わきがはうつる？においが移ると感じる理由と対策を解説

家族やパートナーのわきがのにおいを感じ、自分にもうつるのではと不安になる方もいるでしょう。わきがは感染症ではないため人から人へうつりませんが、においの成分が衣類や寝具へ付着し、移ったように感じることはあります。本記事では、わきががうつらない理由やにおいが生じる仕組み、体質との関係、日常の対策と治療法を解説します。

監修医師：

江崎 聖美（医師）

山梨大学卒業。昭和大学藤が丘病院形成外科、群馬県立小児医療センター形成外科、聖マリア病院形成外科、山梨県立中央病院形成外科などで経歴を積む。現在は昭和大学病院形成外科に勤務。日本乳房オンコプラスティックサージェリー学会実施医師。

わきがはうつらない｜においが生じる仕組み



わきがは、細菌やウイルスによって発症する感染症ではないため、人から人へうつりません。においには、本人のアポクリン腺から出る分泌物と、皮膚に存在する常在菌が関係しています。においを感じたり衣類へ付着したりしても、わきがそのものが感染したわけではありません。

わきがの主な原因となるアポクリン腺の働き

わきには、エクリン腺とアポクリン腺があります。エクリン腺は全身に分布し、体温を調節するために水分を多く含む汗を分泌する汗腺です。

一方のアポクリン腺は、わきや陰部など毛の生える部位に多く、毛穴へ向かって分泌物を出します。アポクリン腺から出た直後の分泌物はほぼ無臭ですが、脂質やタンパク質など、においの材料となる成分を含んでいます。

皮膚の常在菌による分解でにおいが生じる仕組み

人の皮膚には、健康な状態でもさまざまな常在菌が生息しています。アポクリン腺から分泌された成分が、コリネバクテリウム属やブドウ球菌属などの常在菌によって分解されると、脂肪酸や硫黄化合物などの揮発性物質がつくられます。これが、わきが特有のにおいを生じさせる仕組みです。

においの強さは、次のような要素によって変化します。

アポクリン腺から出る分泌物の量や成分

わきに存在する常在菌の種類や割合

汗や皮脂の量

わき毛の量

衣類の通気性

気温や湿度

入浴や着替えなどの生活習慣

汗をかいてわきが蒸れた状態が続くと、常在菌が分泌物を分解しやすくなり、においも強く感じられます。反対に、わきを洗って清潔に保つ、汗を拭き取る、通気性のよい衣類を着用するといった対策により、においを抑えられる可能性があります。

わきがが人から人へうつらない理由

わきがは、本人が持つアポクリン腺の性質や分泌物、遺伝的要因、皮膚環境などが組み合わさって生じます。感染性の病原体が原因ではないため、接触や同居、入浴などによって発症するものではありません。

皮膚の細菌が接触によって一時的に移動する可能性はありますが、それによって相手のアポクリン腺が増えたり、分泌活動が変わったりするわけではありません。わきがのある方が使った衣類からにおいを感じても、体質まで移ったとは考えられないでしょう。

参照：

『Body Odor: Causes, Changes, Underlying Diseases & Treatment』（Cleveland Clinic）

『Apocrine Glands Function & Location』（Cleveland Clinic）

『Microbiota and Malodor-Etiology and Management』（International Journal of Molecular Sciences）

『Diagnosis of Human Axillary Osmidrosis by Genotyping of the Human ABCC11 Gene: Clinical Practice and Basic Scientific Evidence』（BioMed Research International）

わきがのにおいが移ったと感じるケース



わきがのにおいを身近な人や同じ空間で感じると、自分にもうつったのではないかと不安になることがあります。しかし、実際に起きているのは、においの成分が衣類などへ付着したり空気中へ広がったりしている状態であり、わきがが移ったわけではありません。

衣類や寝具ににおいが付着する場合

わきがの原因となる揮発性物質や、その材料となる汗・皮脂は、シャツや下着、寝具などへ付着します。衣類に付いた細菌が汗や皮脂の成分を分解することで、脱いだ後もにおいが残る場合があります。

特に、わきへ密着する衣類や汗をかいたまま長時間着用した衣類は、においを蓄積しやすいでしょう。繊維の種類によっても、におい成分を吸着・放出する程度が異なり、ポリエステルやナイロンなどの合成繊維はにおいが目立つ場合があります。

家族やパートナーの衣類を着用した後に自分から同じにおいを感じても、わきががうつったわけではありません。衣類に残った成分が一時的ににおっている可能性が高いため、着替えや洗濯によって軽減できるでしょう。

