■“基準値超え”の男性も軍隊へ

ウクライナ侵攻が始まって以来、初めて行われた今年9月の下院（国家院）選挙。戦端が開かれて4年半、50万人とも言われる死者を積み上げながらも、国内にアピールできるような戦果は今に至るまで得られていない。しかし、プーチン大統領の北方領土・択捉島への上陸による「戦勝国アピール」や、反体制野党の排除など、あの手この手を尽くした甲斐あってか、蓋を開けてみれば政権与党の空前の「圧勝」となった。のみならず、当選した帰還兵は計46人、全議員の1割以上を占めるに至ったのは、祖国のために戦った者に社会的地位を与えて侵攻を正当化したい政権の思惑と、軍を盲目的に称える世間の空気がなせる合わせ技と言えよう。

写真提供＝タス通信／共同通信社 ロシアのプーチン大統領＝2026年9月13日、インド・ニューデリー - 写真提供＝タス通信／共同通信社

ところでロシアには、いつまで戦争を続ける体力があるのか。7月末から8月初頭にかけては、北朝鮮による5万人の追加派兵や、下院選挙後の最大50万人規模の再動員の可能性に関するゼレンスキー大統領の警告が注目を集めた。情報戦の要素もあり割り引いて考えねばならないが、ロシア軍が兵員不足に陥っているのは確かだろう。

2022年9月以来、ロシアの公式発表で戦死者数への言及は確認されていない。2025年4月を最後に人口統計の月次公表が中止されたのも、「特別軍事作戦」による本当の死者数が社会的に許容されない可能性や、戦争遂行能力の露見に対する危機感の表れといえる。

その一方で、ロシアは昨年から戦力維持に向けた布石を着実に打ってきた。それが「ロシア軍の健康診断基準の改正」だ。これまでは対象外だった、健康状態が芳しくない成人男性も新戦力として徴兵／入隊の対象になる。戦時下のロシアでは、今何が起きているのか。ロシア駐在経験がある元外交官の現役医師が、ロシアが企図する継戦能力確保の実態を紐解く。

■「診断書で徴兵逃れ」の指南が飛び交う中…

ロシア軍の健康診断基準は当のロシア人にも難解なようで、インターネットにはどうやって徴兵を免れるかの情報が渦巻き、既往症の診断書の取り方に関する助言や、徴兵事務所との交渉代行で喰っている弁護士も多いようである。“ひとたび征途に祖国の召命あらば、故郷がため、我らみな聖戦に赴かん”の歌詞に心酔しておきながら、いざ自分ごとになると、必死に逃げ道を探そうとするのが人情のようだ。

1998年3月28日連邦法律第53号「軍事上の義務および軍務について（以下、法と略記）」第2条第2項によれば、ロシア軍の人的供給源には、徴募と契約（志願）の2つがある。いずれの場合も、健康診断を通じてふるいにかけることは、兵士の壮健性を担保し、真に戦える部隊を編成する上で重要である。その手続きや健康診断基準は、2013年7月4日ロシア政府令第565号により承認された「軍事医療検査に関する規程（以下、規程と略記）」が詳細に定めている。制定以来、この規程は毎年大なり小なりの改正を経て今に至っている。

■まずは対象者を3グループに分類

規程の別添1第I章（総則）第1条によれば、対象者は最初にタイミングや階級、入隊ルートの違いなどに応じ、以下の3グループに分類される。なお、同じ病気・同じ重症度でも、どのグループに属するかで軍務適格性の判定が異なってくる。一例を挙げれば、軽度の機能障害を伴う前立腺炎はI群であれば予備役編入となるが、III群なら軍務に就ける（平時の場合。詳しくは後述）。

I群：初回兵籍登録時、召集による入営時、契約に基づき下士官・兵の階級で入営する時など

II群：召集により軍務に就いている下士官・兵、訓練召集された予備役など

III群：契約に基づき軍務や予備役に就いている者、など

再動員を示唆する1つ目の動きは、2026年3月の規程改正だ。上記のIII群に該当する者として「軍務を終えていない者、または召集による軍務を終えた者であって、動員令・戒厳令・戦時下（注：以下「有事」と総称）において、契約によりロシア連邦軍に入ろうとする国民」が新たに追加された。

これまで、どのグループにも有事を明記した規定は無かったため、動員令下であっても志願者の大部分を占める「契約に基づき下士官・兵の階級で入営する者」はI群であったが、ここにはもともとIII群との重複除外規定が付いていた。よって、今回の改正により、動員令が出ている限り、すべての志願者を最も緩いIII群として適格性判定に付せるようになった。

写真＝iStock.com／skynesher ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／skynesher

