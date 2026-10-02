5年契約が終わってFAに

カブスから今オフFAになる鈴木誠也外野手の去就について、米メディア「ジ・アスレチック」は再契約の可能性を「低い」と指摘した。1日（日本時間2日）に公開された記事では、カブス番記者が他の選手に資金を注力させると説明している。

カブスは9月30日（同10月1日）、パドレスに敗れてプレーオフ敗退となった。5年8500万ドル（約134億円）の契約満了を迎える鈴木は、今後の進路については「まだ分からない。まずは体をしっかり休めたい」と語っていた。

「ジ・アスレチック」のカブス番を務めるパトリック・ムーニー記者は記事の中で、「スズキの今季のfWARはナ・リーグ19位で、いくつかの指標でキャリアハイの数字を叩き出した。（FA市場で）彼は引く手あまたになるだろう」と解説した。

一方でカブスの動きについては「投手不足を考えると、カブスがスズキの争奪戦に参戦する可能性は低い。ましてやその争奪戦に勝つことはないだろう」と分析。今オフは今永やトレード期限で獲得したホームズ、ガウスマンら先発投手が軒並みFAとなるため、投手陣に注力する可能性を指摘した。（Full-Count編集部）