同じ空間でにおいを感じ取りやすくなる場合

わきがのにおいを生じさせる物質には揮発性があり、空気中へ広がります。そのため、換気の少ない部屋や車内などは、においを強く感じる場合があります。室温や湿度が高く、汗をかきやすい環境では、さらに目立ちやすくなるでしょう。

長時間同じ空間で過ごした場合、衣類や髪へ周囲のにおいが一時的に付着することもあります。たばこや食べ物のにおいが服へ残るのと同様であり、本人のアポクリン腺から同じにおいが発生するようになったわけではありません。

思春期などでわきのにおいが強くなった場合

アポクリン腺は、性ホルモンの影響を受けて思春期頃から活動が活発になります。そのため、家族や身近な方のわきがを意識し始めた時期と、自分のにおいが強くなる時期が重なることもあります。

この場合も、周囲からわきががうつったのではなく、成長に伴って本人のアポクリン腺が発達した可能性が考えられます。わきがのなりやすさには遺伝的要因も関係するため、親子やきょうだいで似た時期に症状が目立つこともあるでしょう。

思春期以外でも、気温の上昇、運動、緊張、体調やホルモンバランスの変化などによって発汗量が増えると、においを強く感じる場合があります。

参照：

『Body Odor: Causes, Changes, Underlying Diseases & Treatment』（Cleveland Clinic）

『Textile sorption and release of odorous volatile organic compounds from a synthetic sweat solution』（Textile Research Journal）

『The Bacterial Life Cycle in Textiles is Governed by Fiber Hydrophobicity』（Microbiology Spectrum）

『Retention of axillary odour on apparel fabrics』（The Journal of The Textile Institute）

わきがになりやすい体質と遺伝



わきがのなりやすさには、アポクリン腺の数や働き、皮膚の常在菌、発汗量などが関係します。なかでも、においの材料となる物質の分泌にはABCC11遺伝子の型が深く関与することがわかっています。ただし、遺伝的な特徴があっても、においの強さには個人差があります。

家族に同じ体質が集まりやすい理由

ABCC11遺伝子は、アポクリン腺からにおいの材料となる成分を分泌する働きに関係しています。この遺伝子には複数の型があり、親から受け継いだ型によって、耳垢の性状やわきのにおいの生じやすさが変わります。

わきがのある方と血縁関係にある家族にも同じ遺伝的特徴が受け継がれる可能性があるため、親子やきょうだいで似た体質がみられることがあります。これは感染による家族内伝播ではなく、アポクリン腺の性質に関係する遺伝的特徴を共有しているためです。

ただし、家族にわきがの方がいるからといって、必ず同じ程度のにおいが生じるわけではありません。次のような要素も影響します。

アポクリン腺の数や大きさ

分泌物の量や成分

皮膚に存在する常在菌の種類

わきの発汗量や蒸れやすさ

年齢やホルモンの状態

入浴や着替えなどの生活習慣

特にアポクリン腺は思春期頃から活発になるため、遺伝的な傾向があっても、幼少期にはにおいが目立ちにくいケースがあります。

耳垢のタイプなどセルフチェックの目安

ABCC11遺伝子は、耳垢が湿っているか乾いているかにも関係しています。湿った耳垢とわきがには強い関連が報告されているため、耳垢の状態はセルフチェックの一つの目安になります。

わきがの可能性を考える主な項目は、次のとおりです。

耳垢が湿っており、粘り気がある

家族や親族にわきがの方がいる

衣類のわき部分へ黄褐色の汗じみが付く

入浴後でも時間が経つと特有のにおいを感じる

思春期以降にわきのにおいが強くなった

市販のデオドラント製品だけでは抑えにくい

周囲の人からわきのにおいを指摘されたことがある

ただし、耳垢が湿っているだけで、わきがと診断できるわけではありません。湿性耳垢の方でも、日常生活で問題になるほどのにおいが生じない場合があります。反対に、乾性耳垢であっても、汗や皮脂、衣類の蒸れなどによる一般的な体臭を感じることはあります。

参照：

『ヒトの耳垢型がABCC11遺伝子の一塩基の変化で決定されることを発見』（科学技術振興機構）

『A strong association of axillary osmidrosis with the wet earwax type determined by genotyping of the ABCC11 gene』（BMC Genetics）

『A Functional ABCC11 Allele Is Essential in the Biochemical Formation of Human Axillary Odor』（Journal of Investigative Dermatology）

『Diagnosis of Human Axillary Osmidrosis by Genotyping of the Human ABCC11 Gene: Clinical Practice and Basic Scientific Evidence』（BioMed Research International）

