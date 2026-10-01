【一人で食べるvs誰かと食べる】高齢者の「抑うつ」リスクに1.58倍の差、夕食では2.13倍…医師が解説

「食事は一人でゆっくり楽しみたい」と思う一方で、ふと寂しさを感じることはありませんか？ 中国・蘇州大学の研究員らは、高齢者を対象に、一人で食事をする場合と誰かと一緒に食事をする場合で、栄養摂取量や抑うつリスク（気分の落ち込みなどが生じるリスク）にどのような違いがあるのかを調査。21件の研究を分析した結果、誰かと一緒に食事をする場合は、一人で食事をする場合に比べてエネルギーや脂質、肉・魚介類の摂取量が多く、抑うつリスクも低い傾向が示されました。この内容について伊藤先生に伺いました。

監修医師：

伊藤 有毅（柏メンタルクリニック）

研究グループが発表した内容とは？

専門領域分類精神科(心療内科),精神神経科,心療内科。保有免許・資格医師免許、日本医師会認定産業医、日本医師会認定健康スポーツ医

編集部

蘇州大学の研究員らが発表した内容を教えてください。

伊藤先生

テーマになった疾患とは？

編集部

今回のテーマに関連する「抑うつ」について教えてください。

伊藤先生

内容への受け止めは？

編集部

蘇州大学の研究員らが発表した内容への受け止めを教えてください。

伊藤先生

編集部まとめ

一人で食事をすることが多い高齢者では、栄養摂取量が少なくなったり、抑うつとの関連が見られたりする可能性があります。ただし、一人で食べること自体が問題というわけではありません。家族や友人と食事をする機会をつくるなど、無理のない範囲で人との交流を取り入れ、食事の時間を楽しむ工夫をしてみましょう。