「どうせオレの人生は終わっている」--17歳から性暴力を重ね少年院へ。成人後も強盗強姦で9年の服役を経験しながら、出所からわずか7カ月で再び惨劇は繰り返された。

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欲望に支配された32歳男は、ワンルームマンションに侵入し、一人暮らしの女性たちをナイフと脅迫で追い詰めていく……。平成19年に起きた凶悪事件の発端に迫る。なおプライバシー保護のため、登場人物はすべて仮名である。（全2回の1回目／続きを読む）



写真はイメージ ©getty

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札付きの性犯罪者

中野勇二（当時32）は高校生のときから女性に性的暴行を繰り返す札付きだった。

17歳のとき、通りすがりの女性に抱きつき、体を触りながら自慰行為をするという犯行を重ね、少年院に送られることになった。

高校は卒業したものの、運送会社社員になっても強姦や強姦未遂事件を繰り返し、それが未成年のうちは罰金刑で許されていたが、成人になると、さすがにそうはいかなかった。

21歳のとき、中野は広域連続強盗強姦事件の容疑者として逮捕され、会社を懲戒解雇された。ワンルームマンションに住む女性宅にナイフを持って侵入し、「殺されるか、ヤラせるか、どちらか選べ！」と迫って強姦していたのである。

数十件の犯行を重ねていた中野は、若年にもかかわらず、「被告人の犯罪傾向は相当深刻である」と断罪され、当時としては異例の懲役9年という厳罰を言い渡された。

その後、30歳で出所した中野は、灯油販売の仕事を見つけて月14万円前後の収入を得ていたが、失われた20代の青春を取り戻そうと、風俗店に足繁く通った。

デリヘルを利用して感動し、携帯電話の出会い系サイトで援助交際を募る女性たちの存在を知って驚かされた。だが、車のローンを抱え、冬場を過ぎると、灯油販売の仕事が激減し、途端に困ってしまった。

雇用主に給料の待遇面で文句を言うと、契約解除を申し渡された。中野は失業保険を申請したが、見込みの半分の金額しかもらえなかった。

風俗代どころか、生活費にも事欠くようになると、またよこしまなことを考え始めた。

「ちくしょう、また強盗強姦でもやってやろうか。女から金も奪えば、その分、風俗店や出会い系サイトで遊べるじゃないか。どうせオレの人生は終わっている。こうなりゃ、やりたいことをやらなきゃ損だ」

こうして中野は出所後、7カ月で強姦を再開。以前と同じように一人暮らしの女性が住んでいるワンルームマンションに目をつけ、深夜に施錠されていない部屋を探し回るようになった。

「騒ぐと殺すぞ！」

寝ている女性にいきなり馬乗りになり、首筋にナイフを突きつけるのが中野の手口。「騒ぐと殺すぞ！」と脅し、両手首を電気コードなどで緊縛し、凌辱に及ぶのだ。

中野はさらに女性の身分証を探して、携帯電話で撮影し、羞恥心を煽るようなポーズを取らせて口止めする。

「オレは人を殺して刑務所から出てきた。1人殺したら、2人殺しても同じだ。人を呼んだとしても、オレがお前を刺すほうが早い。平和に暮らしたかったら警察には通報するなよ！」

その後も中野は次々と同様の犯行を重ねた。一度、強姦すると決めたら、何が何でもその日に成功させなければ気が済まないのが中野の特徴だった。

最初の女性の強姦に失敗すると、その足で別の地域へ行き、リベンジに挑むのである。日頃から車で徘徊し、一人暮らしの女性が住んでいそうなマンションに目をつけ、「赤いカーテンの部屋」「男物の洗濯物がない」などを目印にして、ターゲットを探していたのだ。

〈「どうせ強姦は死刑にならねえんだ」19歳女性の部屋に侵入→駆けつけた友人2人も強姦…動画撮影までして3人を苦しめた【32歳男の末路】（平成19年の事件）〉へ続く

（諸岡 宏樹）