UAEからイスラエルに向かっていた旅客機で副操縦士が機長を刺した事件で、イスラエルメディアによりますと、副操縦士はオマーン国籍だったということです。今後、動機の解明が焦点となります。

UAE＝アラブ首長国連邦からイスラエルに向かっていた旅客機で先月30日、副操縦士が機長を刺し緊急着陸した事件で、イスラエルメディアによりますと副操縦士はオマーン国籍だったということです。

副操縦士はサウジアラビアに緊急着陸したあと、現地の当局が拘束し取り調べを行っています。

こうした中、副操縦士を取り押さえ操縦かんを握り、墜落を防いだ男性が当時の様子を語りました。

操縦かんを握った乗客の男性「航空事故の検証番組を見ていたから（機体を水平にするために）操縦かんを引くべきだと知っていました」

一方、イスラエルのネタニヤフ首相はこの副操縦士について「イスラム過激派の思想教育を受けていた」と主張しました。これに対し、UAE外務省は原因の調査を始めたとした上で「結果が公表されるまでは未確認情報を流すのは控えるべき」との声明を発表しました。

今後、事件の背景にある動機の解明が焦点となります。