■持病の重さで悲喜こもごも、適格性審査

さて、グループが決まったならば、軍務適格性審査の対象となる疾患や症状の確認、重症度の決定が行われる。法第5.1条第1項によれば、審査は、軍事医療委員会を構成する内科・外科・脳神経内科／外科・精神科・眼科・耳鼻咽喉科・歯科の7つの診療科の医師のほか、状況に応じ軍医も参加する大がかりなものである。

対象となる疾患／症候は、規程の別添1第II章（疾病表）において88カテゴリーにまとめられ、国際疾病分類（ICD-10）に定める順序におおむね従ってリスト化されている。1つのカテゴリーは、重症度とグループの2軸でマトリックス化され、それぞれに適格性が割り振られたうえで、各々の重症度にどのような疾患名や症状が該当するかの詳説が付いている。以下にマトリックスの例を示す（詳説は省略。なお、キリル文字の記号を、対応するラテン文字に転記した）。

*AとBには細区分があり、部隊配属の際に考慮される

規程の別添1第I章（総則）第2条に従い、軍務適格性は、制限の弱い順に以下の5段階に分けられる。

A：適格

B：軽微な制限付き適格

V：適格制限

G：一時的不適格

D：不適格

■「V」判定なら軍隊に行かないはずが…

複数の疾患が併存する場合、まず個々の疾患についての適格性を判断し、最も制限の大きいものが同人の最終的な適格性となる、との情報がインターネット上に散見される。しかし、規程第1章（総則）第5条によれば、軍事医療委員会の出席委員の単純公開多数決によって結論が下される。

図表2は、法第23条・24条・33条の規定に基づく、適格性と軍務との対応表である。V判定（適格制限）になれば、平時であれば召集が免除され予備役に編入される。有事の際、V判定者を含む予備役は出頭義務を有するが、改めて行われる健康診断でV判定が出れば、召集免除となる。契約兵についても、平時はA（適格）・B（軽微な制限付き適格）のみが軍務に就けるが、有事にはV判定者の一部も入隊可となるのが徴募兵との大きな違いである。

ただしその際、持病が「除外リスト」に載っている35種類の疾患に該当しないことが条件となる。なお、G判定（一時的不適格）は、平時は1年、有事は半年間の猶予が与えられて判定が保留されるに過ぎない。

従って、徴兵を回避するには、いかにVまたはD判定を獲得するかが重要となる。一方、当局としては、少なくともV、できればB判定以上の者をより多く確保したい。このせめぎ合いが表面化したのが、「ウクライナ戦争始まって以来の大改正」と言われる、2025年8月の規程改正による適格性判定基準の大幅な緩和であり、再動員が取り沙汰されるもう一つの前兆である。

写真＝iStock.com／Dzmitry Ryshchuk ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Dzmitry Ryshchuk

■糖尿病・肥満・高血圧持ちも動員する事態

2025年の改正では、88のうち半数近い42カテゴリーについて大小の修正が加えられた。その全貌を限られた紙幅で解説するのは複雑に過ぎるが、注目点は以下である。

これにより、約1.4億人の全ロシア国民のうち、1割から3割に及ぶ糖尿病・肥満・高血圧などの生活習慣病患者をはじめ、従軍可能な年齢の男性に限っても数十万人が、より制限の小さい適格性に移行し、潜在戦力として新たにプールされることになった。

■「メタボ中年男性」の動員はグレーゾーン

それでは、こうして体制を整えたロシア軍の再動員はあり得るのか。これを考えるには、2022年の部分動員令が現在も有効か否かという「法的状態」を先に検討する必要がある。

2022年9月の部分動員については、プーチン大統領自身が同年10月末に完了を宣言した一方、動員終了に関する大統領令は今に至るまで発出されていない。何よりロシア国防省自身が2023年に「仮に動員令が失効した場合、動員令において徴募兵に保証された、契約兵と同等の地位は剥奪される」との法令解釈に踏み込んだ見解を示していることから、ロシアは現在も法的には動員令下にあるとの説も有力である。

仮にこの立場を採るならば、上で述べた健康診断基準の改正により、改めて動員令を出すまでもなく、すでに兵士確保の間口は大きく広がっていることになる。前回の発令後、プーチン大統領の支持率が下がったことも踏まえれば、政権基盤が揺らぐリスクをとってまで再発令に踏み切る利点は少なく、2022年部分動員令の有効／無効をあえて明言しない「グレーゾーン」を維持するのではないか。いずれにせよ、ロシアの再動員を議論する際は、召集／契約を問わず兵力を増強している「事実」としての動員と、動員令を出す／出さないの「法的状態」とをしっかりと区別すべきだ。

