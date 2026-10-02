【金 敬哲】韓国のやせ薬「マンジャロ」大ブームは何でもスペック過当競争の風潮が生んだ「痩せた体への社会的な強迫観念」

2か月で10キロ減量

先日、韓国の旧盆にあたる秋夕（チュソク）の連休で、久しぶりに会った弟の妻が見違えるほど痩せていて、驚いた。マンジャロを処方してもらって使っているという。2か月で10キロ近く減ったそうだ。

私の周りでマンジャロを使ってダイエットしているのは、弟の妻だけではない。親しい後輩、妹の友人と、すでに3人になる。挙げ句の果てに、韓国より薬代が安いという理由で、日本まで「遠征」する人まで現れた。ネット上では、日本でマンジャロを手に入れることを「スシジャロ」と呼ぶ。薬を買い、浮いたお金で寿司まで食べて帰ってくる日本旅行コースができたことから生まれた言葉である。業界によると、2.5mgの低用量4週間分の価格は、韓国では30万ウォン台であるのに対し、日本では7万ウォン台だという。

米製薬大手イーライリリーが糖尿病治療薬として開発したマンジャロが、韓国で旋風を巻き起こしている。健康保険審査評価院の資料によると、昨年8月の発売から今年5月までの10か月間で、処方確認（DUR）の件数は150万1161件に達した。このうち20～30代が52.9%を占めた。

大型薬局が集中するソウルの鍾路5街（チョンノ5ガ）は、若者の間で「マンジャロの聖地」になった。韓国メディアの取材では、薬局の前に痩せ型の20代女性が列をなす様子が捉えられた。同じ報道によると、BMI（体格指数）22、つまり韓国の基準で正常範囲にある20代女性も、「目標体重のために薬の力を借りたい」としてマンジャロを購入した。ネット上では「チョンノジャロ」という造語まで登場した。

需要が爆発して品薄状態まで生じると、海外から違法に持ち込まれるマンジャロも急増している。なお、マンジャロとウゴービは、韓国の食品医薬品安全処の規定上、個人が海外で購入して持ち込むことはできない薬である。関税庁によると、肥満治療薬の不正持ち込みの摘発は昨年1年間で1189件だったが、今年は8月までで5030件と、4.2倍になった。旅行者の携行品に限ると、今年1～5月に通関が保留された501件のうち、日本発が319件で63.7%を占めた。ただ、国際郵便はインド発が大半であるため、全体の持ち込みに占める日本の割合は、これよりはるかに小さい。

「太っていて背が低いと出世しにくい」

マンジャロは肥満患者に必要な治療薬だが、治療目的を外れた美容目的での使用が、韓国で社会問題になっている。この熱狂の背景には、実際の肥満人口の増加とともに、正常体重、あるいは低体重であってもさらに痩せようとする「痩せた体への社会的な強迫観念」があると言えるだろう。

2021年に疾病管理庁が国民健康栄養調査を分析した結果、19～29歳の女性の15.1%が低体重（BMI18.5未満）だった。ところが、低体重の女性の16.2%、正常体重の女性の53.9%が、体重を減らそうと試みていた。低体重と正常体重の女性を合わせると、46.0%が減量を試みたことになる。研究チームは、こうした現象の背景として、痩せた体型を好む社会文化的な雰囲気を指摘した。

かつて韓国では、ふくよかな体は健康と豊かさの象徴に近かったという指摘がある。1970年代以降、産業化と都市化、西欧化が急速に進むなかで、美の基準が痩せた体へと変わったとの分析が多い。最近では、痩せていることが単なる美的な好みを超え、自己管理や社会的評価の問題にまで広がった。特に女性にとって、痩せた体は結婚や就職など社会生活における重要な外見規範として作用してきたという研究もある。

韓国の富裕層が多く住んでいる江南（カンナム）の精神科クリニックで心理カウンセラーとして働く友人は、江南には「太っていて背が低いと出世しにくい」といった類の暗黙のルールがあると話した。外見への強迫観念を訴える患者もかなり多いという。一個人の体験談であり、多少の誇張が混じっている可能性はあるが、外見が人を評価する基準として働く空気を示す一断面ではある。痩せていて背が高い体が、社会的な競争力のように受け止められているということだ。

人間の体までも比較の対象

もちろん、痩せた体を好むこと自体は、韓国だけの現象ではない。日本でも、若い女性の間で細身の体型を好む傾向は強い。しかし韓国では、こうした嗜好が、あらゆるものを数字と順位で比べる文化と出会うことで、いっそう増幅されているように見える。

競争が激しくSNSが発達した韓国には、何でも比較して格付けする文化が強い。不動産だけでも、地域を「上級地」「中級地」「下級地」と序列化して呼び、大学や職場、マンションのブランドも絶えず順位づけする。異なる価値を数字と順位に置き換えて比べることに慣れた社会である。

人間の外見も例外ではない。顔の美しさを客観的な数字で表すのは難しい。一方、身長と体重は何センチ、何キロと即座に数字で表せるうえ、BMIという指標まである。誰がより背が高く、誰がより痩せているかを簡単に比べられる。数字に換算できるようになった途端、身体は比較と競争の対象になりやすい。

だから韓国では、「背が高くて痩せた体」は、単にきれいな体という以上に、若く、自己管理ができ、競争力のある人間というイメージをあわせて示す基準になったと思われる。子どもの身長を1センチでも伸ばそうとする成長クリニックと、日本まで行ってマンジャロを手に入れ、1キロでも多く減らそうとする現象の根底には、似た欲求がある。人より少し背が高く、少し痩せた体を手に入れ、自分（あるいは子ども）の競争力を高めようというのだ。

出身大学、職場、年収、居住地を比べてきた韓国社会のスペック競争が、いまや身長や体重のように数字で表せる外見にまで及んでいる。マンジャロ・ブームは、その競争が人間の体までも比較の対象にしていることを示している。

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