【一人で食べるvs誰かと食べる】高齢者の「抑うつ」リスクに1.58倍の差、夕食では2.13倍…医師が解説
「食事は一人でゆっくり楽しみたい」と思う一方で、ふと寂しさを感じることはありませんか？ 中国・蘇州大学の研究員らは、高齢者を対象に、一人で食事をする場合と誰かと一緒に食事をする場合で、栄養摂取量や抑うつリスク（気分の落ち込みなどが生じるリスク）にどのような違いがあるのかを調査。21件の研究を分析した結果、誰かと一緒に食事をする場合は、一人で食事をする場合に比べてエネルギーや脂質、肉・魚介類の摂取量が多く、抑うつリスクも低い傾向が示されました。この内容について伊藤先生に伺いました。
監修医師：
伊藤 有毅（柏メンタルクリニック）
精神科(心療内科),精神神経科,心療内科。
保有免許・資格
医師免許、日本医師会認定産業医、日本医師会認定健康スポーツ医
研究グループが発表した内容とは？
編集部
蘇州大学の研究員らが発表した内容を教えてください。
伊藤先生蘇州大学の研究員らは、高齢者の食事を一人で取る場合と、家族や友人などと一緒に取る場合で、栄養摂取量や抑うつリスクにどのような違いがあるのかを調べました。日本や韓国、米国などの21件の研究を分析した結果、一人で食事をする場合に比べ、誰かと一緒に食事をする場合は、1日のエネルギーや脂質、肉・魚介類の摂取量が多い傾向が見られました。また、一人で食事をする高齢者は、誰かと食事をする高齢者に比べて、抑うつのリスクが1.58倍高いことも分かりました。特に、一人で夕食を取る場合は、抑うつリスクが2.13倍と最も高くなりました。研究者らは、誰かと食卓を囲むことが、食事の内容を豊かにするだけでなく、人との交流を通じて心の健康を支える可能性があるとしています。
テーマになった疾患とは？
編集部
今回のテーマに関連する「抑うつ」について教えてください。
伊藤先生「抑うつ」とは、気分が落ち込み、憂うつな気持ちになる状態をいいます。ストレスや身体的な状態など、さまざまな原因によって起こり、生きるエネルギーが乏しくなることで、活動性が低下したり、身体にさまざまな不調が表れたりすることがあります。一時的な抑うつ状態は健康な人にも起こることがありますが、うつ病をはじめ、不安障害や適応障害などの精神疾患、身体疾患、薬剤の影響などによって生じる場合もあります。気分の落ち込みが長く続いたり、日常生活に支障が出たりする場合は、一人で抱え込まず、医療機関に相談しましょう。
内容への受け止めは？
編集部
蘇州大学の研究員らが発表した内容への受け止めを教えてください。
伊藤先生今回の研究は、高齢者の食事を栄養摂取だけでなく、社会的なつながりや心の健康という視点から捉える重要性を示しています。ただし、一人で食事をすること自体が直ちに抑うつの原因になるわけではありません。背景には、身体疾患や認知機能の低下、配偶者との死別、外出機会の減少などが関係している場合もあります。無理に誰かと食べることを求めるのではなく、本人の希望を尊重しながら、安心して人と関わる機会を増やすことが大切です。
編集部まとめ
一人で食事をすることが多い高齢者では、栄養摂取量が少なくなったり、抑うつとの関連が見られたりする可能性があります。ただし、一人で食べること自体が問題というわけではありません。家族や友人と食事をする機会をつくるなど、無理のない範囲で人との交流を取り入れ、食事の時間を楽しむ工夫をしてみましょう。