラフな格好をした若い女性が立っていた。手には食材を抱えていた。

「お前も殺されたいんか？」第2の被害者

玄関から顔を出した中野を見て、第2の被害者のB子さん（19）は、「あっ、部屋を間違えました」と言って立ち去ろうとしたが、中野は腕をつかみ、「お前が友達か。友達なら、中に入れ」と言って羽交い絞めにし、部屋の中で全裸のA子さんと対面させた。

「ヒィーッ！」

「大声を出すなよ。叫んだらこいつを刺すぞ。お前も殺されたいんか？」

何がその部屋で起きていたかを理解したB子さんは絶句。中野はB子さんの両手首を縛り、またも性交を要求した。A子さんの見ている前でB子さんを強姦し、同じようにB子さんの目の前でA子さんを強姦した。

「今日はツイてるな。こんな経験は滅多にないぞ。鴨が葱を背負って来たみたいだ」

「お前、運が悪いなァー」第3の被害者

その最中に、第3の被害者のC子さん（19）がやって来た。

インターホンを鳴らしても誰も出てこないので、いぶかしがっていると、いきなりドアを開けた中野に玄関口に引き入れられ、首筋にナイフを突きつけられた。

「お前、運が悪いなァー。あと10分で帰るところだったのに、明日の新聞に『短大生3人の変死体を発見』と報道されたいか？」

C子さんも全裸で縛られている2人を見て絶句。中野はC子さんの両手首も縛り、またも性交を要求。2人が見ている前で、同じように強姦した。

中野はナイフを突きつけて3人を脅し、互いの陰部などを舐めさせた上、その様子を携帯電話で撮影した。

「次はオレがこいつとヤルからよ、お前らは動けねえように足を押さえとけ」

中野は3人のうち、最も好みだったB子さんと再び交わることにして、A子さんとC子さんに体を押さえつけるように命じた。それは3人を仲たがいさせようとする中野の策略でもあった。

2人にB子さんを押さえつけさせ、執拗に暴行を重ねた。さらに被害者たちが持ち込んだ食材は性の玩具として利用された。中野はその様子を笑いながら携帯電話で撮影した。

楽しいはずだった3人の食事会は、極悪非道な男によって、地獄の晩餐に変わってしまったのである。

「警察に言ったら、写真をバラまく」

「お前らよー、警察に言ったら、この写真をネットにバラまくからな。オレがパクられても、仲間の男がネットに流すことになっている。どうせ強姦は死刑にならねえんだ。出てきたら、またヤッてやるからな！」

4時間以上も居座られ、暴行の限りを尽くされ、震え上がって声も出ない3人に対し、中野は強烈な脅し文言を浴びせて帰って行った。3人は泣きながら親に相談。親が110番通報した。

その後も中野は日課のように強姦を繰り返し、約2週間後には自宅で寝ていた会社員の女性、外国人留学生の女性を2日連続で強姦する事件を起こし、この事件がきっかけとなって警察に逮捕された。

中野のパソコンからは、おびただしい数の女性の暴行写真が見つかり、短大生3人に対する強姦致傷事件も発覚した。結局、中野は当時16～27歳の女性11人に対する強姦致傷や強盗強姦などの罪で起訴された。

中野は坊主頭になり、すべての罪を認め、「灯油販売の仕事を辞めて、金銭に困窮したのが原因。身勝手な動機で被害者に多大なる苦痛を与え、本当に申し訳ない」と謝罪の言葉を述べた。

懲役は…

裁判所は「同種前科で服役を終えて7カ月後の犯行で、自己の欲望のままにわいせつな行為を繰り返し、手ひどい暴行を受けた被害者の屈辱は筆舌に尽くし難い。歪んだ性癖は服役でも矯正できず、むしろ凶悪化しており、被告人の性的暴行に対する願望を矯正するのは著しく困難だ」として、求刑通り無期懲役を言い渡した。

（諸岡 宏樹）