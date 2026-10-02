水上恒司、黒木華、小池栄子、佐々木蔵之介ら、強烈な言動を捉えた『本当にあった話（の話）』本編映像
俳優の水上恒司が主演する映画『本当にあった話（の話）』が、きょう2日より全国公開された。あわせて、水上、黒木華、小池栄子、佐々木蔵之介らが演じる登場人物たちの、一癖も二癖もある言動を切り取った本編映像が公開された。
【動画】“みんな、狂ってる？”本編映像
本作は、殺人事件を題材にした舞台作りを通じて、虚構と現実の境界が崩れていくさまを、毒気のあるユーモアを交えて描く物語。水上が演じるのは、演技経験がないまま舞台の主演に抜てきされる夛田（ただ）。役柄に自身の経験を重ねてのめり込み、やがて共演者や作り手たちを巻き込んでいく。
公開された映像は、「この映画、みんな、狂ってる？」という問いかけから始まる。脚本家の垣内（小池）は「貴子という人物に恋をしてしまったんです」と、自らが手がける物語への思いを熱弁。その勢いに圧倒された周囲はどこか困惑気味で…。
演出家の加藤（佐々木）は「団子状の肉の塊が観客にぶつかっていくイメージ」と、独自の演出プランを説明する。
さらに、夛田の相手役となる米良（めら／黒木）が感情を爆発させて絶叫する姿や、夛田が真顔で「グルテンフリーって陰謀論ですか？」と問いかける場面も。「誰もあなたの葬式に行きたい奴なんていませんけどね」と容赦ない言葉を浴びせたり、「売れるんなら何でもするんだろ？」と詰め寄ったり、さらには「日本の空は米軍に支配されてるんですよ」と主張する夛田の姿が、次々と映し出される。
登場人物たちは、それぞれの思いをいたって真剣に語っている。その言動の可笑しさと不穏さが入り交じる映像となっている。
物語は、世間を震撼させた〈配偶者入れ替え連続殺人事件〉から数十年経った「今」から始まる。事件をもとにした舞台が作られることになり、夛田が主演を射止める。演じる人物と一体化していく夛田の執着は、米良や垣内、加藤らにも及び、舞台作りは思わぬ方向へ進んでいく。なお、題材となる事件は、本作のために創作されたフィクション。
監督は、本作が商業デビュー作となる武井佑吏。初長編作『赤色彗星倶楽部』で「PFFアワード2017」の日活賞と映画ファン賞、「第11回田辺・弁慶映画祭」のグランプリを受賞した。
【動画】“みんな、狂ってる？”本編映像
本作は、殺人事件を題材にした舞台作りを通じて、虚構と現実の境界が崩れていくさまを、毒気のあるユーモアを交えて描く物語。水上が演じるのは、演技経験がないまま舞台の主演に抜てきされる夛田（ただ）。役柄に自身の経験を重ねてのめり込み、やがて共演者や作り手たちを巻き込んでいく。
演出家の加藤（佐々木）は「団子状の肉の塊が観客にぶつかっていくイメージ」と、独自の演出プランを説明する。
さらに、夛田の相手役となる米良（めら／黒木）が感情を爆発させて絶叫する姿や、夛田が真顔で「グルテンフリーって陰謀論ですか？」と問いかける場面も。「誰もあなたの葬式に行きたい奴なんていませんけどね」と容赦ない言葉を浴びせたり、「売れるんなら何でもするんだろ？」と詰め寄ったり、さらには「日本の空は米軍に支配されてるんですよ」と主張する夛田の姿が、次々と映し出される。
登場人物たちは、それぞれの思いをいたって真剣に語っている。その言動の可笑しさと不穏さが入り交じる映像となっている。
物語は、世間を震撼させた〈配偶者入れ替え連続殺人事件〉から数十年経った「今」から始まる。事件をもとにした舞台が作られることになり、夛田が主演を射止める。演じる人物と一体化していく夛田の執着は、米良や垣内、加藤らにも及び、舞台作りは思わぬ方向へ進んでいく。なお、題材となる事件は、本作のために創作されたフィクション。
監督は、本作が商業デビュー作となる武井佑吏。初長編作『赤色彗星倶楽部』で「PFFアワード2017」の日活賞と映画ファン賞、「第11回田辺・弁慶映画祭」のグランプリを受賞した。