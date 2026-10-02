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マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』では、フローレンス・ピュー演じるエレーナ・ベロワと、トム・ホランド演じるピーター・パーカー／スパイダーマンの共演がついに実現した。ピューによれば、この組み合わせが生まれるきっかけを作ったのはホランドだったという。「全部トムのおかげ」と感謝を伝えている。

米「The Tonight Show Starring Jimmy Fallon」に出演したピューが。話は約5年前、『ブラック・ウィドウ』（2021）でピューがエレーナ役としてMCUに加わったばかりの頃にさかのぼる。

ピューによれば、当時のエレーナは「ほかの大きなスーパーヒーローほど有名ではなかった」。そんな中、ホランドが今後共演したいMCU俳優としてピューの名前を挙げたことで、ファンの間でもスパイダーマンとエレーナの共演を望む声が盛り上がっていったという。

「これ、全部トムのおかげなんです。その一言でファンがすごく盛り上がって、そこから話が動き始めました。だからトムに感謝です。」

実際、ホランドはかなり早い段階からピューとの共演を具体的に口にしていた。2021年12月、『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』（2021）のLAプレミアで米から、MCUに新たに加わった俳優の中で誰と共演したいかを尋ねられると、ピューを指名している。

「フローレンス・ピューと仕事がしたいです。彼女は素晴らしいと思う。『ブラック・ウィドウ』でも、それ以外の出演作でも本当に素晴らしいですよね。スパイダーマンとブラック・ウィドウの映画というのも、ちょっと面白いひねりになりそうです。」

さらに翌2022年1月、ホランドは英BBCのラジオ番組にて。スパイダーマンとエレーナの共演についてすでにピュー本人とも話し合っていたことを明かした。「まだ“偉い人たち”には提案していないんですけど、フローレンスと僕は間違いなくその話をしています。いつか実現できたらいいですね。すごくクールだと思います」。

この時点ではマーベル・スタジオに正式提案された企画ですらなく、ホランドとピューが俳優同士で話していたアイデアだった。それが約4年半後、『ブランド・ニュー・デイ』で実際に形になったことになる。

2023年、ピューも米にて、エレーナに今後会わせたいMCUキャラクターを尋ねられると、スパイダーマンを選択。「ふたりはすごくおバカになれると思う」と話し、ホランドについても「ずっと会いたかった」と語っていた。双方が別々の機会に望んでいた組み合わせだったわけだ。

エレーナの『ブランド・ニュー・デイ』出演は公開まで正式発表されなかったが、事前に伏線はあった。2026年7月、マーベル・スタジオ社長のケヴィン・ファイギは、エレーナが『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』で大きな役割を担うと予告したうえで、「そこまで待ちたくない」ファンは。『ドゥームズデイ』より先に控えていたMCU映画は『ブランド・ニュー・デイ』のみだったため、エレーナ登場をほのめかす発言として受け止められていた。

『ブラック・ウィドウ』で初登場したエレーナは、その後「ホークアイ」（2021）、『サンダーボルツ*』（2025）を経てMCUで存在感を拡大。『ブランド・ニュー・デイ』では、ホランドが2021年から望んでいたピーターとの共演をついに果たした。ピュー演じるエレーナは、2026年12月18日公開の『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』にも登場する。

『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は2026年10月6日よりとなる。

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