わきがのにおいを抑える日常のケア



日常のケアは、アポクリン腺の分泌物や汗を長時間残さず、常在菌による分解を抑えることがポイントです。セルフケアで体質そのものを変えることはできませんが、汗・細菌・衣類の蒸れへそれぞれ対処することで、においを軽減できる可能性があります。

汗を拭き取るタイミングと制汗剤の使い方

汗をかいたまま放置すると、皮膚の常在菌がアポクリン腺の分泌物を分解し、におい物質が生じやすくなります。運動後や外出先から戻ったとき、わきの湿りを感じたときなどは、清潔なタオルや汗拭きシートで早めに拭き取りましょう。

強くこすると皮膚が刺激されるため、押さえるように水分を取ります。可能であれば、シャワーなどで分泌物を洗い流し、十分に乾かしてから衣類を着用してください。

制汗剤とデオドラント剤は、目的が異なります。

■ 制汗剤・主な役割：汗の出口へ作用し、発汗量を抑える・主な役割：においを抑える、または香りで目立ちにくくする■ 殺菌成分配合製品・主な役割：においの発生に関わる細菌の増殖を抑える

制汗剤は、汗をかいてから塗るよりも、清潔で乾いた皮膚へ事前に使用することが基本です。製品によっては、発汗が少ない就寝前の使用が推奨されています。使用方法や塗布回数は、製品の説明書にしたがってください。

衣類の洗濯と素材選びの工夫

衣類には、汗だけでなく皮脂やにおいの材料、細菌なども付着します。特にわきへ密着する下着やシャツは、着用後なるべく早く洗濯してください。汗で濡れた衣類を洗濯かごへ長時間放置すると、細菌が増えてにおいが残りやすくなります。

通常の洗濯で落ちにくい場合は、衣類の表示を確認したうえで、酸素系漂白剤によるつけ置きや、におい・皮脂汚れに対応した洗剤を使用する方法があります。洗剤を増やしすぎるとすすぎ残しにつながるため、規定量を守ることも重要です。

衣類を選ぶ際は、次の点を意識しましょう。

通気性のよい綿や麻などを選ぶ

わきに密着しすぎる服を避ける

汗取りパッドや吸汗性のある下着を使用する

汗をかいたら早めに着替える

洗濯後は十分に乾燥させる

ポリエステルやナイロンなどの合成繊維は、製品や着用状況によってにおいが残りやすいことがあります。一方、運動時には速乾性のある素材が適している場合もあるため、素材名だけでなく、通気性や乾きやすさ、着替えやすさを含めて選ぶことが大切です。

食生活など生活習慣で意識したいこと

香辛料を多く含む料理やニンニク、タマネギ、アルコールなどは、発汗を促したり、体臭の感じ方を変えたりする可能性があります。ただし、これらの食品を避ければ、わきがの体質そのものが治るわけではありません。

食べた物とにおいの変化が気になる場合は、一律に制限するのではなく、食事内容と症状を記録して関連を確認するとよいでしょう。過度な食事制限は栄養バランスを崩すため避けてください。

日常生活では、次のような対策も役立ちます。

暑い環境では通気性のよい服装を選ぶ

運動後は汗を流して着替える

緊張による発汗が多い場合は休息を取る

飲酒によって発汗が増える方は量を控える

適正体重を意識する

喫煙を避ける

セルフケアを続けてもにおいが十分に抑えられず、仕事や人間関係へ影響している場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

参照：

『Sweating and body odor - Diagnosis & treatment』（Mayo Clinic）

『Body odour』（NHS）

『Microbiota and Malodor-Etiology and Management』（International Journal of Molecular Sciences）

『Textile sorption and release of odorous volatile organic compounds from a synthetic sweat solution』（Textile Research Journal）

わきがの治療を検討したいとき



セルフケアや市販の制汗剤を使用してもにおいを抑えにくい場合や、学校・仕事・人間関係へ影響している場合は、医療機関への相談を検討します。治療法は症状の程度や発汗量、傷痕への希望などによって異なるため、効果の持続性と合併症、保険適用の有無を比較して選ぶことが重要です。

手術を含めたわきが治療の選択肢

わきがの治療には、外用剤や注射、機器による治療、手術などがあります。

■ 制汗剤・外用薬・主な内容・特徴：発汗や細菌の増殖を抑え、においを軽減する■ ボツリヌストキシン注射・主な内容・特徴：汗腺への神経伝達を抑え、一定期間わき汗を減らす■ マイクロ波治療・主な内容・特徴：熱エネルギーによってわきの汗腺へ働きかける■ レーザー治療・主な内容・特徴：皮下へ照射し、汗腺の減少を目指す■ 吸引・掻爬法・主な内容・特徴：小さな切開部から器具を挿入し、汗腺を吸引・掻き取る■ 剪除法・皮弁法・主な内容・特徴：皮膚を切開し、裏側を確認しながらアポクリン腺を取り除く■ 皮膚有毛部切除術・主な内容・特徴：わき毛が生えている皮膚ごと汗腺を切除する

