秋田県で目撃された激安松茸が、SNS上で大きな注目を集めている。



【写真】国産が1000円！？秋田で見つけた激安松茸

「ぼだっこ飯買いに秋田来たんだけど何だこの値段！？」

と、その模様を紹介したのはたびぼっちさん（@bOTCHMEN1986）。



農産物直売所を中心とした複合施設しゅしゅえっとまるしぇ（秋田県大仙市）で売られていたという、この松茸。やや小ぶりではあるが、国産ものが一本丸ごとで1000円とは驚きだ。



たびぼっちさんに話を聞いた。



--この価格をご覧になって、どう思われましたか？



たびぼっち：3度見しました、マジで。貼り間違いかと思ったら別の松茸も安いし、産地はしっかり地元だし、傘もしっかり閉まってて状態がいいしで、ビックリしましたね…。



--松茸は購入されたのでしょうか？



たびぼっち：七輪で一本焼きにしましたが、もう最高においしかったですね。「〇〇茸の方がうまい」という方もおられますが、この独特な香りと強い甘味のハーモニーは他にないです。



--投稿に対し、大きな反響がありました。



たびぼっち：私がビックリしたものに皆もビックリしていて、謎の一体感がありましたね。月1くらいで万バズしてるので、伸びよりその感覚の方が新鮮で楽しかったです。



◇ ◇



SNSユーザーたちから

「国産でびっくり 秋田には優秀な松茸ハンターがいてはるのですね」

「やすい！10倍はする、冗談抜きで」

「確かに今年はマツタケ豊作の年だけど、だからと言って国内の地場産では信じられない安さだと思います！」

など、数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。



松茸好きの方は、ぜひ秋田県を訪れていただきたい。



なお、たびぼっちさんは旅、キャンプ、温泉、グルメ、聖地巡礼などについて日々、Xで情報発信している。気付きある新鮮な視点で、たびたび大きな注目を浴びているアカウントなので、興味のある方はぜひチェックしていただきたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）