ただし、いかに病気持ちの者に門戸を開いたとて、前述の「除外リスト」に該当する糖尿病や統合失調症などは徴兵対象にはなり得るが、契約兵にはなれない。また、基準緩和でかき集められたこれらの「メタボ中年男性」たちが戦場でどの程度役に立つかはまた別の問題であり、近ごろロシア政府高官が糖尿病や肥満の蔓延に対する危機感をさかんに言い募っていることも踏まえれば、今回の動きはロシアの苦境の表れと捉えるのが常識的な見方ではある。

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■「本当の戦死者数」を決して明かさないロシアの思惑

ウクライナ侵攻が、ロシアにおける銃後の医療にも深刻な影響を及ぼしつつあるのは、2025年末に公表された「ロシア連邦ヘルスケア発展戦略」における記載ぶりの変化からも明らかだ。同戦略はその名が示すとおり、ロシアの医療を発展させるための各種施策を定め、大統領令によって承認された最も重要な国家戦略文書である。

戦前の2019年に策定された旧戦略は、国民の健康ではなく「国家安全保障の確保」が目的であると明示するなど、ロシアっぽさは散見されるものの、目標には平均寿命や死亡率などの一般的な疫学指標が掲げられていた。その意味では、他国の保健医療戦略と比べても遜色ない、まともな内容であった。

しかし、本当の戦死者数の推計に利用されることを警戒してか、2025年の新戦略ではこれらの指標はすべて消えた。その一方で、医薬品・医療機器およびその原材料の国産化、技術面の自立度、血液製剤のロシア国内での確保などが新たな目標とされた。さらに、新戦略は不安定な経済状態や非常事態下での遂行を前提とし、挙句の果てには一方的に併合を宣言したウクライナ東部4州における医療システムのロシアへの完全統合まで謳っている。不都合な事実を隠さざるを得ないほど状況が厳しくとも、ロシアに戦争を止める気はさらさらないことが窺えよう。

■「人命価値の低さ」がプーチンの戦争を支えるという皮肉

従って、ロシア軍の継戦「能力」に疑義を呈する情報に接した場合も、これをもってロシアの継戦「意欲」も尽きつつあると安易に希望的観測を述べるのは慎まねばならない。先に述べたように、2022年の動員令を宙ぶらりんにしつつ、契約兵をⅢ群に取り込む規定を健康診断基準に新設し、このIII群を狙って軍務適格性を全面的に緩和することで、生活習慣病をはじめ、ありとあらゆる病人を半自動でロシア軍に流し込む仕組みが完成した。この悪賢い手口を思い付いた御仁は、なかなか侮りがたい相手ではなかろうか。

プーチン大統領は、9月にウラジオストクで開催された第11回東方経済フォーラムで、再動員の憶測を「下院選を前に、選挙結果に影響を及ぼそうとの企みを伴う攻撃であり、思い付きの情報戦に過ぎない」と一蹴したうえで、「ウクライナとは違い、ロシア人は周知のとおり自らの意思で入隊契約に署名しており（中略）兵員数の観点からは、我々には現在いかなる問題もない」と述べている。この発言も、当面は徴兵に舵を切らず、欺瞞・脅迫など事実上の強制を含む契約兵のさらなる募集強化で戦力の底上げが可能、との自信の表れと言える。

写真＝iStock.com／Lindrik ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Lindrik

巷間目にする論説の多くは、この自信の根源を、政府による言論統制・弾圧や、都市と農村の生活格差を利用した分断、貧困地域の住民に高給と引き換えに入隊を誘ういわゆる「経済的徴兵」の成功などに求めている。確かにそれぞれ一理あるが、これも結局のところ、ロシアではわれわれ日本人が思う以上に人命の価値が低い、との一点に収斂するのではないか。この国の宿痾は、権力者のみならず、ロシア人自身までもが生命の軽さを運命的に捉えているところにあるのかもしれない。

いずれにせよ、わが国とそう人口規模が違わないロシアが、自衛隊丸ごと以上の戦死者を出したのでは、じきに音を上げるはずだと早合点する「ミラー・イメージング」に陥ってはならない。むしろ「ロシアはまだまだ戦争を続ける気だ」との前提で、今後の対応策を考えるべきであろう。

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金野 楽（こんの・がく）

予備自衛官（衛生科医官）

東京都出身。2012年、医師初期臨床研修を修了し外務省入省。本省ロシア課・サンクトペテルブルク・エディンバラ・モスクワ等での勤務を経て2021年、民間に転職。総務省地方公営企業アドバイザー（病院・介護事業）、予備自衛官（衛生科医官）。

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（予備自衛官（衛生科医官） 金野 楽）