軽度のにおいには、まず制汗剤や衛生管理などの保存的治療が検討されます。わき汗が多い方は、汗を抑える外用薬やボツリヌストキシン注射によって、においも軽減する可能性があります。ただし、効果は一時的で、継続治療が必要になる場合もあるでしょう。

剪除法や皮弁法は、切開した皮膚の裏側からアポクリン腺を直接取り除く方法です。機器治療や注射より持続的な効果を期待できる一方、血腫、感染、皮膚壊死、傷痕、わきのつっぱり、再発などのリスクがあります。

保険診療の対象となるケース

日本の診療報酬には腋臭症手術として、皮弁法や皮膚有毛部切除術などが定められています。そのため、医師が腋臭症と診断し、医学的に手術が必要と判断した場合には、保険診療の対象となる可能性があります。

一方、本人がにおいを気にしていても、診察で腋臭症と判断されない場合や、主に美容目的とみなされる場合は自由診療です。マイクロ波やレーザー、吸引法なども、多くの医療機関では自費診療として提供されています。

また、ボツリヌストキシン注射は、一定の診断基準を満たす重度の原発性腋窩多汗症で保険適用となる場合がありますが、わきがのにおいだけを理由に受ける場合は、原則として自由診療です。

保険診療の対象となるかどうかは、次の要素を踏まえて医師が判断します。

医師の診察で腋臭症と診断されるか

においの程度や日常生活への影響

提案された治療が保険収載されているか

受診する医療機関が保険による手術に対応しているか

同じ術式名でも、医療機関によって保険診療と自由診療の扱いが異なる場合があります。

参照：

『腋臭症（わきが）』（日本形成外科学会）

『汗の病気-多汗症と無汗症- Q7 多汗症の治療法は？』（日本皮膚科学会）

『Advances in the treatment of axillary bromhidrosis』（Skin Research and Technology）

『Open versus Closed Surgery for Axillary Osmidrosis: A Meta-Analysis of Articles Published in Four Languages』（Annals of Dermatology）

『診療報酬情報提供サービス』（厚生労働省）

まとめ

わきがは、アポクリン腺の分泌物が皮膚の常在菌に分解されることで生じ、接触や同居によって感染するものではありません。衣類への付着や空気中への拡散により、においが移ったように感じる場合があります。汗を早めに拭き取り、制汗剤や通気性のよい衣類を活用すると、においの軽減につながるでしょう。セルフケアで改善せず生活へ影響している場合は、形成外科や皮膚科で治療を相談することが大切です。

参考文献

『Body Odor: Causes, Changes, Underlying Diseases & Treatment』（Cleveland Clinic）

『Apocrine Glands Function & Location』（Cleveland Clinic）

『Microbiota and Malodor-Etiology and Management』（International Journal of Molecular Sciences）

『Diagnosis of Human Axillary Osmidrosis by Genotyping of the Human ABCC11 Gene: Clinical Practice and Basic Scientific Evidence』（BioMed Research International）

『Textile sorption and release of odorous volatile organic compounds from a synthetic sweat solution』（Textile Research Journal）

『The Bacterial Life Cycle in Textiles is Governed by Fiber Hydrophobicity』（Microbiology Spectrum）

『Retention of axillary odour on apparel fabrics』（The Journal of The Textile Institute）

『ヒトの耳垢型がABCC11遺伝子の一塩基の変化で決定されることを発見』（科学技術振興機構）

『A strong association of axillary osmidrosis with the wet earwax type determined by genotyping of the ABCC11 gene』（BMC Genetics）

『A Functional ABCC11 Allele Is Essential in the Biochemical Formation of Human Axillary Odor』（Journal of Investigative Dermatology）

『Sweating and body odor - Diagnosis & treatment』（Mayo Clinic）

『Body odour』（NHS）

『腋臭症（わきが）』（日本形成外科学会）

『汗の病気-多汗症と無汗症- Q7 多汗症の治療法は？』（日本皮膚科学会）

『Advances in the treatment of axillary bromhidrosis』（Skin Research and Technology）

『Open versus Closed Surgery for Axillary Osmidrosis: A Meta-Analysis of Articles Published in Four Languages』（Annals of Dermatology）

『診療報酬情報提供サービス』（厚生労働省）